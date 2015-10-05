Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 815816817818 Додано: Суб 15 лис, 2025 18:10 Hotab написав: rjkz

))))

Так, мені б там було дуже важко))

Взагалі і в Україні треба бути обережним зі своєю відкритістю, і фільтрувати людей, перед якими можна відкриватись.

Коли став трохи більше заробляти (в порівнянні з ЗСУ - багатократно більше) , зрозумів що у людей , від яких раніше не очікував, зʼявляється чорна заздрість. Тобто вони тебе готові сприймати лише так само бідного , а якщо трохи вирвався десь, то … Далеко не всі, ні. Але такі люди зʼявились/розкрились. І дивина в тому, що раніше не бачив в них цього і не міг би повірити, що вони здатні на таке.

Таку дрібницю, як очікування від тебе якихось щедрих подарунків і трат на їх благо, я навіть не згадую і в принципі розглядаю майже як норму)) По типу як стара бородата шутєйка «хто айтішник, той і платить»)) ))))Так, мені б там було дуже важко))Взагалі і в Україні треба бути обережним зі своєю відкритістю, і фільтрувати людей, перед якими можна відкриватись.Коли став трохи більше заробляти (в порівнянні з ЗСУ - багатократно більше) , зрозумів що у людей , від яких раніше не очікував, зʼявляється чорна заздрість. Тобто вони тебе готові сприймати лише так само бідного , а якщо трохи вирвався десь, то … Далеко не всі, ні. Але такі люди зʼявились/розкрились. І дивина в тому, що раніше не бачив в них цього і не міг би повірити, що вони здатні на таке.Таку дрібницю, як очікування від тебе якихось щедрих подарунків і трат на їх благо, я навіть не згадую і в принципі розглядаю майже як норму)) По типу як стара бородата шутєйка «хто айтішник, той і платить»))



О, черной зависти тут хоть лопатой греби.

Причем могут не то что завидовать, а ненавидеть.

По малейшему поводу.

Например, одно чмо, очень хорошо зарабатывающее, окрысилось, когда узнало что мы не пьем воду из-под крана как они и совсем башню снесло когда оно узнало, что мои дети учатся в частной школе. При этом доход его хаузхолда раза в 3-4 выше, чем моего.

И совершенно неизвестно где ты можешь "подорваться".

Я стараюсь уже быть очень осторожным.

При разговоре с одним, можно сказать, приятелем, зашел разговор об инвестициях, я немного начал делиться опытом, но он начал жаловаться что на инвестиции денег не хватает.

Я прикусил язык, но был удивлен - у них нет детей, аренду платят %% на 30 меньше, работают оба и он зарабатывает больше чем я (и на здоровье).

Почему так получается - я не понимаю.

В Украине как раз в своем круге общения все было нормально более менее, но с "дворовой бандой" (привет Виталику) пришлось прервать общение окончательно.

С одной семьей некоторое время как-то еще общались, хоть и чувствовали что зависть существует, но пока они ее держали при себе, потом стали отдаляться пока совсем не отдалились.

