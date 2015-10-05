|
Психологія та саморозвиток
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 18 лис, 2025 12:02
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
Не хочу учить вас жизни, но ваши точки зрения тупиковые. Делать чтобы дети всегда были рядом - эгоистично. Во первых они взрослеют и неминуемо тю тю из отцовского дома. Во вторых мало ли других обстоятельств, когда теряют близких людей.
Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.
ти париш якусь чуш. Но в принципі як завжди.
Каким как вы даже страданий мало чтобы поумнеть
Wirująświatła
Повідомлень: 30878
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2527 раз.
Подякували: 3512 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лис, 2025 12:03
Куда делся успих? Не выдержал вашей компании и слился?
Wirująświatła
Повідомлень: 30878
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2527 раз.
Подякували: 3512 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лис, 2025 12:26
Wirująświatła написав: Banderlog написав: Wirująświatła написав:
Не хочу учить вас жизни, но ваши точки зрения тупиковые. Делать чтобы дети всегда были рядом - эгоистично. Во первых они взрослеют и неминуемо тю тю из отцовского дома. Во вторых мало ли других обстоятельств, когда теряют близких людей.
Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.
ти париш якусь чуш. Но в принципі як завжди.
Каким как вы даже страданий мало чтобы поумнеть
Ну і смисл в твоїх хімічєскіх ценностях?) Коли сумно ми сумуєм а не робим від, що тєряти близьких це весело.
Banderlog
Повідомлень: 3955
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лис, 2025 13:15
ЛАД написав: Сибарит написав:
Не ожидал такого уровня авто цензуры на форуме. Я пропустил неприличную строчку, но звёздочками был заменён вполне научный термин.
Так там, вроде, нет слова на "г".
Стих заканчивается на "б..довиты".
Или так автоцензурировало "полиг_амность"?
Хм, действительно, без "_" превращается в "*г****".
Полигамия проходит.
Шановні користувачі, після відновлення пошуку багаторазово проводили технічні роботи.
Я вже не хочу просити звернути на ці моменти увагу, бо там і так все тримається на волосині. Щось ремонтуєш, інше ламається.
Тому вибачайте! І можете креативити
Ірина_
- Модератор Форуму
Повідомлень: 5223
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2062 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:09
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
Не хочу учить вас жизни, но ваши точки зрения тупиковые. Делать чтобы дети всегда были рядом - эгоистично. Во первых они взрослеют и неминуемо тю тю из отцовского дома. Во вторых мало ли других обстоятельств, когда теряют близких людей.
Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.
ти париш якусь чуш. Но в принципі як завжди.
а що батюшка каже?
flyman
Повідомлень: 41486
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:24
Wirująświatła написав:
Искренне верующие не обладают Богом, но знают что Бог в их сердце и поэтому счастливы.
Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.
Боюсь, что искренне верующие не согласятся с тем, что Бог - это химическая реакция...
Сибарит
- Форумчанин року
Повідомлень: 9106
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6504 раз.
Подякували: 21691 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:45
Banderlog написав: Бетон написав:
Почти год прошёл, как я лишился дочерей, а они - лишились отца. Я старею, а они взрослеют. Я упустил то, что никогда и ни за какие деньги не вернуть
в мене таке ж, за 3 роки менше 65 днів разом.
Тільки часом по відеозвязку.
Та і так зара купу розлучених сімей де в батьків нема доступу до дітей.
Погано це все .
а коли мали доступ до дітей, скільки часу приділяли дітям, дружині(окрім 5хв. в постелі)
батьки в середньому приділяють 7хв на день: як у школі, домашку зробив, гуляти? до 2100 щоб був/була вдома.
подивіться на поведінку дітей, якщо ви будете задавати їм багато запитань: більше 7-8
вони швидко втратять до вас інтерес, бо якщо ви з малку не піклувались, то почати задавати питання коли їм десь 10+, це занадто
дітям від батьків потрібні гроші(хоч 100грн на десь), гаджети, потім мотоцикл/авто
і менше запитань (дайте їм свободу)
prodigy
Повідомлень: 12883
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3367 раз.
Подякували: 3355 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:50
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Искренне верующие не обладают Богом, но знают что Бог в их сердце и поэтому счастливы.
Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.
Боюсь, что искренне верующие
не согласятся с тем, что Бог - это химическая реакция...
99% называющих себе верующими-таковыми не являются
Думающий атеист, живущий по совести, сам не понимает насколько он близок к Богу. Потому что творит добро, не ожидая награды, в отличие от верующих лицемеров.
— Ганс Христиан Андерсен
prodigy
Повідомлень: 12883
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3367 раз.
Подякували: 3355 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лис, 2025 18:29
Посмотрел пару минут видео.
Коль тема про психологию, позволю себе быть не вполне политкорректным.
Сначала мы слышим совершенно правильный совет не ввязываться в дискуссию. На этом стоило бы и остановиться. Но далее идут советы, как тоньше и злее затроллить. Зачем? Сформировал себе человек какое-то мировоззрение, не важно, какое. Ему с этим мировоззрением просто и комфортно жить. Зачем пытаться навязать ему свое самым изуверским способом, предлагая задуматься? Это также вызовет истерику, ибо с непривычки думать больно.
Если человек пытается навязывать свое мнение окружающим, значит он сам в нем сомневается и таким образом ищет поддержки.
Сибарит
- Форумчанин року
Повідомлень: 9106
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6504 раз.
Подякували: 21691 раз.
Профіль
