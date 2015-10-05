Форуми / Все про гроші: інші

Додано: Чет 23 жов, 2025 16:22 Re: Психологія та саморозвиток ""Ведущий автор Виталий Клячко, исследователь с докторской степенью""

І там встигає 😉

https://www.youtube.com/shorts/2lL9jW5f1A0 flyman

Додано: Чет 23 жов, 2025 19:50 rjkz написав: The_Rebel написав: Наприклад, у мене є друг айтішник. Накопив за останні 5 років 100 тис. І все програв на крипті недавнього від'ємного папму імені Дональда. Це були не останні гроші, є ще нерухомість і тп. Але також мріючи про свободу, йому і в голову не прийшло звільнитися з роботи і пожити в своє задоволення 5 років на ці 100 тис. Бо 200 тис краще ніж 100)). Але якщо б повезло заробити/виграти 200 то сумніваюся, що він їх потратив би для цієї цілі. А працював би далі і грав на біржі далі, б йому б захотілося 300 тис. Парадокс!

Правильный ответ - создание активов, которые генерируют доход вне зависимости от работы их обладателя.

Крипта - это казино. Причем я сейчас имею ввиду только Биток.

Остальное - мусор.



Правильный ответ - создание активов, которые генерируют доход вне зависимости от работы их обладателя.

Крипта - это казино. Причем я сейчас имею ввиду только Биток.

Остальное - мусор. Правильный ответ - создание активов, которые генерируют доход вне зависимости от работы их обладателя.Крипта - это казино. Причем я сейчас имею ввиду только Биток.Остальное - мусор.

В ребела друг казковий дятел.

Додано: Чет 23 жов, 2025 20:44

Додано: Чет 23 жов, 2025 21:38 За крок до перевороту думок© Wirująświatła написав:

Ааааа, то червоне і рожеве...



А я зразу подумав навпаки, поки внизу не звернув увагу на позначки/кольори



Ааааа, то червоне і рожеве...

А я зразу подумав навпаки, поки внизу не звернув увагу на позначки/кольори

Що тут скажеш - сумно, плять!©

Додано: Чет 23 жов, 2025 23:07 Монтессори Система Монтессори оказывает значимое положительное влияние на успеваемость детей как в академической, так и в неакадемической сфере по сравнению с результатами, достигаемыми при использовании традиционных методов обучения.



1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

1.1. Обучение по методу Монтессори существенно влияет на академические и неакадемические результаты

По сравнению с традиционным образованием, обучение по методу Монтессори оказывает умеренное, но значимое положительное влияние на академические и неакадемические (исполнительные функции, креативность и социально-эмоциональное развитие) результаты детей. Об этом свидетельствует метаанализ 32 исследований, в которых можно было сравнить традиционное обучение с обучением по методу Монтессори.



1.1.1. О чём этот обзор?

Вопрос о том, как лучше обучать детей, остаётся актуальным, и метод Монтессори является наиболее распространённой альтернативой традиционной системе образования. Метод Монтессори включает в себя полноценную систему занятий и практических материалов для детей от рождения до 18 лет, которые подаются индивидуально и основаны на философских представлениях о развитии детей и оптимальных условиях для этого.



Термин «метод Монтессори» не является товарным знаком, поэтому его применение может варьироваться. Мы изучили различные варианты, описанные в литературе, которые, вероятно, отражают разнообразие применений этого метода в мире. Мы также сравнили метод Монтессори с рядом контрольных условий, описанных в литературе как традиционные (иногда их называют общепринятыми или стандартными), что отражает применение традиционного образования в реальном мире.



Насколько эффективно обучение по методу Монтессори?

Что касается успеваемости, то ученики Монтессори-школ показали результаты примерно на 1/4 стандартного отклонения выше, чем ученики традиционных школ. Величину этих эффектов можно считать небольшой по сравнению с результатами, полученными в ходе строго контролируемых лабораторных исследований, но их можно считать средними или большими по сравнению с результатами исследований в реальных школах с использованием стандартизированных тестов.



