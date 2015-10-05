Распределение ответов на вопрос о родительском контроле: «Насколько ваша мать/отец действительно осведомлены?», % среди всех респондентов в динамике (указана только доля ответов «очень хорошо осведомлена»)
Поддержка со стороны сверстников Подростковый возраст характеризуется смещением внимания с семьи на окружающую среду, включая сверстников, и проведением свободного времени вне дома и школы. Общение с друзьями занимает больше времени и оказывает значительное влияние на жизнь молодых людей.
Однако важно понимать, что отношения со сверстниками могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье, поскольку многие психологические и поведенческие аспекты здоровья связаны с отношениями со сверстниками. Особое внимание следует уделять формированию дружеских отношений.
Поддержание позитивной и благоприятной среды в отношениях со сверстниками является ключом к здоровью и благополучию подростков.
В целом, украинские подростки демонстрируют позитивное отношение: 64% считают, что их друзья стараются им помочь, 63% считают, что могут рассчитывать на своих друзей, когда дела идут плохо, 74% готовы делиться своими радостями и печалями, а 65% обсуждают свои проблемы с друзьями. Существенных различий по типу населенного пункта не наблюдалось, но можно заметить, что уровень доверия к друзьям снижается с возрастом респондентов (табл. 1.5.1).
fox767676 написав:The_Rebel Може це пресловуте "вигорання"? Тому що гроші не приносять задоволення бо не можеш витратити нормально ? Філософія, історія, політекономія - це все набуває прикладного змісту з іншого боку працювати не можу бросити, і не через фінансові аспекти
• Менее половины подростков испытывали положительные эмоции «большую часть времени» или «все время» в течение последних двух недель, такие как: спокойствие и расслабленность (44%), бодрость и хорошее настроение (53%), активность и энергичность (47%), наполнение своей жизни интересными делами (43%), чувство свежести и после пробуждения (36%).
• Девочки испытывают положительные эмоции гораздо реже, чем мальчики, и доля тех, кто испытывает положительные эмоции, неуклонно снижается с возрастом. Эти гендерные и возрастные особенности сохраняются во всех волнах опроса.
• По сравнению с последней довоенной волной (2018 г.) доля тех, кто испытывает положительные эмоции, снизилась.
• Чувство одиночества испытывали 74% подростков в течение года. 26% никогда не чувствуют себя одинокими, а 21% чувствовали себя одинокими большую часть времени или все время в течение последнего года.
• Девочки чаще чувствуют себя одинокими, чем мальчики — 25% девочек чувствуют себя одинокими большую часть времени или всегда, в то время как среди мальчиков — 17%. С возрастом доля тех, кто не чувствует себя одиноким, уменьшается, а доля тех, кто чувствует себя одиноким, увеличивается.
Субъективная оценка способности решать проблемы не отличается между разными возрастными группами, а разница между мальчиками и девочками также минимальна.
В целом, 61% респондентов говорят, что они часто или довольно часто находят решение проблемы, если приложить достаточно усилий, а 60% считают, что им часто или довольно часто удается сделать то, что они решили.
• Почти треть респондентов (31%) испытывали такую ежедневную грусть или безнадежность, которая заставляла их прекращать свои обычные занятия, в течение двух недель подряд или более.
Как и раньше, это чувство чаще встречается среди девочек (37%), чем среди мальчиков (25%). Доля подростков, испытывавших такие чувства печали, увеличивается с возрастом (с 22% среди 11-летних до 40% среди 17-летних).
В текущей волне наблюдается рост распространенности таких эмоций, как печаль и безнадежность, среди всех респондентов по сравнению с периодом до 2022 года. В 2018 году этот показатель составлял 26%, в том числе 31% для девочек и 21% для мальчиков.
• Среди учащихся, которые были вынуждены переехать в другой населенный пункт Украины (ВПЛ), этот показатель составляет 38%, что значительно выше, чем среди тех, кто продолжает жить в своем городе/селе (29%).
