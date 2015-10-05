ЛАД написав:rjkz
Я уже немного сомневаюсь или я доходчиво излагаю.
Я в третий раз повторю - я не знаю подробностей жизни в США. Поэтому привёл в пример наши сельские школы.
Вы сильно оторвались от реалий нашей жизни и слишком идеализируете жизнь в США.
Для Украины в финансовом отношении 20-70 куе за хрущ значит, возможно, не меньше, чем 420 куе для США. Если сравнивать, например, с ценой обучения в вузе.
О маленькиз городках и о фермерах в США вы сами что-то написали в предыдущем посте, возможно, я неверно понял.Если вы считаете, что 3 часа в день на дорогу в школу и обратно, это норм, то ладно. Я так не считаю.Проблемы с добиранием в школу - не волнуют шерифа, дети моих друзей добираются в свои хайскулы по 1,5 часа. Им норм.
И я не знаю, насколько разбросаны городки в США и везде могут ли дети фермера добраться до хорошей школы даже за 1,5 часа. У нас так точно далеко не из любого села доберёшься до хорошей щколы даже за эти 1,5 часа.
И я не призываю вас входить в чьё-либо положение и вежливо уступать кому-то дорогу. Вы лично это делать совершенно не обязаны. У вас есть свои дети и вы заботитесь о них. О других детях пусть беспокоятся их родители.
Но общество и государство эти проблемы беспокоят. По разным причинам, но "благородство" отнюдь не главная.
Ваш отказ признавать проблему не отменяет её существование.
P.s. Кстати в отчёте, на который я привёл ссылку постом выше, США занимают далеко не верхние строчки. И если по чтению и естественно-научным дисциплинам США всё же показали результаты выше среднего, то по математике чуть ниже, правда, отличие статистически не значимо.
Вы, возможно, потеряли нить дискуссии со мной.
Началось с того, что ай-ай-ай, какие несчастные, хотят отменить отрицательную дискриминацию. Вспомнили? Вы спросили об чем эта новость.
Я вам как мог объяснил. Вы начали говорить о какой-то справедливости.
Изначально речь шла о США. Вы в своем посте написали или я смог-бы это прокомментить.
Почему-то в какой-то момент вы стали говорить об Украине.
И о том, что я оторвался от действительности.
Я больше скажу, я настолько оторвался, что меня не устраивает уровень образования ни в сельских школах Украины ни в городских ни в моем институте в настоящее время. Потому как это просто...одни делают вид что учат, другие - что учатся.
Я даже не буду писать набившие всем оскомины колкости насчет НУШ.
ВЫ, не я, изначально речь завели о США.
Если-бы речь изначально шла об Украине - я-б и не встревал со своими 5 центами.