Большинство (28) из включенных в обзор исследований проводились в школах, где Монтессори-педагогика использовалась в качестве полноценной программы. Остальные четыре исследования представляли собой краткосрочные дополнения к традиционным школьным программам.



Масштабы влияния на академические результаты аналогичны тем, которые были получены в других исследованиях, в которых сравнивались чартерные школы “Без отговорок” с обычными городскими школами.



Неакадемические эффекты обучения по методу Монтессори были немного сильнее, чем его влияние на академические результаты. Ученики, обучавшиеся по методу Монтессори, показали примерно на 1/3 стандартного отклонения более высокие результаты по неакадемическим показателям, включая саморегуляцию (исполнительные функции), благополучие в школе, социальные навыки и креативность, чем ученики, получавшие традиционное образование.



Эффект от обучения по методике Монтессори был сильнее в рандомизированных исследованиях, чем в нерандомизированных, сильнее в дошкольных учреждениях и начальной школе, чем в средней и старшей школе, и сильнее в частных учреждениях Монтессори, чем в государственных.







Предыстория

Монтессори-педагогика — старейший и наиболее распространённый альтернативный метод обучения в мире, однако его эффективность до конца не доказана.



Цели

Основная цель этого обзора — изучить эффективность метода Монтессори в улучшении академических и неакадемических результатов по сравнению с традиционным образованием. Второстепенные цели — определить, в какой степени уровень класса, условия Монтессори (государственная школа Монтессори или частная школа Монтессори), случайное распределение, продолжительность лечения и длительность последующих измерений влияют на эффективность метода Монтессори.



Методы поиска

Мы провели поиск соответствующих исследований в 19 научных базах данных, в различных источниках, известных тем, что они публикуют «серую» литературу, в журналах, посвящённых Монтессори, а также в списках литературы, полученных в результате этого поиска. Мы искали исследования, опубликованные в период до февраля 2020 года включительно. Первоначальный поиск был проведён в марте 2014 года, а повторный — в феврале 2020 года.



Критерии отбора

Мы включили в обзор статьи, в которых сравнивалось обучение по методу Монтессори с традиционным обучением, был указан хотя бы один показатель влияния на академические или неакадемические результаты, были предоставлены достаточные данные для расчёта показателя влияния и его дисперсии, а также были представлены достаточные доказательства исходной эквивалентности групп Монтессори и традиционного обучения на основе случайного распределения или статистической корректировки.



Сбор и анализ данных

Для обобщения данных мы использовали процедуру оценки дисперсии с учётом кластерной устойчивости, которая принимает во внимание статистические зависимости в данных. В остальном мы использовали стандартные методологические процедуры, указанные в стандартах отчётности и поведения, принятых в рамках сотрудничества Кэмпбелла.



Основные результаты

Первоначальный поиск выдал 2012 статей, из которых 173 были подробно изучены на предмет соответствия критериям включения/исключения. Из них 141 была исключена, а 32 включена. Эти 32 исследования дали 204 показателя эффекта (113 академических и 91 неакадемический) на основе 132 249 точек данных.





В 32 исследованиях, которые соответствовали минимальным стандартам включения, в том числе подтверждали исходную эквивалентность, были получены доказательства того, что система Монтессори превосходит традиционное образование по целому ряду академических и неакадемических показателей. Что касается академических показателей, то размер эффекта по Хеджесу g, где положительные значения свидетельствуют в пользу Монтессори, варьировался от 0,26 для общей академической способности (с высококачественными доказательствами) до 0,06 для обществознания.



Качество доказательств для языка (g = 0,17) и математики (g = 0,22) также был высоким. Величина эффекта для совокупности всех академических результатов составила 0,24. Единственным академическим результатом, который, согласно подходу GRADE, был признан имеющим низкое качество доказательств, была успеваемость по естественным наукам. Величина эффекта для неакадемических результатов варьировалась от 0,41 для внутреннего восприятия учащимися школы до 0,23 для социальных навыков. Оба этих результата были признаны имеющими низкое качество доказательств. Исполнительные функции (g = 0,36) и креативность (g = 0,26) имели доказательства среднего качества.



