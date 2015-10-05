Додано: Вів 18 лис, 2025 22:35

Banderlog написав: Ну і смисл в твоїх хімічєскіх ценностях?) Ну і смисл в твоїх хімічєскіх ценностях?)

Нейропсихология наука молодая и нас этому не учили. Но меня всегда волновал вопрос почему наркоман ради дозы продаёт последнее, уходит из семьи, теряет место в обществе, короче меняет на дозу всё. Так же меня интересовало почему влюбленный юноша делает примерно тоже самое, но не за дозу а за внимание девушки (если он не гей).нейропсихология пролила свет на эти вещи. Действие наркотиков хорошо изучено, почему возникает любовь пока ещё неизвестно. И то и другое химические реакции. Я потом поищу инфу (или уже размещал?) какие именно химические показатели меняются у влюблённого человека. Не за горами тот день когда рядом с виагрой будут продаваться таблетки вызывающие или наоборот приглушающие любовь, а так же другие переживания.К чему я веду? ваши ценности иллюзорны. Потекут реакции иначе и вы начнёте ненавидеть своих детей. Либо кого то ещё. Кейсов только у меня с десяток, правда обычно дети ненавидят своих родителей. Но если поисследовать социальных сирот обнаружится целая когорта родителей как минимум равнодушных к своим детям.Молитесь чтобы ваша химия не сломалась и не дала сбой. Пока что это не ремонтируется. Жену можно найти другую и нарожать новых детей, а вернуть ощущение их ценности (если человек поймал пермача) - на грани фантастики. Говорят что в теории можно, но мне таких кейсов неизвестно. Отсюда вопрос чего из перечисленных бед нужно бояться (потерять семью или потерять ощущение её ценности)? От вас ответа не жду, он мне без вас известен. А свой ответ вы (все) когда нибудь тоже найдёте.