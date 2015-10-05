|
Додано: Чет 30 жов, 2025 18:28
Сибарит написав: rjkz написав:
В том-же НДж, есть городок (маленький), Рингвуд. Там живет нижний средний класс.
У меня возникло подозрение, что некоторая часть непонимания связана с терминологией. ЛАДа Вы все равно не переспорите, но, думаю, нелишним будет уточнить, что в США даже самые маленькие, по нашим меркам, села называют городами. Тот, кто этого не знает, при слове "городок" представляет себе масштабы не меньше райцентра.
Да.
Вы правы, немного упустил это из вида.
Фактически, в США эти "села" составляют "подавляющее большинство" (ТМ ЛАД) мест проживания людей.
Городов типа НЙ, ЛА, Чикаго. В %% отношении очень мало.
Многие штаты вообще не имеют сколько-нибудь крупного города.
Додано: Чет 30 жов, 2025 18:29
Тим часом в Кентукі
Додано: Чет 30 жов, 2025 19:38
ЛАД написав:Сибарит
, я уже понял, что проблема социальной справедливости для вас не существует/не интересна. "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих".
Но это ваше личное мнение (на которое вы, безусловно, имеете право), но оно не совпадает с интересами сегодняшнего общества.
И дай бог, чтобы нам не пришлось с ней столкнуться так, как 100 лет назад.
а ви за всі "інтереси суспільства" не розписуйтеся. це також лише ваша особиста думка. і інтереси суспільства - це забрати місце в того, хто може/здатний вчитися і віддати комусь непідготовленому/тупуватому, але расово/гендерно/соціально/ідеологічно правильному? щоб потім з нього вийшов, в кращому випадку, посередній, а радше, ...івняний інженер/лікар/чи хто там? це, по вашому, інтереси суспільства? ви хотіли б попасти до такого лікаря, який ним став по якійсь квоті (неважливо якій, соціальній/расовій/гендерній), а не по здібностях і знаннях? щоб він вас достроково відправив на той світ? а такий самий слідчий чи суддя потім написали, ну і ..уй з ним (тобто з вами), так?
