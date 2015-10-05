Уникальный инцидент, который стал легендой криптозоологии, произошел, по словам бельгийского пилота Реми Ван Льерде, в 1959 году над тропическими лесами Конго. Пилот утверждал, что видел змею длиной около 15 метров, которая поднялась из подлеска и едва не достала его вертолет.
"Она подняла голову на три метра и, казалось, оценивала вертолет как добычу. Если бы я был в ее зоне действия - оно бы ударило", - рассказал Ван Льерде.
По его словам, существо имело зеленовато-коричневое тело, голову "размером с лошадь" и челюсть настолько широкую, что "легко могло бы проглотить человека".
На щастя не бачив. Але відверто кажучи я вже давненько на був на ГМВ. Від цивільної авіації в місіях ООН в Африці вимагають ходити достатньо високо , щоб різноманітні ребали не поцілили. Тому лише загальні пейзажі, без представників фауни. Зате в кемпі півтора метрові варани бігають (живуть прямо під підлогою будинку) , ну і змії ясна справа. Про пернатих і казати нема чого, марабу, хижаки різноманітні , будь що. Долина білого Нілу, болота на десятки кілометрів навколо.
брехня або маячня того пілота (під впливом заборонених речовин)
був в Конго багато раз, в обох коли судно пливе річкою Конго можна побачити крокодилів на березі, різних птахів, інколи мавп
почитай про річку, одна з найбільших на планеті
Река Конго занимает 1-е место в мире по глубине, достигая 220-250 метров. Она также является самой полноводной рекой Африки и занимает 2-е место в мире по полноводности (после Амазонки). По длине Конго является второй в Африке после Нила (около 4700 км).
ЛАД написав:Hotab Что такое ГМВ - ГРАНИЧНО МАЛІ ВИСОТИ?
Так-так.. практикує лише армія (як колись в ДР Конго, так і АТО/ООС і потім широкомасштабне). Доволі напружені польоти . По документам клисифікуються 0-200 метрів, в реальності починаючи з 3-5 метрів і до 50м. Вище - вже страшно і небезпечно в районах підконтрольних ППО
Faceless написав:Криза середнього віку ніби пізніше проявляється, десь за 45.
Криза середнього віку проявляється коли ніби ще можеш зробити/робити все те, що і молодий, але обираєш не робити.
Та наче не тільки «обираєш не» , а часто і не можеш. Не можеш не спати до 3 ранку щоб тусити (хоч в сауні з … , хоч сімʼєю з сімейними друзями в новорічну ніч) Не можеш бути цікавим для молоді, бо застряг . Всі шутєйки дідівські, ваганич підмигує і одобрітєльно плескає по плечу. Постійні «бояни», нерідко з повтором через 2-3 дні, бо забув, що мочив цю дічь позавчора. Але найстрашніше приходить пізніше. Форум памʼятає ще адекватного sens-а , років 5+ тому, а зараз (поки не зник з форуму) постійні не попадання в цитати, відповіді на голоси в своїй голові. Зараз на цю доріжку міцно встав Вадім. Там схоже зелений змій переміг. Відкриттям 2025 року (камінг-аутом) став ІнвесторК. Поки мовчав, ніхто не помічав нічого. Став писати - відкрилась повна деградація. В авторській темі звертається до якихось «друзів», сам з собою там спілкується, сперечається. Ставить питання (йому здається що дуже важливі) , пізніше сам же на них відповідає. Намагання юморити виглядають жалюгідно. Які рецепти не падати так? Знає мабуть ЛАД. Не дивлячись на окремі думки по деяким питанням, по яким я з ним не згодний, мислення абсолютно світле. І це в 75!! І це з цигарками в роті!
+ Тоді замінити "проявляється" на "починається". Дійсно з голови починається. І вік тут ні до чого. І ті, хто вже і фізично не можуть, але все ще хочуть (і мають ясний розум, але він не головне) і мають наснагу - от вони можуть ту кризу середнього віку пройти не помітивши. Але щось то я знову про волгу, що впадає в каспійське море. Пам'ять гарна теж важливо. 😉
Hotab форумчан (и вообще кого либо) лучше обсуждать и оценивать в их скромном присутствии. Иначе вроде битья лежачих выходит. Ты бьёшь, а тебе ответить не могут. Уважающие себя люди избегают таких ситуаций. И со стороны оно выглядит убого. Твоя оценка форумчан чудесно коррелирует с твоими симпатиями и отношениями с ними. Это качество обычно свойственно детям, добрый и общительный сказочник - алкаш для ребенка эмоционально привлекательнее угрюмого вечноуставшего соседа кардиохирурга.
Дети воспринимают мир эмоционально, соответственно хотишь быть понятным для них общайся на их языке. На видео пример эмоционального юмора типичного для подростков . Вербального интеллекта здесь минимум, а ЭИ - вагон и тележка.
В процессе взросления ЭИ вербализируется, и "связь с собственным детством" теряется. В такие моменты принято говорить "вспомни себя в этом возрасте" хотя конечно само по себе воспоминание не влияет на ЭИ. У других ЭИ остаётся на высоком уровне и во взрослом возрасте. Некоторым такие люди кажутся странными. Обычно они не гонятся за карьерой, квартирами, автомобилями, предпочитая общение и работу-хобби.
Твоя оценка форумчан чудесно коррелирует с твоими симпатиями и отношениями с ними.
Це нормально. Якщо людина деградувала, і не усвідомлюючи це приходить маразмувати в публічні місця, яке буде ставлення? В той же час , якщо притримуватись твоєї ТЗ «з ким конфліктую, того вважаю деградантлм», то чомусь сюди не потрапило ще кілька людей, з якими теж «конфліктую». Очевидно ти не правий. А чому вони лежачі і як необхідно забезпечити їх присутність? Їм вхід на форум не закритий. Не зрозумів цю тезу про «лежачого». Коротше ти не міняєшся, психологічні висновки - не твоє.