Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:00
Hotab написав:
Це нормально. Якщо людина деградувала, і не усвідомлюючи це приходить маразмувати в публічні місця, яке буде ставлення?
отношение должно быть такое как будто это твой ребёнок. А по твоей схеме мы все опустимся до беспросветного срача и ЧЧВ (человек человеку волк). Такая сейчас жизнь. Лучше никто не становится, но зачем её ещё больше портить? Сгорел сарай гори и хата?
Hotab написав:
В той же час , якщо притримуватись твоєї ТЗ «з ким конфліктую, того вважаю деградантлм», то чомусь сюди не потрапило ще кілька людей, з якими теж «конфліктую».
извини не занимался грубоко анализом с кем ты конфликтуешь, на форум захожу раз в неделю и читаю не более 5 постов.
Hotab написав:
Очевидно ти не правий.
ок если тебе так легче)
Hotab написав:
А чому вони лежачі і як необхідно забезпечити їх присутність? Їм вхід на форум не закритий.
загугли что такое сплетни и почему это вид агрессии. Желания объяснять тебе элементарные вещи как и раньше нету. Ты заведомо зная что эти форумчане на данную ветку не заходят (то есть ответки не будет) облил их грязью. Впрочем сенс даже если бы заходил ответку бы не дал. Бить того кто не сопротивляется низко и мерзко. Решение сопротивляться каждый принимает индивидуально в зависимости от воспитания и перспектив. За тобой же решение бить или нет.
Hotab написав:
Коротше ти не міняєшся, психологічні висновки - не твоє.
ок, если тебе так легче)
Wirująświatła
Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:04
Wirująświatła
Ты заведомо зная что эти форумчане на данную ветку не заходят (то есть ответки не будет)
Ти пишеш дурниці. Вони і заходять, і навіть пишуть тут
Hotab
Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:10
Hotab написав:Wirująświatła
Ты заведомо зная что эти форумчане на данную ветку не заходят (то есть ответки не будет)
Ти пишеш дурниці. Вони і заходять, і навіть пишуть тут
а кинь цитаты когда они здесь в последний раз что то писали. если ты отвечаешь за свои слова.
Wirująświatła
Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:23
Віталя,
за язик будеш ловити своїх школярів, призивач до відповіді.
Ти не можеш знати що хто читає.
Якщо я надам пости в цій темі навіть не видалені , бо ще є повно видалених через хамство, то що? Ти перерахуєш мені штраф? 😅
Загалом ти виглядаєш недолуго, роблячи оцінки , якщо «я чітаю тут мало і рєдко».
Hotab
Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:30
Wirująświatła написав: Hotab написав:Wirująświatła
Ты заведомо зная что эти форумчане на данную ветку не заходят (то есть ответки не будет)
Ти пишеш дурниці. Вони і заходять, і навіть пишуть тут
а кинь цитаты когда они здесь в последний раз что то писали. если ты отвечаешь за свои слова.
) пан психолог ви ставите свої дії поза мораллю але чомусь хочете щоб якоюсь мораллю користувались інші)
не з ціллю вас булліть а просто цікаво, чму це нізя людей без їх відома обговорювати? Лічно для мене це не очевидно
Banderlog
