Додано: Суб 15 лис, 2025 18:10
Hotab написав:rjkz
))))
Так, мені б там було дуже важко))
Взагалі і в Україні треба бути обережним зі своєю відкритістю, і фільтрувати людей, перед якими можна відкриватись.
Коли став трохи більше заробляти (в порівнянні з ЗСУ - багатократно більше) , зрозумів що у людей , від яких раніше не очікував, зʼявляється чорна заздрість. Тобто вони тебе готові сприймати лише так само бідного , а якщо трохи вирвався десь, то … Далеко не всі, ні. Але такі люди зʼявились/розкрились. І дивина в тому, що раніше не бачив в них цього і не міг би повірити, що вони здатні на таке.
Таку дрібницю, як очікування від тебе якихось щедрих подарунків і трат на їх благо, я навіть не згадую і в принципі розглядаю майже як норму)) По типу як стара бородата шутєйка «хто айтішник, той і платить»))
О, черной зависти тут хоть лопатой греби.
Причем могут не то что завидовать, а ненавидеть.
По малейшему поводу.
Например, одно чмо, очень хорошо зарабатывающее, окрысилось, когда узнало что мы не пьем воду из-под крана как они и совсем башню снесло когда оно узнало, что мои дети учатся в частной школе. При этом доход его хаузхолда раза в 3-4 выше, чем моего.
И совершенно неизвестно где ты можешь "подорваться".
Я стараюсь уже быть очень осторожным.
При разговоре с одним, можно сказать, приятелем, зашел разговор об инвестициях, я немного начал делиться опытом, но он начал жаловаться что на инвестиции денег не хватает.
Я прикусил язык, но был удивлен - у них нет детей, аренду платят %% на 30 меньше, работают оба и он зарабатывает больше чем я (и на здоровье).
Почему так получается - я не понимаю.
В Украине как раз в своем круге общения все было нормально более менее, но с "дворовой бандой" (привет Виталику) пришлось прервать общение окончательно.
С одной семьей некоторое время как-то еще общались, хоть и чувствовали что зависть существует, но пока они ее держали при себе, потом стали отдаляться пока совсем не отдалились.
Что я могу поделать? Я готов общаться с людьми, для меня материальное не существенно, но они не могут нормально воспринять то, что пока они бухали, прогуливали школы, не поступали и не получали образование...одним словом, социализировались, я делал все наоборот. "Удобный ребенок" (С) хорошо учился в школе, занимался спортом, читал книжки, поступил, учился, потом работал стал неприятен социализированным друзьям детства.
Додано: Нед 16 лис, 2025 08:23
rjkz написав:
О, черной зависти тут хоть лопатой греби.
Причем могут не то что завидовать, а ненавидеть.
По малейшему поводу.
Например, одно чмо, очень хорошо зарабатывающее, окрысилось, когда узнало что мы не пьем воду из-под крана как они и совсем башню снесло когда оно узнало, что мои дети учатся в частной школе. При этом доход его хаузхолда раза в 3-4 выше, чем моего.
И совершенно неизвестно где ты можешь "подорваться".
Я стараюсь уже быть очень осторожным.
rjkz написав:
Насчет и юмора и самоиронии - вам в США тогда не надо.
Тут с этим туго.
Я поначалу вел себя как привык, но они делают круглые глаза.
Даже бывшие "наши".
Один чувак,несколько раз меня выручал, говорит "это он шутит".
Я со временем начал прикусывать язык.
Самоирония - совсем плохо. Это как-бы человек высмеивает свои недостатки, но не считает их чем-то критичным или тем, с чем не может справиться.
Они этто трактуют буквально - "О, у чувака проблемы, он этим делится". В принципе это воспринимается как проявление слабости. И дальше, тут если ты слаб, то в конкурентной среде (на работе), тебя атакуют.
но обратно вернуться (или найти более комфортную среду) вы не спешите. Значит вас всё устраивает или вы сам такой. Я с нескольких работ уволился (на одной з/п была 3куе) из-за непорядочности начальства и сотрудников. Посчитал что моральный ущерб больше. В среде с интенсивным взаимодействием было невозможно вести себя как то иначе.
