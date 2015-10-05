|
Психологія та саморозвиток
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:10
Hotab написав:rjkz
))))
Так, мені б там було дуже важко))
Взагалі і в Україні треба бути обережним зі своєю відкритістю, і фільтрувати людей, перед якими можна відкриватись.
Коли став трохи більше заробляти (в порівнянні з ЗСУ - багатократно більше) , зрозумів що у людей , від яких раніше не очікував, зʼявляється чорна заздрість. Тобто вони тебе готові сприймати лише так само бідного , а якщо трохи вирвався десь, то … Далеко не всі, ні. Але такі люди зʼявились/розкрились. І дивина в тому, що раніше не бачив в них цього і не міг би повірити, що вони здатні на таке.
Таку дрібницю, як очікування від тебе якихось щедрих подарунків і трат на їх благо, я навіть не згадую і в принципі розглядаю майже як норму)) По типу як стара бородата шутєйка «хто айтішник, той і платить»))
О, черной зависти тут хоть лопатой греби.
Причем могут не то что завидовать, а ненавидеть.
По малейшему поводу.
Например, одно чмо, очень хорошо зарабатывающее, окрысилось, когда узнало что мы не пьем воду из-под крана как они и совсем башню снесло когда оно узнало, что мои дети учатся в частной школе. При этом доход его хаузхолда раза в 3-4 выше, чем моего.
И совершенно неизвестно где ты можешь "подорваться".
Я стараюсь уже быть очень осторожным.
При разговоре с одним, можно сказать, приятелем, зашел разговор об инвестициях, я немного начал делиться опытом, но он начал жаловаться что на инвестиции денег не хватает.
Я прикусил язык, но был удивлен - у них нет детей, аренду платят %% на 30 меньше, работают оба и он зарабатывает больше чем я (и на здоровье).
Почему так получается - я не понимаю.
В Украине как раз в своем круге общения все было нормально более менее, но с "дворовой бандой" (привет Виталику) пришлось прервать общение окончательно.
С одной семьей некоторое время как-то еще общались, хоть и чувствовали что зависть существует, но пока они ее держали при себе, потом стали отдаляться пока совсем не отдалились.
Что я могу поделать? Я готов общаться с людьми, для меня материальное не существенно, но они не могут нормально воспринять то, что пока они бухали, прогуливали школы, не поступали и не получали образование...одним словом, социализировались, я делал все наоборот. "Удобный ребенок" (С) хорошо учился в школе, занимался спортом, читал книжки, поступил, учился, потом работал стал неприятен социализированным друзьям детства.
11
6
7
Додано: Нед 16 лис, 2025 08:23
rjkz написав:
О, черной зависти тут хоть лопатой греби.
Причем могут не то что завидовать, а ненавидеть.
По малейшему поводу.
Например, одно чмо, очень хорошо зарабатывающее, окрысилось, когда узнало что мы не пьем воду из-под крана как они и совсем башню снесло когда оно узнало, что мои дети учатся в частной школе. При этом доход его хаузхолда раза в 3-4 выше, чем моего.
И совершенно неизвестно где ты можешь "подорваться".
Я стараюсь уже быть очень осторожным.
rjkz написав:
Насчет и юмора и самоиронии - вам в США тогда не надо.
Тут с этим туго.
Я поначалу вел себя как привык, но они делают круглые глаза.
Даже бывшие "наши".
Один чувак,несколько раз меня выручал, говорит "это он шутит".
Я со временем начал прикусывать язык.
Самоирония - совсем плохо. Это как-бы человек высмеивает свои недостатки, но не считает их чем-то критичным или тем, с чем не может справиться.
Они этто трактуют буквально - "О, у чувака проблемы, он этим делится". В принципе это воспринимается как проявление слабости. И дальше, тут если ты слаб, то в конкурентной среде (на работе), тебя атакуют.
но обратно вернуться (или найти более комфортную среду) вы не спешите. Значит вас всё устраивает или вы сам такой. Я с нескольких работ уволился (на одной з/п была 3куе) из-за непорядочности начальства и сотрудников. Посчитал что моральный ущерб больше. В среде с интенсивным взаимодействием было невозможно вести себя как то иначе.
