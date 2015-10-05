|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 29 жов, 2025 04:59
ЛАД написав:rjkz
Я уже немного сомневаюсь или я доходчиво излагаю.
Я в третий раз повторю - я не знаю
подробностей жизни в США. Поэтому привёл в пример наши сельские школы
.
Вы сильно оторвались от реалий нашей жизни и слишком идеализируете жизнь в США.
Для Украины в финансовом отношении 20-70 куе за хрущ значит, возможно, не меньше, чем 420 куе для США. Если сравнивать, например, с ценой обучения в вузе.
О маленькиз городках и о фермерах в США вы сами что-то написали в предыдущем посте, возможно, я неверно понял.
Проблемы с добиранием в школу - не волнуют шерифа, дети моих друзей добираются в свои хайскулы по 1,5 часа. Им норм.
Если вы считаете, что 3 часа в день на дорогу в школу и обратно, это норм, то ладно. Я так не считаю.
И я не знаю
, насколько разбросаны городки в США и везде могут ли дети фермера добраться до хорошей школы даже за 1,5 часа. У нас так точно далеко не из любого села доберёшься до хорошей щколы даже за эти 1,5 часа.
И я не призываю вас входить в чьё-либо положение и вежливо уступать кому-то дорогу. Вы лично это делать совершенно не обязаны. У вас есть свои дети и вы заботитесь о них. О других детях пусть беспокоятся их родители.
Но общество и государство эти проблемы беспокоят. По разным причинам, но "благородство" отнюдь не главная.
Ваш отказ признавать проблему не отменяет её существование.
P.s. Кстати в отчёте, на который я привёл ссылку постом выше, США занимают далеко не верхние строчки. И если по чтению и естественно-научным дисциплинам США всё же показали результаты выше среднего, то по математике чуть ниже, правда, отличие статистически не значимо.
Вы, возможно, потеряли нить дискуссии со мной.
Началось с того, что ай-ай-ай, какие несчастные, хотят отменить отрицательную дискриминацию. Вспомнили? Вы спросили об чем эта новость.
Я вам как мог объяснил. Вы начали говорить о какой-то справедливости.
Изначально речь шла о США. Вы в своем посте написали или я смог-бы это прокомментить.
Почему-то в какой-то момент вы стали говорить об Украине.
И о том, что я оторвался от действительности.
Я больше скажу, я настолько оторвался, что меня не устраивает уровень образования ни в сельских школах Украины ни в городских ни в моем институте в настоящее время. Потому как это просто...одни делают вид что учат, другие - что учатся.
Я даже не буду писать набившие всем оскомины колкости насчет НУШ.
ВЫ, не я, изначально речь завели о США.
Если-бы речь изначально шла об Украине - я-б и не встревал со своими 5 центами.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17967
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8763 раз.
- Подякували: 5532 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
Додано: Сер 29 жов, 2025 10:36
prodigy написав:якби в наших вишах дирекція чи власники вишу були заінтересовані в якості знань студентів (відповідно престижності закладу-що на пряму пов'язано з профітом вишу), то вони могли вводити стипендії для кращих 5 студентів курсу(потоку)
У нас якраз такі були. Не знаю, для скількох, але ВНЗ додавав до звичайної стипендії, і вона ставала в 2-3 рази вище. Я і отримував отаку підвищену майже всі семестри
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36863
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8262 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 29 жов, 2025 13:47
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41327
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2867 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 29 жов, 2025 14:09
Faceless написав:
prodigy написав:якби в наших вишах дирекція чи власники вишу були заінтересовані в якості знань студентів (відповідно престижності закладу-що на пряму пов'язано з профітом вишу), то вони могли вводити стипендії для кращих 5 студентів курсу(потоку)
У нас якраз такі були. Не знаю, для скількох, але ВНЗ додавав до звичайної стипендії, і вона ставала в 2-3 рази вище. Я і отримував отаку підвищену майже всі семестри
я теж отримував всі семестрі (у мене в дипломі жодної четвірки з 37 оцінок) замість 12руб, давали 15 руб (не вистачало навіть на транспорт: трамвай -по 3коп, автобус 2*50коп)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12768
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3360 раз.
- Подякували: 3353 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 29 жов, 2025 14:20
prodigy написав: Faceless написав:
prodigy написав:якби в наших вишах дирекція чи власники вишу були заінтересовані в якості знань студентів (відповідно престижності закладу-що на пряму пов'язано з профітом вишу), то вони могли вводити стипендії для кращих 5 студентів курсу(потоку)
У нас якраз такі були. Не знаю, для скількох, але ВНЗ додавав до звичайної стипендії, і вона ставала в 2-3 рази вище. Я і отримував отаку підвищену майже всі семестри
я теж отримував всі семестрі (у мене в дипломі жодної четвірки з 37 оцінок) замість 12руб, давали 15 руб (не вистачало навіть на транспорт: трамвай -по 3коп, автобус 2*50коп)
Яке місто? Тобто 1 рубль чі ви з генделика пишете?
а тролейбус був 4 коп. а 2 по 5 був експрес
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4007
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|10490
|
|