Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 19 лис, 2025 06:22
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Ти все-таки вирішив трохи закинути з «пленуму цк вкпб»))
Тебе не обязательно это читать)
Я знаю)
І не тільки мені)!
Hotab
Повідомлень: 17190
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2538 раз.
-
5
4
4
Додано: Сер 19 лис, 2025 07:10
Wirująświatła написав:
Не хочу учить вас жизни, но ваши точки зрения тупиковые. Делать чтобы дети всегда были рядом - эгоистично. Во первых они взрослеют и неминуемо тю тю из отцовского дома. Во вторых мало ли других обстоятельств, когда теряют близких людей.
Ценить нужно не физически сам объект, а свое отношение к нему. Сместить / перенести фокус эмоций с обладания чем либо на своё отношение к этому.
И тогда не надо будет обладать для получения +++ эмоций. Достаточно любить. Искренне верующие не обладают Богом, но знают что Бог в их сердце и поэтому счастливы. Вроде ничего нового этой формуле тысячи лет и она рабочая. Вместо "Бог" подставляйте другие ценности и наслаждайтесь, а не страдайте.
Кто то скажет самообман. Нифига. Вы не обладаете в этой жизни ничем кроме деревянного домика в ямке. Это с вами навсегда. Остальное временно. Авто гниёт и ломается. Люди уходят. Здоровье тает. Деньги обесцениваются.
Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.
Ведь лягут в землю общую
Остатки наши бренные
Земле ведь все едино
Аппатиты и навоз.
ЧЕловеки тем и отличаются от инфузорий, что имеют эмоции, привязанности, социальные связи.
Я понимаю, что это вам непонимаемо, но есть и дети, которые и любят и ценят родителей и тяготеют к ним. Не все-ж беспризорники.
rjkz
Повідомлень: 18038
З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8789 раз.
- Подякували: 5538 раз.
11
6
7
Додано: Сер 19 лис, 2025 07:24
Hotab написав: Wirująświatła написав: Hotab написав:
Ти все-таки вирішив трохи закинути з «пленуму цк вкпб»))
Тебе не обязательно это читать)
Я знаю)
І не тільки мені)!
та нє я читав,
про гіпоталамус там сєротонін і дофамін) інтєрєсно, тіки як далі з цим жити...
Ну напиши -" мучаішся от нераздєльонної любві? Напийся вина, зїш півкілограма шашлику і отимєй 3 баб за вечір, і буде тобі легше,
коли прийде ранкове похмілля остановиться внутрєнній діалог і ослабне любовна ліхорадка)
А шо робить з гіпоталамусом ?
Banderlog
Повідомлень: 3962
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 101 раз.
1
1
Додано: Сер 19 лис, 2025 07:26
Сибарит написав:
Посмотрел пару минут видео.
Коль тема про психологию, позволю себе быть не вполне политкорректным.
Сначала мы слышим совершенно правильный совет не ввязываться в дискуссию. На этом стоило бы и остановиться. Но далее идут советы, как тоньше и злее затроллить. Зачем? Сформировал себе человек какое-то мировоззрение, не важно, какое. Ему с этим мировоззрением просто и комфортно жить. Зачем пытаться навязать ему свое самым изуверским способом, предлагая задуматься? Это также вызовет истерику, ибо с непривычки думать больно.
Если человек пытается навязывать свое мнение окружающим, значит он сам в нем сомневается и таким образом ищет поддержки.
Когда-то в моей жизни появился человек с очень нестандартным мышлением.
Я был тогда довольно молод, но он еще моложе.
Он "академиев не кончал", но откуда он взял в себе это - ума не приложу.
И он очень вдохновленно убеждал окружающих. К нему тянулись люди.
При этом вполне безвозмездно помогал окружающим. И мне тоже.
Ну, вот как-бы по его примеру пытаюсь поделиться чем-то что есть у меня в голове. Пожет кому-то поможет.
А спорить - это природа человека.
rjkz
Повідомлень: 18038
З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8789 раз.
- Подякували: 5538 раз.
11
6
7
Додано: Сер 19 лис, 2025 08:59
Banderlog написав:
Hotab написав: Wirująświatła написав:
Тебе не обязательно это читать)
Я знаю)
І не тільки мені)!