Величина эффекта для совокупности всех неакадемических результатов составила 0,33. Анализ модераторов для совокупности академических и неакадемических результатов показал, что в рандомизированных исследованиях эффект от обучения по методу Монтессори был выше, чем в нерандомизированных, в дошкольных учреждениях и начальной школе — выше, чем в средней или старшей школе, а в частных школах Монтессори — выше, чем в государственных.



Выводы авторов

Система Монтессори оказывает значимое положительное влияние на успеваемость детей как в академической, так и в неакадемической сфере по сравнению с результатами, достигаемыми при использовании традиционных методов обучения.



2. ПРЕДЫСТОРИЯ

Метод Монтессори — самый распространённый альтернативный метод обучения, однако его эффективность вызывает сомнения. В этой статье мы описываем проблему, которой посвящён обзор, а затем обсуждаем метод Монтессори и причины, по которым он может быть эффективным. Наконец, мы объясняем, почему важно провести этот обзор.



2.1. Описание состояния

Недовольство системой образования существует уже давно: за последние 30 лет только половина американских родителей была удовлетворена системой образования в США. В целом США показывают низкие результаты в международных тестах, таких как PISA, а национальные тесты, такие как NAEP, демонстрируют незначительный прогресс за последние годы и резкое снижение результатов во время пандемии COVID-19. Особенно тревожна ситуация с успеваемостью детей из малообеспеченных семей и цветных детей (Дункан, 2014). Известный учёный в области образования недавно заявил: «Чтобы подготовить всех учащихся к более высоким академическим стандартам, потребуется обучение, которое будет отличаться от того, что получает большинство учащихся сегодня, и будет намного лучше» (Дункан, 2014, с. 141). Также существует обеспокоенность по поводу неакадемических результатов детей, в том числе по поводу того, как улучшить их исполнительные функции и социально-эмоциональные навыки (Ахмед, 2021; Джонс, 2015). Учитывая, что образование в его традиционном понимании не даёт достаточно положительных результатов, чтобы все были им довольны, возникает вопрос о том, насколько эффективны альтернативные формы образования с точки зрения получаемых результатов. Одной из таких альтернатив является педагогика Монтессори.



Несмотря на то, что метод Монтессори является старейшим и наиболее распространённым альтернативным методом обучения в мире (Лиллард, 2019), который в настоящее время используется более чем в 550 государственных и 3000 частных школ только в Соединённых Штатах, данные о его результатах не были тщательно собраны. Методы обучения должны основываться на данных о том, что работает, поэтому Министерство образования США создало информационный центр What Works Clearinghouse. И всё же в текущей (но уже устаревшей) статье Информационного центра о методе Монтессори говорится, что по состоянию на декабрь 2005 года невозможно сделать научно обоснованные выводы об эффективности метода Монтессори. В недавних обзорах также отмечается, что его эффективность не была чётко установлена (Акерман, 2019; Маршалл, 2017). Это проблема, учитывая, что родители и школьные округа хотят и должны принимать решения о школьном образовании на основе фактических данных.



Основная цель этого обзора — определить, влияет ли система Монтессори на академические и/или неакадемические результаты детей и, следовательно, стоит ли рассматривать её как возможный вариант школьной реформы для устранения недостатков традиционного образования. Второстепенные цели исследования заключаются в том, чтобы определить, различаются ли результаты в зависимости от возраста, от того, в какой школе учится ребёнок — государственной или частной, от продолжительности занятий по методике Монтессори и от того, сколько времени прошло с момента последнего занятия по методике Монтессори (либо эффект угасания, либо, наоборот, эффект спящего, когда влияние со временем усиливается). Полученные в результате этого анализа данные могут быть важны для образовательной политики на национальном, региональном, районном и школьном уровнях, а также для родителей, принимающих индивидуальные решения относительно образования своих детей.



