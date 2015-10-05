Сибарит написав:
Боюсь, что искренне верующие не согласятся с тем, что Бог - это химическая реакция...
Богом и религиями психология не занимается, а тем какое содержание человек вкладывает в эти понятия и как вера влияет на жизнь и психическое здоровье исследований - вагон. Чтобы с ними не соглашаться нужно как минимум иметь свои - альтернативные. Аргументы типа "верю не верю" - уровень лавочки с бабушками. При наличии на смартфоне нейронки от И.Маска Grok
любые исследования гуглятся за 6 секунд. Кто не пользуется люто рекомендую.