та нє я читав,
про гіпоталамус там сєротонін і дофамін) інтєрєсно, тіки як далі з цим жити...
Ну напиши -" мучаішся от нераздєльонної любві? Напийся вина, зїш півкілограма шашлику і отимєй 3 баб за вечір, і буде тобі легше,
коли прийде ранкове похмілля остановиться внутрєнній діалог і ослабне любовна ліхорадка)
А шо робить з гіпоталамусом ?
Хорошие вопросы задаёте. Пока что есть разрыв между теорией и практикой. В идеале выпил таблеточку и получил желаемое. Любовь либо прошла либо появилась. С 1м проще. Со вторым пока даже на горизонте нет решения. Зато есть понимание что ничего волшебного в сильных чувствах нет. Чтобы не стать их фанатом/рабом. Чем сильнее очарование, тем сильнее разочарование. Как то так. Синдром отмены называется. В народе говорят ломка.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 19 лис, 2025 09:01, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Повідомлень: 30894
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2527 раз.
- Подякували: 3512 раз.
2
3
Додано: Сер 19 лис, 2025 09:00
Сибарит написав:
Сформировал себе человек какое-то мировоззрение, не важно, какое.
Kyrie Irving вважає, що земля плоска і купа іншої маячні (перед грою в Бостоні влаштовував спектакль з ритуалів вуду)
він один з найкращих плеймейкерів баскетбола, у нього мільйони підписників (тобто його фанати, переважно молодь до 18років), такі люди здатні повести за собою, ви не думаєте про те, які будуть лозунги?
за кар'єру заробив 312млн дол (це по контрактам, плюс умовно 100млн з реклами)
prodigy
Повідомлень: 12886
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3368 раз.
- Подякували: 3355 раз.
1
4
2
Додано: Сер 19 лис, 2025 09:10
У меня в последнее время другая проблема. Покупаю например рыбу (или другое) любимое блюдо. Прихожу домой, аппетит 100% есть, но именно рыбу (вообще то что купил) не хочу. Уже полный холодильник того что не хочу насобирался. Расстройство пищевого поведения называется. Хз что с этим делать. Насильно запихивать не вариант. Мозг подкидывает кейсы чтобы скучно не было?
Wirująświatła
Повідомлень: 30894
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2527 раз.
- Подякували: 3512 раз.
2
3
Додано: Сер 19 лис, 2025 09:13
TUR написав: Сибарит написав:
Если человек пытается навязывать свое мнение окружающим, значит он сам в нем сомневается и таким образом ищет поддержки
А вот здесь не согласен.
При навязывании мнения возможны разные варианты - самые распространенные:
- человек фанат идеи;
- человек использует идею как лично ему выгодно (по разным причинам) для достижения каких-то целей. Вне зависимости от сомневается ли он в правильности идеи ничего не зависит.
- куча других вариаций
років 30 тому більшість населення ссср розуміли, що релігія-це ментальна деградація і відсутність освіти, під влив попадають переважно бідні шари населення
але існують різні "церкви", років 5 тому в моєму районі відкрилась "церква перемоги",
на будівлі відсутні хрести, купола-виглядає є звичайний офіс: в неділю там збирається товариство з ранку (десь о 9.30) на недешевих автівках, близько 10шт(на більше не вистачить парко місць), було 3 Tesla Y , решта авто середній клас 25-35к дол), інколи чутно музику(ударна установка дуже гучно хтось колотить), чи моляться там під барабани
ми пришли сюда , чтобы пригласить вас поцеловать ж*** Хенка с нами
prodigy
Повідомлень: 12886
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3368 раз.
- Подякували: 3355 раз.
1
4
2
Додано: Сер 19 лис, 2025 09:14
Wirująświatła то потому шо ти не молишся
Hotab
Повідомлень: 17190
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2538 раз.
