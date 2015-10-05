RSS
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 23:16

господарці на замітку

1
3
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 00:45

rjkz
Вы как-то сильно красочно расписываете афроамериканцев. :)
Я написал, что не могу об этом судить, и перевёл вопрос о неравенстве детей на нашу почву, которую я лучше знаю и вы тоже явно ещё не забыли.
Не знаю, какая ситуация в сельских школах или в маленьких городках США, но в Украине в них подготовка детей явно слабее, чем в крупных городах.
И не потому что:
На 2- сиденьях сидят 3 черных ребенка, под 90 градусов к ним сидят их родители вдвоем на 3-х сиденьях. Мама засунула папе руку в штаны и надрачивает. В довольно заполненном вагоне. На глазах своих детей.

И разница в подготовке была всегда. И в независимой Украине, и в советские времена тоже. При поступлении в вуз у них явно разные шансы.
Это дискриминация? На мой взгляд, да.
Устанавливать для сельских детей более низкие проходные баллы, вроде, не правильно. И это, вы правы, нарушение "здоровой конкуренции".
Что делать и как решать этот вопрос, не знаю.
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 01:41

  ЛАД написав:rjkz
Вы как-то сильно красочно расписываете афроамериканцев. :)
Я написал, что не могу об этом судить, и перевёл вопрос о неравенстве детей на нашу почву, которую я лучше знаю и вы тоже явно ещё не забыли.
Не знаю, какая ситуация в сельских школах или в маленьких городках США, но в Украине в них подготовка детей явно слабее, чем в крупных городах.
И не потому что:
На 2- сиденьях сидят 3 черных ребенка, под 90 градусов к ним сидят их родители вдвоем на 3-х сиденьях. Мама засунула папе руку в штаны и надрачивает. В довольно заполненном вагоне. На глазах своих детей.

И разница в подготовке была всегда. И в независимой Украине, и в советские времена тоже. При поступлении в вуз у них явно разные шансы.
Это дискриминация? На мой взгляд, да.
Устанавливать для сельских детей более низкие проходные баллы, вроде, не правильно. И это, вы правы, нарушение "здоровой конкуренции".
Что делать и как решать этот вопрос, не знаю.


БОльшая часть населения США мигрирует в большей или меньшей степени.
Если мы зададимся вопросом или есть разница между паблик скулз хороших городков НДж и школ НЙ с рейтингом 5+/10 в сравнении с каким-то депрессивным городком (даже не буду писать где именно, они есть везде), то да, разница есть.
Но и в самом НЙ есть плохие щколы и в НДЖ, я-же написал пример, есть плохие локации в плане школ.
Поэтому нормальные родители (а не те, о которых постоянно пишет Виталик) и думают о том, куда пойдут их дети.
Если есть желание, посмотрите на карте насколько близко находятся Глен Рок, Фейр Лоун, Хоуторн и Патерсон в НДЖ.
Я их поставил в порядке убывания качества школ. И цены на недвижимость и размер налогов, с которых содержатся местные щколы идет на убывание.
Люди, чьи дети учатся в хороших школах ПЛАТЯТ за это соответствующую цену своими налогами (в основном налоги с недвижимости) и ценником недвиги. Это не федеральное финансирование, я уже писал.
Причем, если у людей нет желания или денег для покупки недвиги, не проблемы - можно просто арендовать и жить в данном месте, с хорошими школами.
О какой справедливости речь?
О той, что кто-то платит деньги, а пользуются этим все кто не причастен?
Пожалуйста, в НЙ в школах не спрашивают ни доход ни иммиграционный статус, но спрашивают адрес проживания. За счет того, что город огромный, и отностительно небольшие налоги на недвижимость, но с огромного количества человек, город может себе позволить учить всех...но все-же в пределах дистриктов (частей районов, типа участков), относящихся к тем или иным школам. Пожалуйста, сними апартмент в районе с хорошей школой и твои дети будут ходить в хорошую школу.
Никто не неволит родителей жить в гетто, чтобы дети ходили в школы с детьми наркоманов.
Равно как никто не неволит наркоманов принимать наркотики.
Давайте пофантазируем о "сельской" сельской школе.
То есть куда должны ходить дети фермеров.
И тут мы натыкаемся на несостыковку представлений в Украине и в США о том, кто несостоятельный.
И фермеры и, кстати, многие пенсионеры, это люди с весьма солидными финансовыми состояниями. Да, всех нельзя под одну гребенку.
Мы уже тут обсуждали, что фермеры в США и в Украине - это 2 большие разницы, как говорят в Одесе (вроде как Одесса готова единственное что отдать раше, это одну букву С из своего названия :) ).
У нас очень большая разница в реальностях.
И нам очень трудно перестроиться и мы пошагово выжимаем из себя советские/постсоветские страхи. Американцы живут в стране, где их со времен Великой депрессии не кидало государство. Не кидали банки.
Им достаются от пожилых родителей не хрущи, а дорожающая недвижимость, акции, пенсионные счета.
Американцы со школы начинают покупать акции на фондовом рынке.
И эти акции в бОльшей части растут.
Американские дети начинают пытаться зарабатывать со школы.
И наконец, на американские зарплаты ложатся расходы, сопоставимые с остальным миром. Цены на бензин, автомобили, одежду, игрущки - ниже чем в Украине. Цены на продукты - сопоставимы. Да, есть необходимость иметь медстраховку и цены на жилье в остновном выше.
Есть что откладывать, есть пути как это приумножать.
И это делают многие.
Кто доктор тем, кто умудряются спускать все зарабатываемое?
Практически все американцы заточены на заработок. Это как идеология.
Тут это нормально. Работают и зарабатывают. По украинским меркам много.
Но и "бесплатные" школы - не бесплатные на самом деле, их оплачивают с налогов на недвижимость те, чьи дети в них ходят и те, кто рядом живет.
Давайте сделаем социальную справедливость во всем - я подойду к соседской машине и поеду на ней. Давайте я зайду к соседям, которые жарят стейк и отрежу себе кусочек или заберу весь кусок. Социальная справедливость-жеж.
Давайте вспомним коммуны с общими женщинами и мужчинами времен индустриализации :mrgreen: .
11
6
7
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 08:14

