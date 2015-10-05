Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:07

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Вы же, вроде, крайне отрицательно относитесь к педагогике Вы же, вроде, крайне отрицательно относитесь к педагогике с чего вдруг? Отрицательное отношение к дикарям педагогам . К целой науке отношение нейтральное. ЛАД написав: тексте очень много повторов тексте очень много повторов сидеть выбирать фрагменты без повторов - трата времени. Рандомный текст даёт общее представление, не все переходят по ссылкам, точнее мало кто. Такой теперь формат моего присутствия на форуме. Кому интересно копают дальше, кому не интересно для тех без разницы на повторы. ЛАД написав: Мария Монтессори умерла в 1952 году Мария Монтессори умерла в 1952 году обычно пишут год публикации, книги переиздаются и после смерти автора. с чего вдруг? Отрицательное отношение к дикарям педагогам . К целой науке отношение нейтральное.сидеть выбирать фрагменты без повторов - трата времени. Рандомный текст даёт общее представление, не все переходят по ссылкам, точнее мало кто. Такой теперь формат моего присутствия на форуме. Кому интересно копают дальше, кому не интересно для тех без разницы на повторы.обычно пишут год публикации, книги переиздаются и после смерти автора.

Есть исследования что к 20 у детей обучавшихся по данной системе гораздо меньше проблем с общением, социализацией и высшими эмоциями.

К самим исследованиям я пока не добрался, но давно подозревал что школа играет не последнюю роль в причинах эмоциональных проблемах подростков. Как минимум она не учит их преодолевать, авторитетом давит инициативу и внутреннюю мотивацию.





Упор на внутреннюю мотивацию это революция для педагогики. По факту отказ от оценок, стандартов и от давления авторитетами. Похожие идеи были у Шацкого. К которому я ещё вернусь. Количество РАС и СДВГ в мире растёт. Обществу придётся определяться чего оно хочет от детей, послушания и высоких оценок или гармоничного развития с акцентом на внутренние потребности. как вы (наверное) понимаете к детям с РАС и СДВГ какие либо стандарты не применимы. Долбить их низкими оценками без толку, только калечить психику.

А читать многим людям повторы не трата времени?Может, достаточно одного фрагмента, из которого понятна суть?И пост будет короче.Так, может, причины роста РАС и СДВГ совсем в другом, а не в методике преподавания, которая, в общем, не изменилась?И не в "усложнении программ", что сомнительно.То, что у вас, в отличие от ваших родителей, друзья остались не со школы, а "со двора и с музыкальной тусовки" может быть тоже вызвана не "усложнением программ", а какими-то другими причинами.И требования общества к знаниям тоже вроде как не изменились. "Послушания и высоких оценок" общество требовало и 100 лет назад.