В ваших историях как всегда интересно не описание среды, а ваше в ней поведение. То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчности, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.
Перейдя с 3куе на работу за 1куе с меня пыль сдували, так как понимали что разную куету терпеть не буду и если чё уволюсь легко. Там конечно тоже была куета, но гораздо меньше и была возможность ей сопротивляться.
Додано: Нед 16 лис, 2025 08:48
Wirująświatła написав:То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчности, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.
В мене досвід якось повністю протилежний. Найбільше заздрості, дріб'язковості, підлості саме в спільнотах з низькими доходами. Бо насправді не гроші притягують людей з такими якостями, а майже навпаки - такі якості не дозволяють розвиватися і заробляти гроші. Тому в умовно в кубельці десь в ЖЕКу серед тіток на мінімалці градус пліток, заздрості буде захмарний
Додано: Нед 16 лис, 2025 09:08
Faceless написав:
Wirująświatła написав:То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчности, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.
В мене досвід якось повністю протилежний. Найбільше заздрості, дріб'язковості, підлості саме в спільнотах з низькими доходами. Бо насправді не гроші притягують людей з такими якостями, а майже навпаки - такі якості не дозволяють розвиватися і заробляти гроші. Тому в умовно в кубельці десь в ЖЕКу серед тіток на мінімалці градус пліток, заздрості буде захмарний
тут ви трошки перебільшуєте. я би сказав що рівень насправді однаковий. а в нашій країні ще поки ситуація, коли заробити непогані гроші можна, але це часто пов'язано далеко не з етичної поведінкою. як заробляють в держ секторі всі знають? та й у приватному бізнесі дуже розповсюджено, що працюють не за зп, а багато хто, в першу чергу комерційники сидять на тих чи інших формах відкату. тобто наявність грошей в нашій країні взагалі не є гарантією якихось моральних якостей.
правильно відмітили вище, але не виокремили це - найбільше заздрості виникає на нерівності. оце завжди провокує - не всіх, але дуже багатьох. тому простіше спілкуватися з колом свого рівня.
Додано: Нед 16 лис, 2025 09:39
Shaman написав: Faceless написав:
Wirująświatła написав:То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчности, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.
В мене досвід якось повністю протилежний. Найбільше заздрості, дріб'язковості, підлості саме в спільнотах з низькими доходами. Бо насправді не гроші притягують людей з такими якостями, а майже навпаки - такі якості не дозволяють розвиватися і заробляти гроші. Тому в умовно в кубельці десь в ЖЕКу серед тіток на мінімалці градус пліток, заздрості буде захмарний
тут ви трошки перебільшуєте. я би сказав що рівень насправді однаковий. а в нашій країні ще поки ситуація, коли заробити непогані гроші можна, але це часто пов'язано далеко не з етичної поведінкою. як заробляють в держ секторі всі знають? та й у приватному бізнесі дуже розповсюджено, що працюють не за зп, а багато хто, в першу чергу комерційники сидять на тих чи інших формах відкату. тобто наявність грошей в нашій країні взагалі не є гарантією якихось моральних якостей.
правильно відмітили вище, але не виокремили це - найбільше заздрості виникає на нерівності. оце завжди провокує - не всіх, але дуже багатьох. тому простіше спілкуватися з колом свого рівня.
Ви сильно перебільшуєте частину корупційної складової серед тих, хто заробляє більше мінімалки. Їх просто не може бути настільки багато, щоб навіть назвати це "багато хто" і тим більше значна частина чи більшість. Хоча, звісно, і не без цієї складової.
Я не писав, що наявність грошей є якоюсь гарантією. Просто заздрість, пліткарство - не ті комунікативні навички, які допомагають рости і професійно і по карʼєрній драбинці. Тому як на мене саме в низькому щаблі доходів концентрація такого токсичного люду вища за середнє, а далі вже зменшується до середнього і нижче
Додано: Нед 16 лис, 2025 10:07
Faceless написав:
Просто заздрість, пліткарство - не ті комунікативні навички, які допомагають рости і професійно і по карʼєрній драбинці.