2.2. Описание вмешательства

Мария Монтессори и её коллеги разработали систему образования, основанную на наблюдениях сначала за детьми с нетипичным развитием, затем за детьми из малообеспеченных семей и, наконец, за самыми разными детьми из разных культур (от Индии до Европы и Америки) (Montessori, 2017). В настоящее время система Монтессори применяется более чем в 150 странах.



Благодаря наблюдениям Монтессори разработала собственную философию образования, основанную на её медицинском образовании (Трабалзини, 2011). Она рассматривала детей как биологические организмы, которые внутренними силами стремятся достичь состояния зрелости (Монтессори, 2012; Монтессори, 2017). Она считала, что если ничто не будет препятствовать этому развитию (например, плохое питание или другие неблагоприятные факторы окружающей среды), то дети будут делать оптимальный выбор, чтобы способствовать собственному развитию. Таким образом, в рамках программ Монтессори дети сами выбирают, какие материалы использовать в тот или иной момент; помощь учителя предоставляется только по мере необходимости (то есть, когда ребёнок предоставлен самому себе, его выбор не является конструктивным). Поскольку внешние мотиваторы не нужны (поскольку у детей есть естественная склонность к обучению и развитию), в программах Монтессори они не используются. Учительница может работать с детьми индивидуально, потому что материалы Монтессори сами обучают — они самокорректирующиеся. Кроме того, в соответствии с социальными потребностями детей, им разрешается работать вместе столько, сколько они хотят. Единственное требование — чтобы дети были конструктивно настроены и работали со всеми материалами в классе в течение всего времени, пока они там находятся.



Система Монтессори состоит из трёх элементов: окружающей среды, учителя или наставника и ребёнка (Лиллард, 2019a; Лиллард, 2019b). Система адаптирована для разных этапов развития (от 0 до 3 лет, от 3 до 6 лет, от 6 до 12 лет и от 12 до 18 лет) и культур (Монтессори, 2012). Тем не менее, поскольку дети во всём мире биологически одинаковы и такими были на протяжении многих тысяч лет (по сути), система очень последовательна, и современный класс Монтессори в Киото выглядит почти так же, как в высокогорных районах Бутана, в трущобах Мехико, у кочевых племён в Кении или в Риме в 1910 году. В идеале в классах Монтессори должно быть много естественного света и доступа к природе (растения и животные в помещении и/или лёгкий доступ к открытому пространству). В тщательно подготовленных классах дети сталкиваются с множеством ярких практических материалов, по одному каждого типа, аккуратно разложенных на доступных полках в зонах для занятий (математика, язык, музыка, изобразительное искусство, сенсорная деятельность и так далее). Каждый материал доступен каждому ребёнку после того, как его научат им пользоваться. Наборы материалов усложняются по мере того, как дети в каждом классе становятся старше.



Роль педагога в системе Монтессори заключается в том, чтобы знакомить детей с окружающей средой, показывая им (индивидуально или в небольших группах), как пользоваться материалами, когда каждый ребёнок будет готов к их изучению (Элкинд, 2003; Джонс, 2005; Монтессори, 1964; Монтессори, 2012; Мюррей, 2010). Учительница проводит много времени, просто наблюдая за детьми, оценивая их готовность к обучению и определяя, когда и как можно заинтересовать ребёнка. Учителя долго готовятся к своей роли, изучая философию и теорию Монтессори, предметы, изучаемые в классе, и способы подачи каждого материала в понятной и увлекательной форме, а также учатся понимать, как дети выражают свою готовность к обучению. Монтессори-педагоги ведут учёт прогресса каждого ребёнка в освоении последовательности материалов, контролируя процесс обучения.



Хотя Монтессори-педагогику часто считают моделью частной школы для дошкольников, на самом деле она применяется и в старших классах, а также в государственном секторе. Большинство из более чем 500 государственных Монтессори-школ в США — это школы первой категории, в которых учатся дети из малообеспеченных семей (Дебс, 2019). Благодаря таким инициативам, как Educateurs sans Frontières, Монтессори-педагогика становится доступной для большинства людей во всём мире.



