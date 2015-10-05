RSS
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:01

Re: Психологія та саморозвиток

  Banderlog написав:пояснити в нас комусь що графіт

я поясняв(гучно та неввічливо) - і підліткам, і тим прохожим що мовчазно проходили повз
з народом без керівної та спрямовуючої тільки так
інакше деградують до хомо-еректусів
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:58

  Успіх написав:
  prodigy написав:тобто, різниця в грошах 1-1,5к в місяць, а навантаження в 3-4 рази менше(і стресу менше), бо один захід в Доуалу забирав здоров'я як за місяць життя

Так Успіх вже давно вивів формулу - "Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!"© :D

Простими словами - "Краще охоронцем атб за 20К, ніж шахтарем у шахті за 100К!"



Єдине що в цю картину світу не вписується - так це незрозуміло високі зарплати/премії у чиновників?
Великі у них стреси?
Так поступіться місцем пересічним - нехай вони постресують трохи за 100-200К в м'яких кріслах! :lol:


не потрібні тобі ці "нечесні гроші"
один знайомий все життя працював у митниці (доріс до начальника, був начальником митниці в 3(4) різних локаціях), ще у нього хобі міняти дружин, з передостанньою судився і програв суди ( у нього від тої жінки дві дочки, якім він не дав свого прізвища, дав по-батькові, втратив 2-3 квартири, 2-3 машини, ще суд зобов'язав сплачувати достатньо великі аліменти
а був він кремезним хлопцем, 160кг жав з грудей, ростом як Арнольд, улюбленець жінок, гарно співав під караоке (майже 1-в-1 з гришой лепсом)
сьогодні тиск стабільно 170/120, але тяга до грошей і жінок не зникла, виглядає років на 10 старше за свій вік, хвора людина, все життя на страху, що піймають і посадять
