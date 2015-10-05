Форуми / Все про гроші: інші

rjkz написав: На моих глазах, руководитель нижнего звена, который непосредственно руководил работами на объекте, превращался в серую мышь, как только на объекте появлялся руководитель чуть выше рангом и оба выпадали в осадок, когда приезжал хозяин компании.

Не понимаю этого совершенно.

Не понимаю этого совершенно. На моих глазах, руководитель нижнего звена, который непосредственно руководил работами на объекте, превращался в серую мышь, как только на объекте появлялся руководитель чуть выше рангом и оба выпадали в осадок, когда приезжал хозяин компании.Не понимаю этого совершенно. я видел 3 вида компаний с ориентацией на



*руководителя

*идею

*результат



наверное можно их назвать уровнями эволюции бизнеса. Ориентации на руководителя миллионы лет в обед. Гитлер, Сталин и другие меняли ход истории потому что их народ относился к ним как к божеству.



В одной известной компании я своими глазами видел деградацию с ориентации на результат потом на идею (мы лучшие), потом на руководителя, который в какой-то момент поймал звезду. После чего из компании ушли лучшие люди (по моей оценке), а их места заняли )1(ополизы морально готовые к культу личности.



Например, я работая 5лет на одной из топовых позиций, запретил делать мне подарки. Тот кто пришел после меня в подарок от подчиненных получил... новый автомобиль (не ланос). Людей буквально заставили скинуться по 200-300 долларов в зависимости от позиции (им просто эти деньги недоплатили). Конечно все происходило с согласия и по инициативе собственника. Потом он эти деньги вернул (себе) и в нехороший способ, не буду описывать как. Фактически этот "подарок" стал залогом и предметом шантажа. Бесплатный сыр...



западные компании (марс, кока кола) ориентированы на идею. Сам в них не работал, но по рассказам очевидцев их собрания напоминали пионерско-скаутские организации с брендовыми атрибутами, ночными банкетами, пением песен у костра и прочее, строго во имя великой идеи (компании/бренда). Что конечно на порядок лучше культа личности, но их идеи и ценности надо разделять. И если в 12 ночи вас попросят поработать в другом городе (например там часть коллектива заболела и работать некому) отказ будет равен увольнению.



я видел 3 вида компаний с ориентацией на

*руководителя

*идею

*результат

наверное можно их назвать уровнями эволюции бизнеса. Ориентации на руководителя миллионы лет в обед. Гитлер, Сталин и другие меняли ход истории потому что их народ относился к ним как к божеству.

В одной известной компании я своими глазами видел деградацию с ориентации на результат потом на идею (мы лучшие), потом на руководителя, который в какой-то момент поймал звезду. После чего из компании ушли лучшие люди (по моей оценке), а их места заняли )1(ополизы морально готовые к культу личности.

Например, я работая 5лет на одной из топовых позиций, запретил делать мне подарки. Тот кто пришел после меня в подарок от подчиненных получил... новый автомобиль (не ланос). Людей буквально заставили скинуться по 200-300 долларов в зависимости от позиции (им просто эти деньги недоплатили). Конечно все происходило с согласия и по инициативе собственника. Потом он эти деньги вернул (себе) и в нехороший способ, не буду описывать как. Фактически этот "подарок" стал залогом и предметом шантажа. Бесплатный сыр...

западные компании (марс, кока кола) ориентированы на идею. Сам в них не работал, но по рассказам очевидцев их собрания напоминали пионерско-скаутские организации с брендовыми атрибутами, ночными банкетами, пением песен у костра и прочее, строго во имя великой идеи (компании/бренда). Что конечно на порядок лучше культа личности, но их идеи и ценности надо разделять. И если в 12 ночи вас попросят поработать в другом городе (например там часть коллектива заболела и работать некому) отказ будет равен увольнению.

С ориентацией на результат ещё сложнее. Нужна высокая степень доверия между сотрудником и работодателем. Некоторые результаты достигаются годами и оба должны быть уверены что сотрудник не бросит всё на полпути, а работодатель выполнит обязательства по бонусам когда результат появится на табло. Меня кидали когда оговоренный 1,5 года назад результат был достигнут, собственники придумали повод для увольнения - убытки равные сумме предстоящего бонуса (25куе). В итоге пришлось уйти "ни с чем".

