Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 09:38

  Hotab написав:Wirująświatła то потому шо ти не молишся

За живое :D кто то делал грибные чипсы? Нарежьте тонко шампиньоны и жарьте на гриле до последней съедобной стадии. Ням ням. Даже соли не нужно
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30899
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2527 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 09:43

  prodigy написав:моє припущення: еволюція давала жінці шанс вижити і втрятувати нащадка(потомство ),
а чоловіка (ослабленого і сонного) зїдали дикі звіри, чи вбивали вороги
самое веселое что я читал на этой ветке). Дробышевского не смотрите? Лично вам зайдёт (если смиритесь что он москаль) у него таких идей ого-го

Про беспорядочные половые связи с 5й минуты
Стыд и прикрывание гениталий с 14й минуты


Про религию и мистицизм.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30899
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2527 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 10:08

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:а малим дітям наявність батька тут і поряд потрібне, як і навпаки
и что дети сироты вырастают инвалидами или умственно неполноценными? Ребёнку для развития нужен ЛЮБОЙ ВЗРОСЛЫЙ. То что это должен быть именно биологический или юридический отец - стереотипы. Миллионы детей растут без отцов и биологических родителей. Кроме этических (отношение нашего общества к таким детям негативное) особых проблем сиротство не вызывает.
Не інвалідами, але з травмами і комплексами
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36972
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8269 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 10:13

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:У меня в последнее время другая проблема. Покупаю например рыбу (или другое) любимое блюдо. Прихожу домой, аппетит 100% есть, но именно рыбу (вообще то что купил) не хочу. Уже полный холодильник того что не хочу насобирался. Расстройство пищевого поведения называется. Хз что с этим делать. Насильно запихивать не вариант. Мозг подкидывает кейсы чтобы скучно не было?
Буває таке. Це від надлишку можливостей, я думаю
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36972
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8269 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 10:13

  rjkz написав:
  Wirująświatła написав:
  rjkz написав:Когда нам 50, мы оглядываясь назад, порой жалеем о том, насколько безалаберно были потрачены эти силы и время.
мне ещё нет 50 но сожалею я только об одном поступке.


"Эх, зачем я на свет появился
И зачем меня мать родила"
(песня беспризорника из какого-то фильма)


пролунала інформація, що родина секретаря РНБО Умерова (колишнього міністра оборони України) перебуває у США. Діти (2 доньки) відвідують елітну приватну школу (47 тисяч доларів плата за рік, тобто 94тисячі за двох).
скільки ви платите за своїх дітей за навчання в школі?
prodigy
 
Повідомлень: 12889
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3368 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 10:18

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:У меня в последнее время другая проблема. Покупаю например рыбу (или другое) любимое блюдо. Прихожу домой, аппетит 100% есть, но именно рыбу (вообще то что купил) не хочу. Уже полный холодильник того что не хочу насобирался. Расстройство пищевого поведения называется. Хз что с этим делать. Насильно запихивать не вариант. Мозг подкидывает кейсы чтобы скучно не было?
Буває таке. Це від надлишку можливостей, я думаю


з анекдота:
зустрічаються два форумчанина з Finance.ua

перший: каже, що набридлі всі делікатеси,
Уже полный холодильник того что не хочу насобирался


другий : я не їв три дні

перший: ну ти примушуй себе якось поїсти :roll:
prodigy
 
Повідомлень: 12889
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3368 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 10:20

  Faceless написав:Не інвалідами, але з травмами і комплексами
стереотипы. Сироты общаются в широком круге заведения наоборот дружелюбны, менее конфликтны и менее эгоистичны. С травмами работает штатный психолог , в детстве высокая нейропластичность и травмы заживают как на собаке. Есть другая проблема, ребенок попадая из системы в семью чаще всего просится обратно. Это взрослые думают что каждый ребенок мечтает о родителях. Детский коллектив для нормотипичного ребенка куда более предпочтительнее своими горизонтальными связями. Опять же количество запретов у домашних детей на порядок больше. То за что домашних строго наказывают в интернате почти разрешено (если это не афишировать).

жил.условия в интернатах лучше, чем у большинства семей. Детей часто возят на экскурсию. Во многих интернатах есть свой автобус. Одеты интернатовские тоже хорошо, может не в бренды, но и не с базара, тем более не с секонда. И одежду они себе выбирают сами. Посещают обычную школу. При желании доступны любые секции (футбол, плаванье) все бесплатно. В семью таких детей фиг затянешь.

Единственные ограничения - до 16лет нельзя иметь смартфон (кнопочный тел. можно) и отсутствие карманных денег. При полном обеспечении карманные нужны только на сигареты/алкоголь. Проезд в ОТ и кстати все кинотеатры бесплатные. Откуда комплексы? Отсутствие родителей интернатовские считают за преимущество - никто не капает на мозги типа делай уроки и не контролирует каждый шаг. Даже уборку помещения делают уборщицы.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30899
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2527 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 10:41

  prodigy написав:другий : я не їв три дні
это кто тут не ел 3 дня? даже долярчик который постоянно ноет что дорого находит деньги и на еду и на ремонты. Товар не может стоить дороже, чем количество денег у покупателей.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30899
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2527 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 10:46

  rjkz написав:Я понимаю, что это вам непонимаемо, но есть и дети, которые и любят и ценят родителей и тяготеют к ним
точно так же они бы тяготели и к другим значимым взрослым. Думаете во все времена детей воспитывали родители? В больших семьях (я такие видел) родители с утра до ночи на работе, детей воспитывают старшие сиблинги или какие то родственники типа бабушек/тёток. Их дети любили не меньше родителей. Так что ваша формула ошибочна. Детям нужна безопасность и любой взрослый. То что детям нужны именно родители относительно свежий стереотип. 100 лет назад так не считали, когда отдавали ребенка в подмастерья или в училище интернатного типа, после чего ребенок в родительскую семью уже не возвращался.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30899
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2527 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 10:51

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Не інвалідами, але з травмами і комплексами
стереотипы. Сироты общаются в широком круге заведения наоборот дружелюбны, менее конфликтны и менее эгоистичны. С травмами работает штатный психолог , в детстве высокая нейропластичность и травмы заживают как на собаке. Есть другая проблема, ребенок попадая из системы в семью чаще всего просится обратно. Это взрослые думают что каждый ребенок мечтает о родителях. Детский коллектив для нормотипичного ребенка куда более предпочтительнее своими горизонтальными связями. Опять же количество запретов у домашних детей на порядок больше. То за что домашних строго наказывают в интернате почти разрешено (если это не афишировать).

жил.условия в интернатах лучше, чем у большинства семей. Детей часто возят на экскурсию. Во многих интернатах есть свой автобус. Одеты интернатовские тоже хорошо, может не в бренды, но и не с базара, тем более не с секонда. И одежду они себе выбирают сами. Посещают обычную школу. При желании доступны любые секции (футбол, плаванье) все бесплатно. В семью таких детей фиг затянешь.

Единственные ограничения - до 16лет нельзя иметь смартфон (кнопочный тел. можно) и отсутствие карманных денег. При полном обеспечении карманные нужны только на сигареты/алкоголь. Проезд в ОТ и кстати все кинотеатры бесплатные. Откуда комплексы? Отсутствие родителей интернатовские считают за преимущество - никто не капает на мозги типа делай уроки и не контролирует каждый шаг. Даже уборку помещения делают уборщицы.
В сиріт тих травм і комплексів повний букет на все життя, як і в купи інших дітей. Те, що це розповсюджено, не означає, що так і треба:)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36972
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8269 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
