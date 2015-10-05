RSS
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 00:20

  Hotab написав:Так заздрість може бути як конструктивна («я теж так хочу.. піду вчитись, міняти роботу і тд) , ну і легший шлях, деструктивний.
мне было известно только негативное значение этого слова. Противоположное ему восхищение (захоплення?) чужими достижениями. Мне не знакомо ни то ни другое. Поэтому я не эксперт. За чужие успехи могу только порадоваться. Раньше (до 30) бывало что то сильно хотелось, это и было мотивацией. Сейчас мотивация другое - всё что вызывает интерес.
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:сталина хз сколько нет, а культ личности остался. Если в западных компаниях сотрудники ориентированы на идею, то у нас на личность начальника, понравиться ему(ей) любой ценой. Соответственно кто этого не делает - белые вороны.

Аж цікаво стало, де це ви такого надивилися. За все життя в цілій купі компаній не бачив подібного. Може то в якихось бюджетних установах?

https://www.vnutri.org/

если есть время почитайте. В бюджетных никогда не работал. Я бы не хотел называть названия из этических соображений.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 00:29

  Сибарит написав:Мне известен только один способ войти в зону комфорта - нужно научиться ценить то, что имеешь.
со своей колокольни я бы расширил до "нужно научиться ощущать ценности" тогда их принадлежность значения не имеет, ощущения то всё равно ваши) Получать наслаждение от красивого авто соседа или его же красивой жены. Тогда пропадает смысл бегства за богатствами, славой, почестями, признанием и прочей шелухой. Но мера тоже нужна иначе восхищение чужой женой могут понять как домогательство, а чужим авто как желание им завладеть.