• Исследование показало, что украинские подростки демонстрируют достаточно высокий уровень резистентности и способны успешно выдерживать вызовы военного времени. С одной стороны, по сравнению с довоенным периодом, доля респондентов, которые чувствовали, что не могут контролировать что-то важное в своей жизни в течение последнего месяца, немного увеличилась.
В 2018 году этот показатель составлял 38% (сумма ответов «иногда», «достаточно часто» и «очень часто»), а в 2023 году — 43%. Это можно рассматривать как признание респондентами того, что количество трудностей в их жизни объективно увеличилось.
Удовлетворенность жизнью и счастье
• Две трети (65%) учащихся оценили свою жизнь как «наилучшую из возможных» (7–10 баллов), 30% оценили ее как среднюю (4–6 баллов), а 5% оценили свою жизнь как «наихудшую из возможных» (0–3 балла).
• Гендерные и возрастные характеристики такие же, как и для показателей положительных эмоций и чувств печали, т. е. удовлетворенность жизнью выше среди мальчиков, чем среди девочек, а уровень удовлетворенности снижается с возрастом.
• Общие показатели по стране снизились по сравнению с 2018 годом, когда три четверти (74%) респондентов оценили себя на самом высоком уровне.
• Оценка качества жизни связана с тем, живут ли учащиеся в своем родном населенном пункте. Для ВПЛ и тех, кто находится за границей, качество жизни ниже, чем для тех, кто остается в своем городе или селе, несмотря на войну.
• К 2022 году подавляющее большинство подростков чувствовали себя счастливыми («очень счастливыми» или «счастливыми»). Полномасштабное вторжение России в Украину стало испытанием для миллионов украинцев, в том числе детей и подростков, а также источником стресса и страданий.
Помимо прочего, война привела к ухудшению психического здоровья населения Украины. Доля молодых людей, которые чувствуют себя в какой-то мере счастливыми, значительно снизилась: с 83% (в 2018 году) до 47% (в 2023 году).
Поддержка семьи • 85% респондентов утверждают, что им «легко» или «очень легко» говорить с матерью на темы, которые их действительно волнуют.
Отцы по-прежнему остаются предпочтительным собеседником для мальчиков (82%) в большей степени, чем для девочек (69%).
Показатель легкости обсуждения важных вопросов снижается для отчимов и мачех (примерно до двух третей). С дедушкой «легко» или «очень легко» говорить на темы, которые действительно волнуют 77% респондентов, с бабушкой — 80%.
• Для всех вариантов (кроме мачехи) мы наблюдаем тенденцию к снижению доли тех, кому легко говорить на важные темы, с увеличением возраста. Кроме того, по всем пунктам больше мальчиков, чем девочек, указывают вариант «легко» или «очень легко».
В условиях постоянного стресса и эмоционального напряжения во время войны девочкам сложнее обсуждать важные темы со взрослыми членами семьи.
Такая разница между девочками и мальчиками наблюдается и в отношении одиночества, грусти и т. д. Очевидно, что более сильное чувство одиночества также связано со сложностью обсуждения важных вопросов со взрослыми.
Поддержка семьи • 85% респондентов утверждают, что им «легко» или «очень легко» говорить с матерью на темы, которые их действительно волнуют.
Отцы по-прежнему остаются предпочтительным собеседником для мальчиков (82%) в большей степени, чем для девочек (69%).
Показатель легкости обсуждения важных вопросов снижается для отчимов и мачех (примерно до двух третей). С дедушкой «легко» или «очень легко» говорить на темы, которые действительно волнуют 77% респондентов, с бабушкой — 80%.
• Для всех вариантов (кроме мачехи) мы наблюдаем тенденцию к снижению доли тех, кому легко говорить на важные темы, с увеличением возраста. Кроме того, по всем пунктам больше мальчиков, чем девочек, указывают вариант «легко» или «очень легко».
В условиях постоянного стресса и эмоционального напряжения во время войны девочкам сложнее обсуждать важные темы со взрослыми членами семьи.