Что я могу поделать? Я готов общаться с людьми, для меня материальное не существенно, но они не могут нормально воспринять то, что пока они бухали, прогуливали школы, не поступали и не получали образование...одним словом, социализировались, я делал все наоборот. "Удобный ребенок" (С) хорошо учился в школе, занимался спортом, читал книжки, поступил, учился, потом работал стал неприятен социализированным друзьям детства. О, черной зависти тут хоть лопатой греби.Причем могут не то что завидовать, а ненавидеть.По малейшему поводу.Например, одно чмо, очень хорошо зарабатывающее, окрысилось, когда узнало что мы не пьем воду из-под крана как они и совсем башню снесло когда оно узнало, что мои дети учатся в частной школе. При этом доход его хаузхолда раза в 3-4 выше, чем моего.И совершенно неизвестно где ты можешь "подорваться".Я стараюсь уже быть очень осторожным.При разговоре с одним, можно сказать, приятелем, зашел разговор об инвестициях, я немного начал делиться опытом, но он начал жаловаться что на инвестиции денег не хватает.Я прикусил язык, но был удивлен - у них нет детей, аренду платят %% на 30 меньше, работают оба и он зарабатывает больше чем я (и на здоровье).Почему так получается - я не понимаю.В Украине как раз в своем круге общения все было нормально более менее, но с "дворовой бандой" (привет Виталику) пришлось прервать общение окончательно.С одной семьей некоторое время как-то еще общались, хоть и чувствовали что зависть существует, но пока они ее держали при себе, потом стали отдаляться пока совсем не отдалились.Что я могу поделать? Я готов общаться с людьми, для меня материальное не существенно, но они не могут нормально воспринять то, что пока они бухали, прогуливали школы, не поступали и не получали образование...одним словом, социализировались, я делал все наоборот. "Удобный ребенок" (С) хорошо учился в школе, занимался спортом, читал книжки, поступил, учился, потом работал стал неприятен социализированным друзьям детства. rjkz

Повідомлень: 18013 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8781 раз. Подякували: 5536 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 08:23 rjkz написав: О, черной зависти тут хоть лопатой греби.

Причем могут не то что завидовать, а ненавидеть.

По малейшему поводу.

Например, одно чмо, очень хорошо зарабатывающее, окрысилось, когда узнало что мы не пьем воду из-под крана как они и совсем башню снесло когда оно узнало, что мои дети учатся в частной школе. При этом доход его хаузхолда раза в 3-4 выше, чем моего.

И совершенно неизвестно где ты можешь "подорваться".

Я стараюсь уже быть очень осторожным. О, черной зависти тут хоть лопатой греби.Причем могут не то что завидовать, а ненавидеть.По малейшему поводу.Например, одно чмо, очень хорошо зарабатывающее, окрысилось, когда узнало что мы не пьем воду из-под крана как они и совсем башню снесло когда оно узнало, что мои дети учатся в частной школе. При этом доход его хаузхолда раза в 3-4 выше, чем моего.И совершенно неизвестно где ты можешь "подорваться".Я стараюсь уже быть очень осторожным.

rjkz написав: Насчет и юмора и самоиронии - вам в США тогда не надо.

Тут с этим туго.

Я поначалу вел себя как привык, но они делают круглые глаза.

Даже бывшие "наши".

Один чувак,несколько раз меня выручал, говорит "это он шутит".

Я со временем начал прикусывать язык.

Самоирония - совсем плохо. Это как-бы человек высмеивает свои недостатки, но не считает их чем-то критичным или тем, с чем не может справиться.

Они этто трактуют буквально - "О, у чувака проблемы, он этим делится". В принципе это воспринимается как проявление слабости. И дальше, тут если ты слаб, то в конкурентной среде (на работе), тебя атакуют. Насчет и юмора и самоиронии - вам в США тогда не надо.Тут с этим туго.Я поначалу вел себя как привык, но они делают круглые глаза.Даже бывшие "наши".Один чувак,несколько раз меня выручал, говорит "это он шутит".Я со временем начал прикусывать язык.Самоирония - совсем плохо. Это как-бы человек высмеивает свои недостатки, но не считает их чем-то критичным или тем, с чем не может справиться.Они этто трактуют буквально - "О, у чувака проблемы, он этим делится". В принципе это воспринимается как проявление слабости. И дальше, тут если ты слаб, то в конкурентной среде (на работе), тебя атакуют.

но обратно вернуться (или найти более комфортную среду) вы не спешите. Значит вас всё устраивает или вы сам такой. Я с нескольких работ уволился (на одной з/п была 3куе) из-за непорядочности начальства и сотрудников. Посчитал что моральный ущерб больше. В среде с интенсивным взаимодействием было невозможно вести себя как то иначе.



В ваших историях как всегда интересно не описание среды, а ваше в ней поведение. То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчности, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.



