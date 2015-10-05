RSS
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 00:07

  flyman написав:......
завоювали арії (тобто носії R1a гаплогрупи)

Очень много недоказанныз и недоказуемых (пока?) предположений.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 00:49

  wild.tomcat написав:..........
а ви за всі "інтереси суспільства" не розписуйтеся. це також лише ваша особиста думка. і інтереси суспільства - це забрати місце в того, хто може/здатний вчитися і віддати комусь непідготовленому/тупуватому, але расово/гендерно/соціально/ідеологічно правильному? щоб потім з нього вийшов, в кращому випадку, посередній, а радше, ...івняний інженер/лікар/чи хто там? це, по вашому, інтереси суспільства? ви хотіли б попасти до такого лікаря, який ним став по якійсь квоті (неважливо якій, соціальній/расовій/гендерній), а не по здібностях і знаннях? щоб він вас достроково відправив на той світ? а такий самий слідчий чи суддя потім написали, ну і ..уй з ним (тобто з вами), так?
Читать вы, видимо, не научились.
У меня прямо написано:
Если у нас в физмат школу начнут принимать всех подряд, то потеряется всякий смысл. Я против этого.
И эта моя "особиста думка" находит подтверждение во многих источниках, в частности тех, которые я приводил.
А вот то, что социально-экономическое неравенство это полезное и прогрессивное явление, вы вряд ли где найдёте.
Вы описали нашу украинскую реальность, но у нас, в незалежній Украине, вроде как, никаких квот не было.Тем не менее, всё, что вы описали, присутствует.
