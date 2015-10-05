RSS
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:34

  Wirująświatła написав:Куда делся успих? Не выдержал вашей компании и слился?

Ти хіба не помітив, що він вже дуже давно не знав що йому робити на форумі?
Те, що обговорюють, йому не цікаво. Те що він пропонував, то банально і ніхто не говорив про це.
Все що залишалось , хамити старою платівкою про «сини будівельника» і «окуляри». Але за це банили і вже надовго.
Але я думаю скоріше за все він зараз з волохатим валіком. Закінчить бомж-ремонт, прийде хвалитись.
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:58

Re: Психологія та саморозвиток

  Сибарит написав:Если человек пытается навязывать свое мнение окружающим, значит он сам в нем сомневается и таким образом ищет поддержки

А вот здесь не согласен.
При навязывании мнения возможны разные варианты - самые распространенные:
- человек фанат идеи;
- человек использует идею как лично ему выгодно (по разным причинам) для достижения каких-то целей. Вне зависимости от сомневается ли он в правильности идеи ничего не зависит.
- куча других вариаций
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:12

  Hotab написав:Те, що обговорюють, йому не цікаво. Те що він пропонував, то банально і ніхто не говорив про це.
прямо как я. Знаешь что удивительно? С подростками легко нахожу общий язык и интересные темы. А на форуме ну очень сложно.
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:19

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Те, що обговорюють, йому не цікаво. Те що він пропонував, то банально і ніхто не говорив про це.
прямо как я. Знаешь что удивительно? С подростками легко нахожу общий язык и интересные темы. А на форуме ну очень сложно.

Та ладно, ти завжди будоражив гілку будь якою принесеною темою 😅
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:42

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Те, що обговорюють, йому не цікаво. Те що він пропонував, то банально і ніхто не говорив про це.
прямо как я. Знаешь что удивительно? С подростками легко нахожу общий язык и интересные темы. А на форуме ну очень сложно.

Та ладно, ти завжди будоражив гілку будь якою принесеною темою 😅

это манера подачи. зацепить за живое. вызвать если не срач то спор.
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:55

подросток мечтающий о карьере в шоубизе


Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 22:35

  Banderlog написав:Ну і смисл в твоїх хімічєскіх ценностях?)
Нейропсихология наука молодая и нас этому не учили. Но меня всегда волновал вопрос почему наркоман ради дозы продаёт последнее, уходит из семьи, теряет место в обществе, короче меняет на дозу всё. Так же меня интересовало почему влюбленный юноша делает примерно тоже самое, но не за дозу а за внимание девушки (если он не гей).

нейропсихология пролила свет на эти вещи. Действие наркотиков хорошо изучено, почему возникает любовь пока ещё неизвестно. И то и другое химические реакции. Я потом поищу инфу (или уже размещал?) какие именно химические показатели меняются у влюблённого человека. Не за горами тот день когда рядом с виагрой будут продаваться таблетки вызывающие или наоборот приглушающие любовь, а так же другие переживания.

К чему я веду? ваши ценности иллюзорны. Потекут реакции иначе и вы начнёте ненавидеть своих детей. Либо кого то ещё. Кейсов только у меня с десяток, правда обычно дети ненавидят своих родителей. Но если поисследовать социальных сирот обнаружится целая когорта родителей как минимум равнодушных к своим детям.

Молитесь чтобы ваша химия не сломалась и не дала сбой. Пока что это не ремонтируется. Жену можно найти другую и нарожать новых детей, а вернуть ощущение их ценности (если человек поймал пермача) - на грани фантастики. Говорят что в теории можно, но мне таких кейсов неизвестно. Отсюда вопрос чего из перечисленных бед нужно бояться (потерять семью или потерять ощущение её ценности)? От вас ответа не жду, он мне без вас известен. А свой ответ вы (все) когда нибудь тоже найдёте.
