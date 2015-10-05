|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 23 жов, 2025 08:56
А якщо подбати про майбутнє нації?
Якщо взяти за мету(на державному рівні) в школах жорстко присікати булінг, то можливо це б дуже класно відобразилось на успішності всіх учнів, а особливо - на їх психічному здоров'ї?
Додано: Чет 23 жов, 2025 09:57
каким образом, полицейский в каждый класс? так он за пределами школы будет. Буллинг - проблема низкой культуры, может её сразу запретить? успеваемость зависит от мотивации (нравится школа, класс, учитель, предмет). Сделай так чтоб всё нравилось и успеваемость как с куста.
