Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 19 лис, 2025 06:22
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Ти все-таки вирішив трохи закинути з «пленуму цк вкпб»))
Тебе не обязательно это читать)
Я знаю)
І не тільки мені)!
Hotab
Додано: Сер 19 лис, 2025 07:10
Wirująświatła написав:
Не хочу учить вас жизни, но ваши точки зрения тупиковые. Делать чтобы дети всегда были рядом - эгоистично. Во первых они взрослеют и неминуемо тю тю из отцовского дома. Во вторых мало ли других обстоятельств, когда теряют близких людей.
Ценить нужно не физически сам объект, а свое отношение к нему. Сместить / перенести фокус эмоций с обладания чем либо на своё отношение к этому.
И тогда не надо будет обладать для получения +++ эмоций. Достаточно любить. Искренне верующие не обладают Богом, но знают что Бог в их сердце и поэтому счастливы. Вроде ничего нового этой формуле тысячи лет и она рабочая. Вместо "Бог" подставляйте другие ценности и наслаждайтесь, а не страдайте.
Кто то скажет самообман. Нифига. Вы не обладаете в этой жизни ничем кроме деревянного домика в ямке. Это с вами навсегда. Остальное временно. Авто гниёт и ломается. Люди уходят. Здоровье тает. Деньги обесцениваются.
Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.
Ведь лягут в землю общую
Остатки наши бренные
Земле ведь все едино
Аппатиты и навоз.
ЧЕловеки тем и отличаются от инфузорий, что имеют эмоции, привязанности, социальные связи.
Я понимаю, что это вам непонимаемо, но есть и дети, которые и любят и ценят родителей и тяготеют к ним. Не все-ж беспризорники.
rjkz
Додано: Сер 19 лис, 2025 07:24
Hotab написав: Wirująświatła написав: Hotab написав:
Ти все-таки вирішив трохи закинути з «пленуму цк вкпб»))
Тебе не обязательно это читать)
Я знаю)
І не тільки мені)!
та нє я читав,
про гіпоталамус там сєротонін і дофамін) інтєрєсно, тіки як далі з цим жити...
Ну напиши -" мучаішся от нераздєльонної любві? Напийся вина, зїш півкілограма шашлику і отимєй 3 баб за вечір, і буде тобі легше,
коли прийде ранкове похмілля остановиться внутрєнній діалог і ослабне любовна ліхорадка)
А шо робить з гіпоталамусом ?
Banderlog
Додано: Сер 19 лис, 2025 07:26
Сибарит написав:
Посмотрел пару минут видео.
Коль тема про психологию, позволю себе быть не вполне политкорректным.
Сначала мы слышим совершенно правильный совет не ввязываться в дискуссию. На этом стоило бы и остановиться. Но далее идут советы, как тоньше и злее затроллить. Зачем? Сформировал себе человек какое-то мировоззрение, не важно, какое. Ему с этим мировоззрением просто и комфортно жить. Зачем пытаться навязать ему свое самым изуверским способом, предлагая задуматься? Это также вызовет истерику, ибо с непривычки думать больно.
Если человек пытается навязывать свое мнение окружающим, значит он сам в нем сомневается и таким образом ищет поддержки.
Когда-то в моей жизни появился человек с очень нестандартным мышлением.
Я был тогда довольно молод, но он еще моложе.
Он "академиев не кончал", но откуда он взял в себе это - ума не приложу.
И он очень вдохновленно убеждал окружающих. К нему тянулись люди.
При этом вполне безвозмездно помогал окружающим. И мне тоже.
Ну, вот как-бы по его примеру пытаюсь поделиться чем-то что есть у меня в голове. Пожет кому-то поможет.
А спорить - это природа человека.
rjkz
