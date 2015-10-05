RSS
  #<1 ... 810811812813
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 16:59

Re: Психологія та саморозвиток

Vadim_ написав:
  Faceless написав:
Vadim_ написав:[quote="5903697:Успіх"]І то при тому, що нанадцять лямів виїхало через війну!
Може це основна маса з сіл повиїзджали закордон, а з міст(особливо великих) - всього лиш 3-5%?

Бо дивина та й годі :D - наче виїхало багато, але автівок на дорогах у містах не зменшилось!

Може просто люди стали заможніші? :lol: :mrgreen:

Я пару месяцев столкнулся с темой обучения теории и практике в автошколе (дитина) , инструкторов не хватает, очередь на вождение разбираеться за секунды не минуты , а ещё до этого обратил внимание насколько больше сейчас на дорогах навчальних авто. Контингент в автошколе разношерстный от 18 до наверное 60, основная часть женского пола

Дуже багато жінок стали вчитися на отримання прав ще з 22 року, з очевидних причин. В Києві та сама ситуація. І вартість навчання в автошколі з 22 року виросла десь вдвічі, а вартість години приватного заняття з інструктором рази в 3-4

У нас наразі 1200 за півтори години.
п.с. ще у вересні було 1000[/quote]В Києві в 22 році було 400-500
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:13

Можете ещё посмотреть небольшую заметку "Карго-культ от туземцев в системе образования Украины" - https://nv.ua/opinion/nuzhen-diplom-petr-chernyshov-ob-imitacii-obucheniya-v-ukrainskih-vuzah-50556523.html
В отчетах — пары, лекции, зачеты. На деле — Zoom на автопилоте, PDF на фоне сериала и «галочка» в журнале посещения.
..........Только студент после пяти лет обучения на дистанционке часто умеет писать отчеты об инновациях вместе с ChatGPT — а вот взять интеграл или рассчитать схему на прочность — не может.
Так это студенты, что уж говорить о школьниках.

И вопрос.
Моя маленькая миссия — трансформировать КАИ в настоящий современный университет.
Что такое КАИ?
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:21

Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:24

Re: Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:flyman
Можете ещё посмотреть небольшую заметку "Карго-культ от туземцев в системе образования Украины" - https://nv.ua/opinion/nuzhen-diplom-petr-chernyshov-ob-imitacii-obucheniya-v-ukrainskih-vuzah-50556523.html
В отчетах — пары, лекции, зачеты. На деле — Zoom на автопилоте, PDF на фоне сериала и «галочка» в журнале посещения.
..........Только студент после пяти лет обучения на дистанционке часто умеет писать отчеты об инновациях вместе с ChatGPT — а вот взять интеграл или рассчитать схему на прочность — не может.
Так это студенты, что уж говорить о школьниках.

Почитав статтю - це прям якась ганьба, а не журналістика. Взагалі самі загальні фрази. Жодної конкретики взагалі. Які вузи, які кампуси, знання яких студентів оцінювали.