Перейдя с 3куе на работу за 1куе с меня пыль сдували, так как понимали что разную куету терпеть не буду и если чё уволюсь легко. Там конечно тоже была куета, но гораздо меньше и была возможность ей сопротивляться. но обратно вернуться (или найти более комфортную среду) вы не спешите. Значит вас всё устраивает или вы сам такой. Я с нескольких работ уволился (на одной з/п была 3куе) из-за непорядочности начальства и сотрудников. Посчитал что моральный ущерб больше. В среде с интенсивным взаимодействием было невозможно вести себя как то иначе.В ваших историях как всегда интересно не описание среды, а ваше в ней поведение. То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчности, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.Перейдя с 3куе на работу за 1куе с меня пыль сдували, так как понимали что разную куету терпеть не буду и если чё уволюсь легко. Там конечно тоже была куета, но гораздо меньше и была возможность ей сопротивляться. Wirująświatła

Повідомлень: 30863 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2526 раз. Подякували: 3510 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 08:48 Re: Психологія та саморозвиток Wirująświatła написав: То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчности, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.



В мене досвід якось повністю протилежний. Найбільше заздрості, дріб'язковості, підлості саме в спільнотах з низькими доходами. Бо насправді не гроші притягують людей з такими якостями, а майже навпаки - такі якості не дозволяють розвиватися і заробляти гроші. Тому в умовно в кубельці десь в ЖЕКу серед тіток на мінімалці градус пліток, заздрості буде захмарний В мене досвід якось повністю протилежний. Найбільше заздрості, дріб'язковості, підлості саме в спільнотах з низькими доходами. Бо насправді не гроші притягують людей з такими якостями, а майже навпаки - такі якості не дозволяють розвиватися і заробляти гроші. Тому в умовно в кубельці десь в ЖЕКу серед тіток на мінімалці градус пліток, заздрості буде захмарний Faceless

Модератор Повідомлень: 36940 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1499 раз. Подякували: 8267 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 09:08 Faceless написав: Wirująświatła написав: То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчности, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.



В мене досвід якось повністю протилежний. Найбільше заздрості, дріб'язковості, підлості саме в спільнотах з низькими доходами. Бо насправді не гроші притягують людей з такими якостями, а майже навпаки - такі якості не дозволяють розвиватися і заробляти гроші. Тому в умовно в кубельці десь в ЖЕКу серед тіток на мінімалці градус пліток, заздрості буде захмарний В мене досвід якось повністю протилежний. Найбільше заздрості, дріб'язковості, підлості саме в спільнотах з низькими доходами. Бо насправді не гроші притягують людей з такими якостями, а майже навпаки - такі якості не дозволяють розвиватися і заробляти гроші. Тому в умовно в кубельці десь в ЖЕКу серед тіток на мінімалці градус пліток, заздрості буде захмарний

тут ви трошки перебільшуєте. я би сказав що рівень насправді однаковий. а в нашій країні ще поки ситуація, коли заробити непогані гроші можна, але це часто пов'язано далеко не з етичної поведінкою. як заробляють в держ секторі всі знають? та й у приватному бізнесі дуже розповсюджено, що працюють не за зп, а багато хто, в першу чергу комерційники сидять на тих чи інших формах відкату. тобто наявність грошей в нашій країні взагалі не є гарантією якихось моральних якостей.



правильно відмітили вище, але не виокремили це - найбільше заздрості виникає на нерівності. оце завжди провокує - не всіх, але дуже багатьох. тому простіше спілкуватися з колом свого рівня. тут ви трошки перебільшуєте. я би сказав що рівень насправді однаковий. а в нашій країні ще поки ситуація, коли заробити непогані гроші можна, але це часто пов'язано далеко не з етичної поведінкою. як заробляють в держ секторі всі знають? та й у приватному бізнесі дуже розповсюджено, що працюють не за зп, а багато хто, в першу чергу комерційники сидять на тих чи інших формах відкату. тобто наявність грошей в нашій країні взагалі не є гарантією якихось моральних якостей.правильно відмітили вище, але не виокремили це - найбільше заздрості виникає на нерівності. оце завжди провокує - не всіх, але дуже багатьох. тому простіше спілкуватися з колом свого рівня. Shaman

Повідомлень: 10459 З нами з: 29.09.19 Подякував: 791 раз. Подякували: 1677 раз. Профіль 1 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 09:39 Re: Психологія та саморозвиток Shaman написав: Faceless написав: Wirująświatła написав: То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчности, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.



