Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:01

Re: Психологія та саморозвиток

  Banderlog написав:пояснити в нас комусь що графіт

я поясняв(гучно та неввічливо) - і підліткам, і тим прохожим що мовчазно проходили повз
з народом без керівної та спрямовуючої тільки так
інакше деградують до хомо-еректусів
fox767676
Повідомлень: 4657
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:58

  Успіх написав:
  prodigy написав:тобто, різниця в грошах 1-1,5к в місяць, а навантаження в 3-4 рази менше(і стресу менше), бо один захід в Доуалу забирав здоров'я як за місяць життя

Так Успіх вже давно вивів формулу - "Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!"© :D

Простими словами - "Краще охоронцем атб за 20К, ніж шахтарем у шахті за 100К!"



Єдине що в цю картину світу не вписується - так це незрозуміло високі зарплати/премії у чиновників?
Великі у них стреси?
Так поступіться місцем пересічним - нехай вони постресують трохи за 100-200К в м'яких кріслах! :lol:


не потрібні тобі ці "нечесні гроші"
один знайомий все життя працював у митниці (доріс до начальника, був начальником митниці в 3(4) різних локаціях), ще у нього хобі міняти дружин, з передостанньою судився і програв суди ( у нього від тої жінки дві дочки, якім він не дав свого прізвища, дав по-батькові, втратив 2-3 квартири, 2-3 машини, ще суд зобов'язав сплачувати достатньо великі аліменти
а був він кремезним хлопцем, 160кг жав з грудей, ростом як Арнольд, улюбленець жінок, гарно співав під караоке (майже 1-в-1 з гришой лепсом)
сьогодні тиск стабільно 170/120, але тяга до грошей і жінок не зникла, виглядає років на 10 старше за свій вік, хвора людина, все життя на страху, що піймають і посадять
Повідомлень: 12756
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3360 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:19

Re: Психологія та саморозвиток

  prodigy написав:все життя на страху, що піймають і посадять

а він точно в Україні? Бо в нас якщо й піймають то після певної межі, які начальник митниці вже давно перетнув, це грозить максимум потребою "поділитися" із судом і прокурором. Навіть після майданів в Закарпатті у митників Януковича не забирали більше половини майна (звісно річ не йде про рядовий склад, а про тих, хто "заробив" хоча б на один скромний будиночок площею 500 м^2)
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5625
З нами з: 29.07.22
Подякував: 893 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:36

  Дюрі-бачі написав:
  prodigy написав:все життя на страху, що піймають і посадять

а він точно в Україні? Бо в нас якщо й піймають то після певної межі, які начальник митниці вже давно перетнув, це грозить максимум потребою "поділитися" із судом і прокурором. Навіть після майданів в Закарпатті у митників Януковича не забирали більше половини майна (звісно річ не йде про рядовий склад, а про тих, хто "заробив" хоча б на один скромний будиночок площею 500 м^2)



ну його не зловили, бо мав кришу

мабуть ви в курсі для того і є ротація по колу : прокурорів, нач.сбу, нач. поліції, нач. митниці

тільки налагодив зв'язок в сауні з прокурором(чи СБУ), а того через півроку перекинули у столицю, чи ще кудись і так все життя пошук криши
Повідомлень: 12756
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3360 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:54

  Banderlog написав:
  rjkz написав:Насчет сельских школ.
Не зависит уровень школы от того в большом городе она или нет.
Зависит от того, что за люди живут в городке, где эта школа.

Здавалось б американці індивідуалісти, а на скільки вони відчувають важливість середовища... ціннісь підстриженого газону і білих парканців для нас неочевидна.
Спробуй пояснити в нас комусь що графіті на стіні, мусор, і "вітаільїаські банди" підлітків підкошують ціну на нерухомість в районі. :)


И да и нет.
Они разные.
Да, есть свои привычки и "так должно быть".
Стрижка газонов - одна из них.
Но это не только о культуре.
Во многих комьюнити просто штрафы выписывают за нестриженный газон.
Но вообше, да, они ценят и гордяться своими домами (это типа "америкэн дрим"), поэтому стрижка газона - это то, чтобы показать себе о том, насколько они ухаживают за своим домом. На большее - руки растут не из того места. Нанимают хендименов, чтобы они за 300-500 баксов им сделали работу, которую в Украине любой мужик сделает.
rjkz
Повідомлень: 17958
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8759 раз.
Подякували: 5529 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:25

  rjkz написав:И да и нет.
Они разные.
.
в мене друг в силіконовій долині. То трохи розказує.
мені подобається сегрегація в америці, що можно бути різним і кожному жити в своїй америці)
А сам я трохи пообщався з ними, в графенвере. відкриті люди, хоть до генерала підійдеш хоть до сержанта. Спортом займаються.
Харчі правда паршиві, в цьому плані німці краще.
Взагалі жалію що на американській базі було мало часу, мож я б і розпробував їхньої жизні. Вавілон, суміш всіх кровєй. і англійської)
Banderlog
Повідомлень: 3763
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 22:25

  Banderlog написав:
  rjkz написав:И да и нет.
Они разные.
.
в мене друг в силіконовій долині. То трохи розказує.
мені подобається сегрегація в америці, що можно бути різним і кожному жити в своїй америці)
А сам я трохи пообщався з ними, в графенвере. відкриті люди, хоть до генерала підійдеш хоть до сержанта. Спортом займаються.
Харчі правда паршиві, в цьому плані німці краще.
Взагалі жалію що на американській базі було мало часу, мож я б і розпробував їхньої жизні. Вавілон, суміш всіх кровєй. і англійської)

Мне это тоже нравится в США, что каждый может выбрать себе свой вариант реальности. И в плане природы и в плане социального устройства.
И в плане социума.
Но все имеет свою цену.
rjkz
Повідомлень: 17958
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8759 раз.
Подякували: 5529 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 22:35

  rjkz написав:Но все имеет свою цену.

Тут не зрозумів що ви маєте на увазі. Неможливість навязувати свій вибір іншим? Чи яку ціну?
Banderlog
Повідомлень: 3763
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 23:05

1вейтікет

  Banderlog написав:
  rjkz написав:Но все имеет свою цену.

Тут не зрозумів що ви маєте на увазі. Неможливість навязувати свій вибір іншим? Чи яку ціну?

1вейтікета
flyman
Повідомлень: 41307
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 00:04

  Banderlog написав:
  rjkz написав:Но все имеет свою цену.

Тут не зрозумів що ви маєте на увазі. Неможливість навязувати свій вибір іншим? Чи яку ціну?


Та не, самую обычную цену.
Хочешь жить в горах Монтаны, прериях Техаса, мегаполисе НЙ или маленьких городках НДЖ или в реднекской части страны - везде все стоит по-разному и себя можно применить по-разному.
Кому-то повезло (пока) иметь возможность жить где угодно и работать на какой-то работе ремоут.
Но кто-то не сможет найти работы, например, во Фрориде или Арканзасе по своим представлениям.
А кого-то устроит жить в дешевой Южной/Северной Каролайне и перепродавать тачки с аукционов.
rjkz
Повідомлень: 17958
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8759 раз.
Подякували: 5529 раз.
 