rjkz

не бачу для вас особисто щасливого майбутнього в США (якщо ви не схотіли бути щасливими в Україні), про дітей -50/50
за 30 років праці в морях був у 122 країнах, у США так разів 10+, останній раз у 2014 (у НЙ декілька раз , але дуже давно 1994-95)
ваша "заточенність" на грошах зрозуміла (є гроші-є можливості підтримувати рівень комфорту в житті, гарний р-н і учбовий заклад теж відношу до комфорту), але не всім це підходить, "советскі люди" звикли ходити на роботу і отримувати ЗП 2 рази на місяць, 80% людей у совку ніколи не міняли місце роботи (от іліча до іліча)
чи здатна ваша родина емігрантів (без якісного знання мови, традицій, поведінки в ком"юніті і багато інших нюансів) витримати конкуренцію не тільки з місцевими, а з імігрантами "латіносами", з чорними (однозначно ні)
і навіть якщо ви за 15 років не схибите (при такому стресовому стані багато не проживеш), то чи це було варто того
можете сказати, що це заради дітей- відповідь "повна хрень"
сотні тисяч прикладів коли успішні спортсмени чи рок-зірки(чи репери) закінчують життя самогубством, чи вмирають від наркотиків

маю знайомих в різних локаціях світу-США, Канада, Австралія, Бельгія, Франція, Німеччина, Норвегія
одиниці з них живуть щасливо і в гармонії зі своїми поглядами
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 08:29

Re: Психологія та саморозвиток

  ЛАД написав:Что делать и как решать этот вопрос, не знаю.

пригадайте роман Джона Стейнбека "Грони Гніву", середина 30х ХХго сторіччя

з середини 2010х десятки тисяч людей за сотні км (Біла Церква, та і далі) що електричкою їздили в Київ на роботу (прибиральниці квартир, двірники, продавці в маркетах, штукатури і водії), через 5-7 років вони вже знімали кімнату у Київі(в общаге), брали з села дитину і відводили її до Київської школи (нехай в Голосіївському р-ні)
чи будуть існувати села через 30 років, звісно будуть, але кількість зменшиться у 2-3 рази, тому що вже давно кукурудзу селяни сапками не сапають, фермерство -це дуже недешева річ, тому населення немає роботи в селі і жити там без грошей не можливо,
стосовно освіти, вона погана, бо там слабкі вчителі, і тому що у дітей (навіть в столиці) втрачено бажання набувати знання (бандитці 90ті значно вплинули, дівчата в проститутки, а хлопці в рекетири), це утрирування, але вчитися ніхто не бажає (після 7 класу це точно)
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 08:49

  prodigy написав:можете сказати, що це заради дітей- відповідь "повна хрень"
сотні тисяч прикладів коли успішні спортсмени чи рок-зірки(чи репери) закінчують життя самогубством, чи вмирають від наркотиків
протестую и осуждаю такие аналогии.

у rjkz всё сложится ровно так как работает его интеллект. Если мышление Николая способно меняться - всё будет норм. А так то да с советскими или украинскими стереотипами в любой другой стране делать нечего. Для выживания нужно мыслить как местные аборигены, принять их культуру и ценности.
2
3