Это справедливо, если такие качества слишком сильно влияют на способ коммуникации.
Но на это можно посмотреть и с другого ракурса. Зависть часто является мощным стимулом для роста, а аккуратное сплетничество - одним из инструментов достижения цели. Это справедливо, если зависть сочетается с разумом или хотя бы хитростью.
Т.о. зависть присутствует везде, но чем выше ступенька, тем она опаснее для окружающих, ибо менее предсказуема.
Додано: Нед 16 лис, 2025 10:25
Сибарит написав: Faceless написав:
Просто заздрість, пліткарство - не ті комунікативні навички, які допомагають рости і професійно і по карʼєрній драбинці.
Это справедливо, если такие качества слишком сильно влияют на способ коммуникации.
Но на это можно посмотреть и с другого ракурса. Зависть часто является мощным стимулом для роста, а аккуратное сплетничество - одним из инструментов достижения цели. Это справедливо, если зависть сочетается с разумом или хотя бы хитростью.
Т.о. зависть присутствует везде, но чем выше ступенька, тем она опаснее для окружающих, ибо менее предсказуема.
Є таке. Сам не можу сказати, що не є заздрісним, проте це скоріше мотивація.
Я ж вів мову про токсичні наслідки
Додано: Нед 16 лис, 2025 10:29
Faceless написав:
Wirująświatła написав:То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчности, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.
В мене досвід якось повністю протилежний. Найбільше заздрості, дріб'язковості, підлості саме в спільнотах з низькими доходами. Бо насправді не гроші притягують людей з такими якостями, а майже навпаки - такі якості не дозволяють розвиватися і заробляти гроші.
Тому в умовно в кубельці десь в ЖЕКу серед тіток на мінімалці градус пліток, заздрості буде захмарний
вы уникальный человек, с опытом полностью противоположным моему.
Добавлю одну ремарку к выделенному, коррупцию кто возглавляет алчная соседка с 3тыс пенсии? Инфляцию кто раздувает сосед алкаш который завидует более успешному соседу? Какой начальник такая и организация. Не видел исключений. Если бы богатые люди были образцом порядочности мы бы и жили по другому, потому что нищеброд кроме как на чистоту парадной не влияет ни на что. Да в быту он может вам насрать под дверь от зависти, но основное зло происходит в другом месте и других масштабах.
Сибарит написав:
но чем выше ступенька, тем она опаснее для окружающих, ибо менее предсказуема.
в каком направлении выше? наибольшее зло причиняют как раз умные люди. Одной зависти маловато. Глупый завистник максимум что может украсть айфон или велик. Копеечные убытки для каждого на этой ветке.
Додано: Нед 16 лис, 2025 10:31
rjkz написав:
потом работал стал неприятен социализированным друзьям детства.
з "друзями дитинства" (по факту це не друзі, а старі знайомі) краще не говорити ні про свої досягнення (достатки, нерухомість, коштовне авто), ні про їх досягнення
тому що вам будуть заздрити (гірше -ненавидити), а раптом виявиться що друзі дуже заможні (і ви будете чесати репу-як так склалося, я все життя пахав, а при грошах вони, а не я)
нещодавно мій однокашник (теж капітан)скинув коротке відео з тік-току, там гумористичні поради для моряків:
-ніколи не кажи нікому скільки місяців був у рейсі (знаючи твою посаду швидко порахують скільки заробив)
-завжди відповідай ухильно :
звідки Lexus? знайомий дав покататись
звідки пентхаус(чи котедж)?- орендую на час відпустки
їздив відпочивати за кордон?-ні, до тестя на дачу копав картоплю
носиш коштовні годинники?-це китайська репліка за 200грн
там багато чого (так на швидку пригадав)
Додано: Нед 16 лис, 2025 10:33
Faceless написав:
Є таке. Сам не можу сказати, що не є заздрісним, проте це скоріше мотивація.
Я ж вів мову про токсичні наслідки
Токсичность тоже бывает разная. Вариант видимой за километр токсичности весьма неприятен, но не самый опасный. Медленные яды опасны тем, что при проявлении последствий уже поздно бороться.
