я поясняв(гучно та неввічливо) - і підліткам, і тим прохожим що мовчазно проходили повз
з народом без керівної та спрямовуючої тільки так
інакше деградують до хомо-еректусів
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:01
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:58
не потрібні тобі ці "нечесні гроші"
один знайомий все життя працював у митниці (доріс до начальника, був начальником митниці в 3(4) різних локаціях), ще у нього хобі міняти дружин, з передостанньою судився і програв суди ( у нього від тої жінки дві дочки, якім він не дав свого прізвища, дав по-батькові, втратив 2-3 квартири, 2-3 машини, ще суд зобов'язав сплачувати достатньо великі аліменти
а був він кремезним хлопцем, 160кг жав з грудей, ростом як Арнольд, улюбленець жінок, гарно співав під караоке (майже 1-в-1 з гришой лепсом)
сьогодні тиск стабільно 170/120, але тяга до грошей і жінок не зникла, виглядає років на 10 старше за свій вік, хвора людина, все життя на страху, що піймають і посадять
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:19
Re: Психологія та саморозвиток
а він точно в Україні? Бо в нас якщо й піймають то після певної межі, які начальник митниці вже давно перетнув, це грозить максимум потребою "поділитися" із судом і прокурором. Навіть після майданів в Закарпатті у митників Януковича не забирали більше половини майна (звісно річ не йде про рядовий склад, а про тих, хто "заробив" хоча б на один скромний будиночок площею 500 м^2)
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:36
ну його не зловили, бо мав кришу
мабуть ви в курсі для того і є ротація по колу : прокурорів, нач.сбу, нач. поліції, нач. митниці
тільки налагодив зв'язок в сауні з прокурором(чи СБУ), а того через півроку перекинули у столицю, чи ще кудись і так все життя пошук криши
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:54
И да и нет.
Они разные.
Да, есть свои привычки и "так должно быть".
Стрижка газонов - одна из них.
Но это не только о культуре.
Во многих комьюнити просто штрафы выписывают за нестриженный газон.
Но вообше, да, они ценят и гордяться своими домами (это типа "америкэн дрим"), поэтому стрижка газона - это то, чтобы показать себе о том, насколько они ухаживают за своим домом. На большее - руки растут не из того места. Нанимают хендименов, чтобы они за 300-500 баксов им сделали работу, которую в Украине любой мужик сделает.
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:25
в мене друг в силіконовій долині. То трохи розказує.
мені подобається сегрегація в америці, що можно бути різним і кожному жити в своїй америці)
А сам я трохи пообщався з ними, в графенвере. відкриті люди, хоть до генерала підійдеш хоть до сержанта. Спортом займаються.
Харчі правда паршиві, в цьому плані німці краще.
Взагалі жалію що на американській базі було мало часу, мож я б і розпробував їхньої жизні. Вавілон, суміш всіх кровєй. і англійської)
Додано: Нед 26 жов, 2025 22:25
Мне это тоже нравится в США, что каждый может выбрать себе свой вариант реальности. И в плане природы и в плане социального устройства.
И в плане социума.
Но все имеет свою цену.
Додано: Нед 26 жов, 2025 22:35