Такая разница между девочками и мальчиками наблюдается и в отношении одиночества, грусти и т. д. Очевидно, что более сильное чувство одиночества также связано со сложностью обсуждения важных вопросов со взрослыми.
"важные вопросы" для подростка это финансы, поскольку всё его дальнейшее развитие упирается в них. Либо сиди дома, это дёшево.
Если сравнить показатели согласия с определенными оцениваемыми характеристиками в 2018 и 2023 годах, можно наблюдать определенное снижение значения показателей (во всех случаях).
Например, в 2018 году 87% подростков согласились с утверждением «Я получаю необходимую моральную (эмоциональную) помощь и поддержку от своей семьи», тогда как в 2023 году этот показатель составил 80%.
Это снижение является значительным, но не критическим.
• Наиболее распространенными семейными занятиями являются совместные трапезы, беседы и просмотр телевизора или видео — большинство респондентов утверждают, что это происходит раз в неделю или чаще. Две трети респондентов заявили, что раз в неделю или чаще ходят на семейные прогулки.
Как и в предыдущих волнах, частота совместных семейных занятий снижается с возрастом респондентов.
• Углубилась разница в совместных семейных занятиях между мальчиками и девочками. Если в 2018 году наблюдалась значительная разница в таких видах деятельности, как компьютерные игры, посещение развлекательных заведений и занятия спортом (гораздо более распространенные среди мальчиков), то теперь во всех видах деятельности (за исключением совместных обедов) девочки проводят гораздо меньше времени вместе с семьей, чем мальчики.
Родительский контроль •
Анализ ответов показывает, что наименее контролируемым пространством, по мнению как матерей, так и отцов, является Интернет.
• Матери знают о друзьях своих детей почти в два раза больше, чем отцы (71% и 41% соответственно), и они знают немного больше о друзьях своих дочерей, чем о друзьях своих сыновей.
Отцы, напротив, знают немного больше о друзьях своих сыновей, чем о друзьях своих дочерей.
• Расходование карманных денег по-прежнему менее контролируется родителями. Согласно опросу, более трети матерей (36%) и почти половина отцов (46%) не имеют представления о том, как их дети тратят свои деньги.
• Матери гораздо лучше осведомлены, чем отцы, о том, как их дети проводят время после школы. Например, 80% опрошенных подростков сказали, что матери много знают о деятельности своих детей после школы, в то время как 50% респондентов сказали то же самое о своих отцах.
• Матери знают немного больше о досуге своих дочерей, чем о досуге своих сыновей. Отцы лучше матерей знают, с кем общаются и дружат их сыновья, где и как они проводят время после школы, как тратят свои деньги и т. д.
• По мере взросления ребенка родительский контроль имеет тенденцию ослабевать, но остается довольно высоким. Когда ребенку 11 лет, 90% матерей и 69% отцов хорошо знают, куда их дети ходят по вечерам.
В возрасте 13 лет число хорошо информированных матерей снижается до 75%, а отцов – до 58%. Когда подростку исполняется 17 лет, число хорошо информированных родителей снижается еще больше, а число матерей и отцов, которые ничего не знают о том, чем занимаются их дети по вечерам, увеличивается.
• С возрастом родительский контроль снижается во всех половых и возрастных группах, как со стороны матери, так и со стороны отца. Наиболее заметный спад осведомленности родителей об интернет-активности наблюдается в возрасте 13 лет.
В период с 11 до 17 лет количество родителей, хорошо осведомленных о том, чем занимаются их дети в Интернете, значительно сокращается: с 58% до 31% для матерей и с 44% до 22% для отцов.
• Важно отметить, что с 2002 года осведомленность как матерей, так и отцов увеличилась. Наибольший рост наблюдается в знаниях о том, как дети тратят свои деньги и куда ходят после школы.
гайки затягиваются
Чем интересно это исследование?
1. по Украине мало настолько проработанных и структурированных исследований, т.к. они недешевые и трудозатратные, Сами школы таких исследований не проводят из-за отсутствия специалистов и приказа из министерства.
