За живое кто то делал грибные чипсы? Нарежьте тонко шампиньоны и жарьте на гриле до последней съедобной стадии. Ням ням. Даже соли не нужно
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 19 лис, 2025 09:38
Додано: Сер 19 лис, 2025 09:43
самое веселое что я читал на этой ветке). Дробышевского не смотрите? Лично вам зайдёт (если смиритесь что он москаль) у него таких идей ого-го
Про беспорядочные половые связи с 5й минуты
Стыд и прикрывание гениталий с 14й минуты
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|