В мене досвід якось повністю протилежний. Найбільше заздрості, дріб'язковості, підлості саме в спільнотах з низькими доходами. Бо насправді не гроші притягують людей з такими якостями, а майже навпаки - такі якості не дозволяють розвиватися і заробляти гроші. Тому в умовно в кубельці десь в ЖЕКу серед тіток на мінімалці градус пліток, заздрості буде захмарний В мене досвід якось повністю протилежний. Найбільше заздрості, дріб'язковості, підлості саме в спільнотах з низькими доходами. Бо насправді не гроші притягують людей з такими якостями, а майже навпаки - такі якості не дозволяють розвиватися і заробляти гроші. Тому в умовно в кубельці десь в ЖЕКу серед тіток на мінімалці градус пліток, заздрості буде захмарний

тут ви трошки перебільшуєте. я би сказав що рівень насправді однаковий. а в нашій країні ще поки ситуація, коли заробити непогані гроші можна, але це часто пов'язано далеко не з етичної поведінкою. як заробляють в держ секторі всі знають? та й у приватному бізнесі дуже розповсюджено, що працюють не за зп, а багато хто, в першу чергу комерційники сидять на тих чи інших формах відкату. тобто наявність грошей в нашій країні взагалі не є гарантією якихось моральних якостей.



правильно відмітили вище, але не виокремили це - найбільше заздрості виникає на нерівності. оце завжди провокує - не всіх, але дуже багатьох. тому простіше спілкуватися з колом свого рівня. тут ви трошки перебільшуєте. я би сказав що рівень насправді однаковий. а в нашій країні ще поки ситуація, коли заробити непогані гроші можна, але це часто пов'язано далеко не з етичної поведінкою. як заробляють в держ секторі всі знають? та й у приватному бізнесі дуже розповсюджено, що працюють не за зп, а багато хто, в першу чергу комерційники сидять на тих чи інших формах відкату. тобто наявність грошей в нашій країні взагалі не є гарантією якихось моральних якостей.правильно відмітили вище, але не виокремили це - найбільше заздрості виникає на нерівності. оце завжди провокує - не всіх, але дуже багатьох. тому простіше спілкуватися з колом свого рівня. Ви сильно перебільшуєте частину корупційної складової серед тих, хто заробляє більше мінімалки. Їх просто не може бути настільки багато, щоб навіть назвати це "багато хто" і тим більше значна частина чи більшість. Хоча, звісно, і не без цієї складової.

Я не писав, що наявність грошей є якоюсь гарантією. Просто заздрість, пліткарство - не ті комунікативні навички, які допомагають рости і професійно і по карʼєрній драбинці. Тому як на мене саме в низькому щаблі доходів концентрація такого токсичного люду вища за середнє, а далі вже зменшується до середнього і нижче Ви сильно перебільшуєте частину корупційної складової серед тих, хто заробляє більше мінімалки. Їх просто не може бути настільки багато, щоб навіть назвати це "багато хто" і тим більше значна частина чи більшість. Хоча, звісно, і не без цієї складової.Я не писав, що наявність грошей є якоюсь гарантією. Просто заздрість, пліткарство - не ті комунікативні навички, які допомагають рости і професійно і по карʼєрній драбинці. Тому як на мене саме в низькому щаблі доходів концентрація такого токсичного люду вища за середнє, а далі вже зменшується до середнього і нижче Faceless

Модератор Повідомлень: 36940 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1499 раз. Подякували: 8267 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 815816817818 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 1 гістьМодератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 11039

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34