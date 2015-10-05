RSS
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 12:02

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:Не хочу учить вас жизни, но ваши точки зрения тупиковые. Делать чтобы дети всегда были рядом - эгоистично. Во первых они взрослеют и неминуемо тю тю из отцовского дома. Во вторых мало ли других обстоятельств, когда теряют близких людей.


Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.

ти париш якусь чуш. Но в принципі як завжди. :lol:

Каким как вы даже страданий мало чтобы поумнеть
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 12:03

Куда делся успих? Не выдержал вашей компании и слился?
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 12:26

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:Не хочу учить вас жизни, но ваши точки зрения тупиковые. Делать чтобы дети всегда были рядом - эгоистично. Во первых они взрослеют и неминуемо тю тю из отцовского дома. Во вторых мало ли других обстоятельств, когда теряют близких людей.


Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.

ти париш якусь чуш. Но в принципі як завжди. :lol:

Каким как вы даже страданий мало чтобы поумнеть

Ну і смисл в твоїх хімічєскіх ценностях?) Коли сумно ми сумуєм а не робим від, що тєряти близьких це весело.
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 13:15

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:Не ожидал такого уровня авто цензуры на форуме. Я пропустил неприличную строчку, но звёздочками был заменён вполне научный термин.

Так там, вроде, нет слова на "г".
Стих заканчивается на "б..довиты". :)
Или так автоцензурировало "полиг_амность"?
Хм, действительно, без "_" превращается в "*г****". :)
Полигамия проходит.

Шановні користувачі, після відновлення пошуку багаторазово проводили технічні роботи.
Я вже не хочу просити звернути на ці моменти увагу, бо там і так все тримається на волосині. Щось ремонтуєш, інше ламається.
Тому вибачайте! І можете креативити :P
Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 13:52

  Бетон написав:Почти год прошёл, как я лишился дочерей, а они - лишились отца. Я старею, а они взрослеют. Я упустил то, что никогда и ни за какие деньги не вернуть


Было время разбрасывать камни, пришло время собирать
Зображення
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:09

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:Не хочу учить вас жизни, но ваши точки зрения тупиковые. Делать чтобы дети всегда были рядом - эгоистично. Во первых они взрослеют и неминуемо тю тю из отцовского дома. Во вторых мало ли других обстоятельств, когда теряют близких людей.


Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.

ти париш якусь чуш. Но в принципі як завжди. :lol:

а що батюшка каже?
flyman
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:24

  Wirująświatła написав:Искренне верующие не обладают Богом, но знают что Бог в их сердце и поэтому счастливы.
...............
Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.

Боюсь, что искренне верующие не согласятся с тем, что Бог - это химическая реакция...
Сибарит
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 17:45

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Почти год прошёл, как я лишился дочерей, а они - лишились отца. Я старею, а они взрослеют. Я упустил то, что никогда и ни за какие деньги не вернуть

в мене таке ж, за 3 роки менше 65 днів разом.
Тільки часом по відеозвязку.
Та і так зара купу розлучених сімей де в батьків нема доступу до дітей.
Погано це все .


а коли мали доступ до дітей, скільки часу приділяли дітям, дружині(окрім 5хв. в постелі)
батьки в середньому приділяють 7хв на день: як у школі, домашку зробив, гуляти? до 2100 щоб був/була вдома.

подивіться на поведінку дітей, якщо ви будете задавати їм багато запитань: більше 7-8
вони швидко втратять до вас інтерес, бо якщо ви з малку не піклувались, то почати задавати питання коли їм десь 10+, це занадто

дітям від батьків потрібні гроші(хоч 100грн на десь), гаджети, потім мотоцикл/авто
і менше запитань (дайте їм свободу)
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 17:50

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Искренне верующие не обладают Богом, но знают что Бог в их сердце и поэтому счастливы.
...............
Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.

Боюсь, что искренне верующие не согласятся с тем, что Бог - это химическая реакция...



99% называющих себе верующими-таковыми не являются
Думающий атеист, живущий по совести, сам не понимает насколько он близок к Богу. Потому что творит добро, не ожидая награды, в отличие от верующих лицемеров.
— Ганс Христиан Андерсен


Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:29

Посмотрел пару минут видео.
Коль тема про психологию, позволю себе быть не вполне политкорректным.
Сначала мы слышим совершенно правильный совет не ввязываться в дискуссию. На этом стоило бы и остановиться. Но далее идут советы, как тоньше и злее затроллить. Зачем? Сформировал себе человек какое-то мировоззрение, не важно, какое. Ему с этим мировоззрением просто и комфортно жить. Зачем пытаться навязать ему свое самым изуверским способом, предлагая задуматься? Это также вызовет истерику, ибо с непривычки думать больно.

Если человек пытается навязывать свое мнение окружающим, значит он сам в нем сомневается и таким образом ищет поддержки.
Сибарит
