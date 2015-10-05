RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 814815816817
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:00

  Hotab написав:Це нормально. Якщо людина деградувала, і не усвідомлюючи це приходить маразмувати в публічні місця, яке буде ставлення?
отношение должно быть такое как будто это твой ребёнок. А по твоей схеме мы все опустимся до беспросветного срача и ЧЧВ (человек человеку волк). Такая сейчас жизнь. Лучше никто не становится, но зачем её ещё больше портить? Сгорел сарай гори и хата?
  Hotab написав:В той же час , якщо притримуватись твоєї ТЗ «з ким конфліктую, того вважаю деградантлм», то чомусь сюди не потрапило ще кілька людей, з якими теж «конфліктую».
извини не занимался грубоко анализом с кем ты конфликтуешь, на форум захожу раз в неделю и читаю не более 5 постов.
  Hotab написав:Очевидно ти не правий.
ок если тебе так легче)
  Hotab написав:А чому вони лежачі і як необхідно забезпечити їх присутність? Їм вхід на форум не закритий.
загугли что такое сплетни и почему это вид агрессии. Желания объяснять тебе элементарные вещи как и раньше нету. Ты заведомо зная что эти форумчане на данную ветку не заходят (то есть ответки не будет) облил их грязью. Впрочем сенс даже если бы заходил ответку бы не дал. Бить того кто не сопротивляется низко и мерзко. Решение сопротивляться каждый принимает индивидуально в зависимости от воспитания и перспектив. За тобой же решение бить или нет.
  Hotab написав:Коротше ти не міняєшся, психологічні висновки - не твоє.
ок, если тебе так легче)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 14 лис, 2025 09:05, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30862
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2526 раз.
Подякували: 3510 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:04

Wirująświatła
Ты заведомо зная что эти форумчане на данную ветку не заходят (то есть ответки не будет)


Ти пишеш дурниці. Вони і заходять, і навіть пишуть тут
Hotab
 
Повідомлень: 17137
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2532 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:10

  Hotab написав:Wirująświatła
Ты заведомо зная что эти форумчане на данную ветку не заходят (то есть ответки не будет)


Ти пишеш дурниці. Вони і заходять, і навіть пишуть тут

а кинь цитаты когда они здесь в последний раз что то писали. если ты отвечаешь за свои слова.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30862
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2526 раз.
Подякували: 3510 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:23

Re: Психологія та саморозвиток

Віталя,
за язик будеш ловити своїх школярів, призивач до відповіді.
Ти не можеш знати що хто читає.
Якщо я надам пости в цій темі навіть не видалені , бо ще є повно видалених через хамство, то що? Ти перерахуєш мені штраф? 😅
Загалом ти виглядаєш недолуго, роблячи оцінки , якщо «я чітаю тут мало і рєдко».
Hotab
 
Повідомлень: 17137
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2532 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:30

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Wirująświatła
Ты заведомо зная что эти форумчане на данную ветку не заходят (то есть ответки не будет)


Ти пишеш дурниці. Вони і заходять, і навіть пишуть тут

а кинь цитаты когда они здесь в последний раз что то писали. если ты отвечаешь за свои слова.

) пан психолог ви ставите свої дії поза мораллю але чомусь хочете щоб якоюсь мораллю користувались інші)
не з ціллю вас булліть а просто цікаво, чму це нізя людей без їх відома обговорювати? Лічно для мене це не очевидно
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3907
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 814815816817
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06
2 10981
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 19:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.