2.3. Как может работать система вмешательства

Система Монтессори включает в себя философские и структурные элементы. Мария Монтессори считала, что структурные элементы — лучший способ реализовать её философию. Вмешательство может осуществляться одним или обоими способами.



Девять философских принципов Монтессори были описаны (вместе с подтверждающими их исследованиями) в книге «Монтессори: наука, стоящая за гениальностью» (Лиллард, 2017). Мы кратко изложим их здесь, поскольку они являются важными составляющими, благодаря которым метод может работать. Альтернативную модель того, как может работать метод, можно увидеть в логической модели, разработанной Калклазером и его коллегами (Калклазер, 2019).



1.Методика Монтессори предполагает обучение на практике; таким образом, познание и движение тесно взаимосвязаны (см. также Ласки, 2015). Дети используют материалы, которые помогают им усвоить важные понятия и навыки, которые могут способствовать улучшению успеваемости.

2.В Монтессори-школах дети занимаются тем, что им интересно в данный момент, а не тем, что учитель (или законодательный орган штата) решил преподать всему классу в конкретный момент времени. Интерес способствует обучению, а возможность заниматься тем, что интересно, может привести к лучшим результатам в неакадемических областях, например к положительному отношению к школе и благополучию в ней (Райан, 2000).

3.Дети, обучающиеся по методике Монтессори, сами выбирают, что им изучать, и сами решают, как проводить время. Исследования показали, что, когда дети находятся в среде, где у них больше возможностей для самоопределения, их успеваемость повышается (Кордова, 1996; Де Чармс, 1976). Кроме того, повышается их самооценка, стремление к мастерству (Райан, 1986) и креативность (Амабайл, 1984).

4.Монтессори также уделяет большое внимание концентрации внимания и развитию исполнительных функций (см. Даймонд, 2011). Улучшение саморегуляции в раннем возрасте предсказывает широкий спектр результатов, связанных со здоровьем и благосостоянием, в более позднем возрасте (Моффитт, 2011).

5.Обучение происходит благодаря внутренней мотивации; в классах Монтессори нет внешних мотиваторов, побуждающих детей к работе. Внутренняя мотивация желательна сама по себе, а также связана с обучением на протяжении всей жизни (Кордова, 1996; Де Чармс, 1976; Райан, 1986). Отсутствие внешних поощрений также способствует развитию творческих спо



https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10406168/

Повідомлень: 30846 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2526 раз. Подякували: 3510 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 жов, 2025 00:54 Успіх написав: Wirująświatła написав:

Ааааа, то червоне і рожеве...



А я зразу подумав навпаки, поки внизу не звернув увагу на позначки/кольори



Що тут скажеш - сумно, плять!© Ааааа, то червоне і рожеве...А я зразу подумав навпаки, поки внизу не звернув увагу на позначки/кольориЩо тут скажеш - сумно, плять!©

И что тут сумного?

Абсолютно логичные и вполне ожидаемые ответы.

Додано: П'ят 24 жов, 2025 01:20 Wirująświatła написав: Система Монтессори оказывает значимое положительное влияние на успеваемость детей как в академической, так и в неакадемической сфере по сравнению с результатами, достигаемыми при использовании традиционных методов обучения.

........

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10406168/

Вы же, вроде, крайне отрицательно относитесь к педагогике?

А система Монтессори это всё же педагогика.

В тексте очень много повторов.

И не понял, почему "Монтессори, 2012; Монтессори, 2017"? Если это годы, то к чему они относятся?

Мария Монтессори умерла в 1952 году.

........



https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10406168/

Вы же, вроде, крайне отрицательно относитесь к педагогике?

А система Монтессори это всё же педагогика.

В тексте очень много повторов.

И не понял, почему "Монтессори, 2012; Монтессори, 2017"? Если это годы, то к чему они относятся?

