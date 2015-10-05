rjkz написав:

prodigy написав: rjkz



не бачу для вас особисто щасливого майбутнього в США (якщо ви не схотіли бути щасливими в Україні), про дітей -50/50

за 30 років праці в морях був у 122 країнах, у США так разів 10+, останній раз у 2014 (у НЙ декілька раз , але дуже давно 1994-95)

ваша "заточенність" на грошах зрозуміла (є гроші-є можливості підтримувати рівень комфорту в житті, гарний р-н і учбовий заклад теж відношу до комфорту), але не всім це підходить, "советскі люди" звикли ходити на роботу і отримувати ЗП 2 рази на місяць, 80% людей у совку ніколи не міняли місце роботи (от іліча до іліча)

чи здатна ваша родина емігрантів (без якісного знання мови, традицій, поведінки в ком"юніті і багато інших нюансів) витримати конкуренцію не тільки з місцевими, а з імігрантами "латіносами", з чорними (однозначно ні)

і навіть якщо ви за 15 років не схибите (при такому стресовому стані багато не проживеш), то чи це було варто того

можете сказати, що це заради дітей- відповідь "повна хрень"

сотні тисяч прикладів коли успішні спортсмени чи рок-зірки(чи репери) закінчують життя самогубством, чи вмирають від наркотиків



маю знайомих в різних локаціях світу-США, Канада, Австралія, Бельгія, Франція, Німеччина, Норвегія

А США - страна иммигрантов, не слышали, не?Насчет возможности детей.Не очень хотел затрагивать эту тему, но уже "воробей вылетел".Был выпуск в мидл скул.5 учеников были награждены золотыми шнурами (аналог золотой медали), наградой Президента США и другими наградами. Еще несколько серебрянными и сколько-то там бронзовыми). Из этой пятерки 2-е из Украины. Один - рожденный в США этнический мексиканец. Один - азиат. И еще один - русскоязычный, не знаю откуда. Ни одного американского американца.Хотя щкола частная. Не все ньюкамеры отдают детей в частные школы. Зато американских детей там бОльшая часть. Лучшей ученицей стала девочка из Закарпатья, которая приехала примерно в 2021 году. Всего-то. Ее родители практически не говорят на Инглише, работают на простых работах.Так что, иммигранты прилагают усилия и добиваются порой большего чем местные.Это не только к школам относится.К деньгам у меня вполне спокойное отношение - это не цель, а средство достижения целей. Да, цель в том числе дать нормальное образование. Как-бы кто-то, у кого, судя по всему с "советскими" догмами не сложилось, не считал.Есть люди, которые не считают, что родители - важные, если не важнейшие люди в жизни детей. Есть люди, которые не считают образование важным. Есть люди, которые не считают физическое развитие важным.Я - вот такой ходячий анахронизм. Мне это важно.А деньги - в той части, в которой они могут помочь добиваться того, что важно.Буду я счастливым или нет - вопрос сложный. Возможно да, возможно нет.У всех разное представление о счастье, поэтому это очень субъективно.В общем-то, говорить о полном счастье в современном мире не приходится.Я не могу быть счастливым, что на страну где я родился и на город в котором я родился летят ракеты. Как можно быть особенно сейчас быть счастливым в Украине - вопрос к психологам, которых тут типа на ветке должно быть.