5
4
4
Додано: Сер 19 лис, 2025 09:32
Wirująświatła написав:
Исследования по химии высших эмоций: радости и счастья
С научной точки зрения, счастье — это цепочка химических процессов в организме, в результате которых человек насыщается «гормонами счастья». Последние исследования ученых доказали, что в химическом механизме счастья задействован ген 5-HTTLPR (проводник серотонина) и вещества, которые называют нейромедиаторы и нейромодуляторы. Первые передают импульсы в нужные участки мозга, провоцируя человека на эмоции, а вторые регулируют активность этих сигналов, снижая или увеличивая дозу. Поэтому именно от нейромодуляторов зависит насколько человек будет счастлив.
SCAPP рассказывает про самые важные вещества, без которых невозможен единственно легитимный допинг в жизни.
Нейромедиаторы:
дофамин
серотонин
окситоцин
Нейромодуляторы:
эндорфин
вазопрессин
Дофамин - Нейромедиатор, отвечающий за удовлетворение потребностей и стимулирующий к новым достижениям. При взятии новой высоты, вызывает чувство удовлетворенности и уверенности в себе. То же самое с потребностями: получили/съели/сделали желаемое — ответной реакцией будет ощущение удовольствия и эйфории. Несмотря на распространенное мнение, что главный «гормон радости» — это эндорфин, учеными доказано, что дофамин играет более существенную роль в эмоциональном состоянии человека.
Серотонин
Настроение зависит от уровня серотонина: чем его больше, тем жизнерадостнее кажется человек окружающим. Неудивительно, что многие антидепрессанты работают по этому принципу, стараясь увеличить количество столь важного нейромедиатора.
Транспортер серотонина — ген 5-HTTLPR регулирует передачу нервного импульса в мозг, тем самым влияя на настроение, сексуальное влечение, аппетит, сон и память. Недавние исследования показали, что люди с «длинным» геном 5-HTTLPR получают больше серотонина, чем люди с «коротким». Недостаток серотонина окутывает человека в одеяло пессимизма и зачастую приводит к депрессиям, алкоголизму и суицидальным настроениям.
Окситоцин
Влияет на спокойствие. Чем меньше окситоцина, тем больше человек подвержен страхам, тревоге и общему эмоциональному напряжению. Вырабатывается в результате физических контактов (объятия, массаж, секс), с помощью которых тревожное состояние легко снимается. Кроме того, окситоцин стимулирует выработку эндорфинов, влияющих на уровень счастья
Быстрые эмоции в виде кратковременной эйфории и радости вызывают эндорфины. Эндорфины с помощью нейромедиаторов ускоряют и усиливают нервные импульсы, поступающие в центр удовольствия, тем самым оказывая влияние на эмоциональное состояние человека. В других случаях: при стрессах и болевых ощущениях, играют роль «внутреннего морфина» — успокаивая и снимая боль. Количество вырабатываемых эндорфинов напрямую влияет на уровень и продолжительность счастья.
вазопрессин
В структуре счастья является наименее изученным. Однако, как нейромодулятор отвечает за положительное восприятие собственного тела. При выделении вазопрессина, человек ощущает удовлетворение от своего внешнего вида, что добавляет определенный процент к уровню счастья. Также отмечено, гормон вазопрессин отвечает за заботливость и привязанность к родным, что в свою очередь влияет на количество эндорфинов в организме.
років 20 тому дивився чорну комедію, там один бандит пояснює різницю між чоловічим і жіночим оргазмом і що коїться далі:
-чоловік після оргазму (частково) втрачає сили, на виброс в кровь гормонів (серотонину), відпрацьовує щетоподобна заліза, тобто одні гормони компенсують дію інших , і ті компесаторні гормони викликають почуття сонливості, і чоловіка після сексу тягне у сон
у жінки навпаки-активність підвищується, вона потребує продовження банкету (або хоч би тривалою беседи, а не "так вже пізно, з ранку на роботу, і повернувся на другий біек)
все написав умовно, можно знайти детальній процес і послідовність дії гормонів, але сенс не втому, а чому чоловіка тягне в сон, а жінку навпаки
моє припущення: еволюція давала жінці шанс вижити і втрятувати нащадка(потомство ),
а чоловіка (ослабленого і сонного) зїдали дикі звіри, чи вбивали вороги
prodigy
Повідомлень: 12886
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3368 раз.
- Подякували: 3355 раз.
1
4
2
