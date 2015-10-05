Wirująświatła написав:Есть исследования что к 20 у детей обучавшихся по данной системе гораздо меньше проблем с общением, социализацией и высшими эмоциями.
Водночас, є відгуки, що діти, що навчалися по цій програмі, відстають по знанням і розвитку, коли попадають у "звичайний" заклад
что наводит на измышлизмы, а не за счёт ли эмоциональной депривации современные ученики "делают успеваемость"? каких то 50-70лет назад школьная программа была существенно проще, у детей оставалось время и силы на общение и дружбу.
Більш успішні учні значно менше задоволені своїм життям, ніж їхні менш успішні однолітки
Альтман також заявляє, що “теорія мертвого інтернету” втілюється у реальність просто у нас на очах. Гендиректор OpenAI також заявив, що більшість облікових записів соцмережі X керуються LLM.
Минулого року дослідження Amazon Web Services (AWS) продемонструвало, що 57% контенту, який публікується у мережі, створюється або перекладається з використанням алгоритмів ШІ. Це негативно впливає на якість результатів пошуку.
Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv
Wirująświatła написав:Есть исследования что к 20 у детей обучавшихся по данной системе гораздо меньше проблем с общением, социализацией и высшими эмоциями.
Водночас, є відгуки, що діти, що навчалися по цій програмі, відстають по знанням і розвитку, коли попадають у "звичайний" заклад
что наводит на измышлизмы, а не за счёт ли эмоциональной депривации современные ученики "делают успеваемость"? каких то 50-70лет назад школьная программа была существенно проще, у детей оставалось время и силы на общение и дружбу.
Більш успішні учні значно менше задоволені своїм життям, ніж їхні менш успішні однолітки
Альтман також заявляє, що “теорія мертвого інтернету” втілюється у реальність просто у нас на очах. Гендиректор OpenAI також заявив, що більшість облікових записів соцмережі X керуються LLM.
Минулого року дослідження Amazon Web Services (AWS) продемонструвало, що 57% контенту, який публікується у мережі, створюється або перекладається з використанням алгоритмів ШІ. Це негативно впливає на якість результатів пошуку.
Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv
Хмара, яка є одним з провідних інструментів для ШІ, зробила висновок, що значна кількість контенту генерується за допомогою ШІ. Відкриття, які ми заслужили
alibob я за своих родителей говорил. Их программа обучения была проще моей. Зато мама ещё 20 лет ездила в родной город на встречу с одноклассниками. Я даже знаю как звали ее лучшую школьную подругу. В моем классе друзей уже не было. Не только у меня а вообще ни у кого. Из параллелей на сколько я знаю тоже. Мои друзья все со двора и с музыкальной тусовки. Этот процесс начался ещё до гаджетов.
ЛАД написав:Вы же, вроде, крайне отрицательно относитесь к педагогике
с чего вдруг? Отрицательное отношение к дикарям педагогам . К целой науке отношение нейтральное.
ЛАД написав:тексте очень много повторов
сидеть выбирать фрагменты без повторов - трата времени. Рандомный текст даёт общее представление, не все переходят по ссылкам, точнее мало кто. Такой теперь формат моего присутствия на форуме. Кому интересно копают дальше, кому не интересно для тех без разницы на повторы.
ЛАД написав:Мария Монтессори умерла в 1952 году
обычно пишут год публикации, книги переиздаются и после смерти автора.
А читать многим людям повторы не трата времени? Может, достаточно одного фрагмента, из которого понятна суть? И пост будет короче.
Есть исследования что к 20 у детей обучавшихся по данной системе гораздо меньше проблем с общением, социализацией и высшими эмоциями. К самим исследованиям я пока не добрался, но давно подозревал что школа играет не последнюю роль в причинах эмоциональных проблемах подростков. Как минимум она не учит их преодолевать, авторитетом давит инициативу и внутреннюю мотивацию.
Упор на внутреннюю мотивацию это революция для педагогики. По факту отказ от оценок, стандартов и от давления авторитетами. Похожие идеи были у Шацкого. К которому я ещё вернусь. Количество РАС и СДВГ в мире растёт. Обществу придётся определяться чего оно хочет от детей, послушания и высоких оценок или гармоничного развития с акцентом на внутренние потребности. как вы (наверное) понимаете к детям с РАС и СДВГ какие либо стандарты не применимы. Долбить их низкими оценками без толку, только калечить психику.
Так, может, причины роста РАС и СДВГ совсем в другом, а не в методике преподавания, которая, в общем, не изменилась? И не в "усложнении программ", что сомнительно. То, что у вас, в отличие от ваших родителей, друзья остались не со школы, а "со двора и с музыкальной тусовки" может быть тоже вызвана не "усложнением программ", а какими-то другими причинами. И требования общества к знаниям тоже вроде как не изменились. "Послушания и высоких оценок" общество требовало и 100 лет назад.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 24 жов, 2025 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:alibob я за своих родителей говорил. Их программа обучения была проще моей. Зато мама ещё 20 лет ездила в родной город на встречу с одноклассниками. Я даже знаю как звали ее лучшую школьную подругу. В моем классе друзей уже не было. Не только у меня а вообще ни у кого. Из параллелей на сколько я знаю тоже. Мои друзья все со двора и с музыкальной тусовки. Этот процесс начался ещё до гаджетов.
Ну то може конкретно у вас якось склалося все, тим більше якщо була дворова компанія. В мене і зі шкіл і з універу залишилися