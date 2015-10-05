|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 26 жов, 2025 08:56
Посмотрите на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в хранилища, однако ваш Небесный Отец питает их. Неужели вы менее ценны, чем птицы?
Коли небесний отєц створював птахів, він не думав що зʼявиться Флайман, який буде відбирати у птахів горіхи в парках
Додано: Нед 26 жов, 2025 09:31
flyman написав: The_Rebel написав:
Колеги, у вас було колись бажання дауншифтнутися? Останній час роздумую над цим, взяти хоча б перерву на декілька років (а може і до кінця життя) і зайнятися філософією, пошуком сенсу буття, різними своїми хоббі і тп. Забити на кар'єру, фінансове зростання, все одно всіх грошей не заробиш, і завжди будуть як успішніші, так і бідніші, а кінець, як відомо, у всіх один. Особливо це відчувається коли кожен день приходять звістки про чергові смерті від обстрілів та і просто люди вмирають.
Просто дивлюся люди (та і я також) ставлять собі цілі у фінансовому плані для дауншифтингу - от зароблю 100 тис, 200тис. і тд, а навіть коли досягають своїх цілей то коплять далі, не зупиняються, бо "треба вже точно щоб вистачило до кінця життя". І у підсумку все життя пахав, щоб типу на старості пожити.
А що якщо розірвати цей щурячий розбіг, зупинитися на півдорозі та жити скромно, але в гармонії з собою? Просто є страх, що у випадку потреби повернутися вже не вийде, тож всі тягнуть лямку до старості
А треба повертатися? На тлі загальної деградації поколінь що виросли при ковіді та ШІ, думаю, робота
, яка закриє базові потреби Маслова, завжди знайдеться.
у випадку потреби повернутися вже не вийде
залежіть від того, де і ким ви працюєте
по собі скажу, працював на інтенсивній лінії (6 портів Перської затоки за 4,5дня), чи 12 портів Західної Африки за 14 днів, де мав для сну менше 5-6годин на день, були
періоди коли 7 годин сну за три доби (я був тоді у віці 40-46р),
потім потрапив на судно де немає бонусів і гола ЗП, але у мене був Танжер -Кейптаун, Дурбан-Танжер (за 45 днів 3 порти), тут взагалі "працював" над паперами по 2години на день, плюс дві години на обходи, інспекції...і мав час ходити в с.зал, грати в пінг-понг, дивитись фільми
тобто, різниця в грошах 1-1,5к в місяць, а навантаження в 3-4 рази менше(і стресу менше), бо один захід в Доуалу забирав здоров'я як за місяць життя
чи міг би я сьогодні повернутись на море (на важку лінію 200% ні, бо не спати по 3 доби і мене треба відправляти додому у відпуску
але навіть на легку лінію на 99% не повернувся, бо по перше немає бажання, по друге
не беруть компанії старих 60+ (працюють або за взятку, або людина не зупиняла свій шлях, тобто не було перерви в роботі)
і по третє: дуже багато знайомих помирає у віці 62-72,
мені банально жалко часу, який ти витратиш на роботу
все життя пахав, щоб типу на старості пожити.
а старості не було, бо помер в 63
але лежати і чекати на смерть -ще гірше
у серпні помер від раку(простати) мій старий знайомий (71,5), дізнався від про рак десь 14-15м до ... десь рік лікувався, багато хіміотерапії (під час лікування піклувався волонтерським центром-два рази на тиждень роздавали продукти переселенцям і пенсіонерам (сказав дружині-буду робити щось корисне, доки є сили)
сили закінчились за 3 міс. до...
Додано: Нед 26 жов, 2025 09:34
алгоритм підкинув
Додано: Нед 26 жов, 2025 10:19
prodigy написав:
тобто, різниця в грошах 1-1,5к в місяць, а навантаження в 3-4 рази менше(і стресу менше),
бо один захід в Доуалу забирав здоров'я як за місяць життя
Так Успіх вже давно вивів формулу - "Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©
Простими словами - "Краще охоронцем атб за 20К, ніж шахтарем у шахті за 100К!"
Єдине що в цю картину світу не вписується - так це незрозуміло високі зарплати/премії у чиновників?
Великі у них стреси?
Так поступіться місцем пересічним - нехай вони постресують трохи за 100-200К в м'яких кріслах!
