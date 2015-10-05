Сибарит написав:
Вы полагаете, что зарплата раз в неделю, как это распространено в США, станет для них непосильным стрессом?
Для иммигранта в США, когда он станет на ноги настолько, что сможет оторваться от диаспоры, есть одно неоспоримое преимущество. Рядом не будет советских людей, которые будут пытаться ему доказать, что он плохо живет.
не вловили -сенс у тому, що просто ходити на роботу часто недостатньо, треба пропонувати себе(тобто піз**чить) а не кількість виплат на місяць (да хоч щоденно в кінці дня)
маю знайомого (з 1995р мешкає в Сан Діего), серед сусідів дуже обмаль з рф/України
там переважно виходці з Польші, Чехії, ГДР, цим людям за 75+ (вони в США по 40-45 років), тобто виїхали десь у 1982-1984 за часи соціалізму (вони досі дивляться фільми Гайдая "Іван Васильевич", або "Брильянтова рука" та інше) потім тягнуть білети (де написано, що ти на вечірку приходиш в образі Шуріка і Семена Горбункова, або управдома (Мордюковой). Я подивився їх гулянки десь у 2016-17(в Youtube), коли моєму "другу" було тоді 53 (його дружині 41), а гостям 67-70рр (це майже як батьки до тебе прийшли)
це така нудота(скукота), навіть алкоголь не допоможе