2. В книгах по подростковой психологии пишут примерно то же, но так бывает что инфа 10+ летней давности уже не актуальна. Например я в своем детстве и подростковом возрасте такого слова как одиночество не знал. Была скука, которая проходила в компании сверстников. Компании были доступны не только дворовые но и "по интересам", аналог школьных кружков.
3. категорически не согласен, что падение положительных эмоций связано с войной. Позже поищу такие исследования в странах где нет войны. Это тренд 21в связан с огромным количеством нефильтрованной информации и ложных установок по типу "купи айфон и будешь счастлив".
Выше я отметил красным, "Поддержание позитивной и благоприятной среды в отношениях со сверстниками является ключом к здоровью и благополучию подростков" причины падения положительных эмоций нужно искать там и в семьях. Ну и "Нейросети тупеют из-за мусорного контента, — учёные" когда нибудь это влияние откроют и на людях. Один лабубу чего стоит - сразу 10пп IQ.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 жов, 2025 13:14, всього редагувалось 5 разів.
The_Rebel написав:Наприклад, у мене є друг айтішник. Накопив за останні 5 років 100 тис. І все програв на крипті недавнього від'ємного папму імені Дональда. Це були не останні гроші, є ще нерухомість і тп. Але також мріючи про свободу, йому і в голову не прийшло звільнитися з роботи і пожити в своє задоволення 5 років на ці 100 тис. Бо 200 тис краще ніж 100)). Але якщо б повезло заробити/виграти 200 то сумніваюся, що він їх потратив би для цієї цілі. А працював би далі і грав на біржі далі, б йому б захотілося 300 тис. Парадокс!
Есть проблема в том, что наличие пассивного дохода не гарантировано. Сегодня он есть, а завтра может исчезнуть. Сегодняшняя война это очень ярко продемонстрировала. Моё и более старшие поколения потеряли сбережения при развале Союза. Это, конечно, экстремальные случаи, но такое возможно и в обычной жизни, правда, уже индивидуально, а не так массово, как в этих примерах. Бросить работу легко, а вот вернуться к ней через несколько лет сложно, а порой и невозможно. Я, кстати, сделал это. Скажете, поздно - в 60 лет. Но так и зарабатывать я начал поздно - около 45. И, надеюсь, понимаете, что оставил работу не в расчёте на пенсию.
The_Rebel написав:А може й розуміння, що досягнення чужих цілей вже мало цікавлять, навіть за гроші.
"Не верь тому, кому "плевать на лаве" - им не плевать, им нужно МНООГОО лаве" проблемы, которые подсовывает международная напряженность, ставят вопрос о необходимости скачка качественного и количественного. для этого нужна глубокая ревизия себя, своих планов, целей их достижения
The_Rebel написав:Наприклад, у мене є друг айтішник. Накопив за останні 5 років 100 тис. І все програв на крипті недавнього від'ємного папму імені Дональда. Це були не останні гроші, є ще нерухомість і тп. Але також мріючи про свободу, йому і в голову не прийшло звільнитися з роботи і пожити в своє задоволення 5 років на ці 100 тис. Бо 200 тис краще ніж 100)). Але якщо б повезло заробити/виграти 200 то сумніваюся, що він їх потратив би для цієї цілі. А працював би далі і грав на біржі далі, б йому б захотілося 300 тис. Парадокс!
Есть проблема в том, что наличие пассивного дохода не гарантировано. Сегодня он есть, а завтра может исчезнуть. Сегодняшняя война это очень ярко продемонстрировала. Моё и более старшие поколения потеряли сбережения при развале Союза. Это, конечно, экстремальные случаи, но такое возможно и в обычной жизни, правда, уже индивидуально, а не так массово, как в этих примерах. Бросить работу легко, а вот вернуться к ней через несколько лет сложно, а порой и невозможно. Я, кстати, сделал это. Скажете, поздно - в 60 лет. Но так и зарабатывать я начал поздно - около 45. И, надеюсь, понимаете, что оставил работу не в расчёте на пенсию.