В ваших историях как всегда интересно не описание среды, а ваше в ней поведение. То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчности, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.
Перейдя с 3куе на работу за 1куе с меня пыль сдували, так как понимали что разную куету терпеть не буду и если чё уволюсь легко. Там конечно тоже была куета, но гораздо меньше и была возможность ей сопротивляться.
Додано: Нед 16 лис, 2025 08:48
Wirująświatła написав:То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчності, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.
В мене досвід якось повністю протилежний. Найбільше заздрості, дріб'язковості, підлості саме в спільнотах з низькими доходами. Бо насправді не гроші притягують людей з такими якостями, а майже навпаки - такі якості не дозволяють розвиватися і заробляти гроші. Тому в умовно в кубельці десь в ЖЕКу серед тіток на мінімалці градус пліток, заздрості буде захмарний
Додано: Нед 16 лис, 2025 09:08
Faceless написав:
Wirująświatła написав:То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчности, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.
В мене досвід якось повністю протилежний. Найбільше заздрості, дріб'язковості, підлості саме в спільнотах з низькими доходами. Бо насправді не гроші притягують людей з такими якостями, а майже навпаки - такі якості не дозволяють розвиватися і заробляти гроші. Тому в умовно в кубельці десь в ЖЕКу серед тіток на мінімалці градус пліток, заздрості буде захмарний
тут ви трошки перебільшуєте. я би сказав що рівень насправді однаковий. а в нашій країні ще поки ситуація, коли заробити непогані гроші можна, але це часто пов'язано далеко не з етичної поведінкою. як заробляють в держ секторі всі знають? та й у приватному бізнесі дуже розповсюджено, що працюють не за зп, а багато хто, в першу чергу комерційники сидять на тих чи інших формах відкату. тобто наявність грошей в нашій країні взагалі не є гарантією якихось моральних якостей.
правильно відмітили вище, але не виокремили це - найбільше заздрості виникає на нерівності. оце завжди провокує - не всіх, але дуже багатьох. тому простіше спілкуватися з колом свого рівня.
Додано: Нед 16 лис, 2025 09:39
Shaman написав: Faceless написав:
Wirująświatła написав:То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчности, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.
В мене досвід якось повністю протилежний. Найбільше заздрості, дріб'язковості, підлості саме в спільнотах з низькими доходами. Бо насправді не гроші притягують людей з такими якостями, а майже навпаки - такі якості не дозволяють розвиватися і заробляти гроші. Тому в умовно в кубельці десь в ЖЕКу серед тіток на мінімалці градус пліток, заздрості буде захмарний
тут ви трошки перебільшуєте. я би сказав що рівень насправді однаковий. а в нашій країні ще поки ситуація, коли заробити непогані гроші можна, але це часто пов'язано далеко не з етичної поведінкою. як заробляють в держ секторі всі знають? та й у приватному бізнесі дуже розповсюджено, що працюють не за зп, а багато хто, в першу чергу комерційники сидять на тих чи інших формах відкату. тобто наявність грошей в нашій країні взагалі не є гарантією якихось моральних якостей.
правильно відмітили вище, але не виокремили це - найбільше заздрості виникає на нерівності. оце завжди провокує - не всіх, але дуже багатьох. тому простіше спілкуватися з колом свого рівня.
Ви сильно перебільшуєте частину корупційної складової серед тих, хто заробляє більше мінімалки. Їх просто не може бути настільки багато, щоб навіть назвати це "багато хто" і тим більше значна частина чи більшість. Хоча, звісно, і не без цієї складової.
Я не писав, що наявність грошей є якоюсь гарантією. Просто заздрість, пліткарство - не ті комунікативні навички, які допомагають рости і професійно і по карʼєрній драбинці. Тому як на мене саме в низькому щаблі доходів концентрація такого токсичного люду вища за середнє, а далі вже зменшується до середнього і нижче
