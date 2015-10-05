Wirująświatła написав:Есть исследования что к 20 у детей обучавшихся по данной системе гораздо меньше проблем с общением, социализацией и высшими эмоциями.
Водночас, є відгуки, що діти, що навчалися по цій програмі, відстають по знанням і розвитку, коли попадають у "звичайний" заклад
что наводит на измышлизмы, а не за счёт ли эмоциональной депривации современные ученики "делают успеваемость"? каких то 50-70лет назад школьная программа была существенно проще, у детей оставалось время и силы на общение и дружбу.
Більш успішні учні значно менше задоволені своїм життям, ніж їхні менш успішні однолітки
Альтман також заявляє, що “теорія мертвого інтернету” втілюється у реальність просто у нас на очах. Гендиректор OpenAI також заявив, що більшість облікових записів соцмережі X керуються LLM.
Минулого року дослідження Amazon Web Services (AWS) продемонструвало, що 57% контенту, який публікується у мережі, створюється або перекладається з використанням алгоритмів ШІ. Це негативно впливає на якість результатів пошуку.
Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv
Хмара, яка є одним з провідних інструментів для ШІ, зробила висновок, що значна кількість контенту генерується за допомогою ШІ. Відкриття, які ми заслужили