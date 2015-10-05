|
Психологія та саморозвиток
Додано: Сер 19 лис, 2025 09:38
Hotab написав:Wirująświatła
то потому шо ти не молишся
За живое
кто то делал грибные чипсы? Нарежьте тонко шампиньоны и жарьте на гриле до последней съедобной стадии. Ням ням. Даже соли не нужно
Wirująświatła
Додано: Сер 19 лис, 2025 09:43
prodigy написав:
моє припущення: еволюція давала жінці шанс вижити і втрятувати нащадка(потомство ),
а чоловіка (ослабленого і сонного) зїдали дикі звіри, чи вбивали вороги
самое веселое что я читал на этой ветке). Дробышевского не смотрите? Лично вам зайдёт (если смиритесь что он москаль) у него таких идей ого-го
Про беспорядочные половые связи с 5й минуты
Стыд и прикрывание гениталий с 14й минуты
Про религию и мистицизм.
Wirująświatła
Додано: Сер 19 лис, 2025 10:08
Wirująświatła написав: Faceless написав:
а малим дітям наявність батька тут і поряд потрібне, як і навпаки
и что дети сироты вырастают инвалидами или умственно неполноценными? Ребёнку для развития нужен ЛЮБОЙ ВЗРОСЛЫЙ
. То что это должен быть именно биологический или юридический отец - стереотипы. Миллионы детей растут без отцов и биологических родителей. Кроме этических (отношение нашего общества к таким детям негативное) особых проблем сиротство не вызывает.
Не інвалідами, але з травмами і комплексами
Faceless
- Модератор
Додано: Сер 19 лис, 2025 10:13
Wirująświatła написав:У меня в последнее время другая проблема. Покупаю например рыбу (или другое) любимое блюдо. Прихожу домой, аппетит 100% есть, но именно рыбу (вообще то что купил) не хочу. Уже полный холодильник того что не хочу насобирался. Расстройство пищевого поведения называется. Хз что с этим делать. Насильно запихивать не вариант. Мозг подкидывает кейсы чтобы скучно не было?
Буває таке. Це від надлишку можливостей, я думаю
Faceless
Додано: Сер 19 лис, 2025 10:13
rjkz написав: Wirująświatła написав: rjkz написав:
Когда нам 50, мы оглядываясь назад, порой жалеем о том, насколько безалаберно были потрачены эти силы и время.
мне ещё нет 50 но сожалею я только об одном поступке.
"Эх, зачем я на свет появился
И зачем меня мать родила"
(песня беспризорника из какого-то фильма)
пролунала інформація, що родина секретаря РНБО Умерова (колишнього міністра оборони України) перебуває у США. Діти (2 доньки) відвідують елітну приватну школу (47 тисяч доларів плата за рік, тобто 94тисячі за двох).
скільки ви платите за своїх дітей за навчання в школі?
prodigy
Додано: Сер 19 лис, 2025 10:18
Faceless написав:
Wirująświatła написав:У меня в последнее время другая проблема. Покупаю например рыбу (или другое) любимое блюдо. Прихожу домой, аппетит 100% есть, но именно рыбу (вообще то что купил) не хочу. Уже полный холодильник того что не хочу насобирался. Расстройство пищевого поведения называется. Хз что с этим делать. Насильно запихивать не вариант. Мозг подкидывает кейсы чтобы скучно не было?
Буває таке. Це від надлишку можливостей, я думаю
з анекдота:
зустрічаються два форумчанина з Finance.uaперший:
каже, що набридлі всі делікатеси,
другий
Уже полный холодильник того что не хочу насобирался
: я не їв три дніперший:
ну ти примушуй себе якось поїсти
prodigy
Додано: Сер 19 лис, 2025 10:20
Faceless написав:
Не інвалідами, але з травмами і комплексами
стереотипы. Сироты общаются в широком круге заведения наоборот дружелюбны, менее конфликтны и менее эгоистичны. С травмами работает штатный психолог , в детстве высокая нейропластичность и травмы заживают как на собаке. Есть другая проблема, ребенок попадая из системы в семью чаще всего просится обратно. Это взрослые думают что каждый ребенок мечтает о родителях. Детский коллектив для нормотипичного ребенка куда более предпочтительнее своими горизонтальными связями. Опять же количество запретов у домашних детей на порядок больше. То за что домашних строго наказывают в интернате почти разрешено (если это не афишировать).
жил.условия в интернатах лучше, чем у большинства семей. Детей часто возят на экскурсию. Во многих интернатах есть свой автобус. Одеты интернатовские тоже хорошо, может не в бренды, но и не с базара, тем более не с секонда. И одежду они себе выбирают сами. Посещают обычную школу. При желании доступны любые секции (футбол, плаванье) все бесплатно. В семью таких детей фиг затянешь.
Единственные ограничения - до 16лет нельзя иметь смартфон (кнопочный тел. можно) и отсутствие карманных денег. При полном обеспечении карманные нужны только на сигареты/алкоголь. Проезд в ОТ и кстати все кинотеатры бесплатные. Откуда комплексы? Отсутствие родителей интернатовские считают за преимущество - никто не капает на мозги типа делай уроки и не контролирует каждый шаг. Даже уборку помещения делают уборщицы.
Wirująświatła
Додано: Сер 19 лис, 2025 10:41
prodigy написав:
другий : я не їв три дні
это кто тут не ел 3 дня? даже долярчик который постоянно ноет что дорого находит деньги и на еду и на ремонты. Товар не может стоить дороже, чем количество денег у покупателей.
Wirująświatła
Додано: Сер 19 лис, 2025 10:46
rjkz написав:
Я понимаю, что это вам непонимаемо, но есть и дети, которые и любят и ценят родителей и тяготеют к ним
точно так же они бы тяготели и к другим значимым взрослым. Думаете во все времена детей воспитывали родители? В больших семьях (я такие видел) родители с утра до ночи на работе, детей воспитывают старшие сиблинги или какие то родственники типа бабушек/тёток. Их дети любили не меньше родителей. Так что ваша формула ошибочна. Детям нужна безопасность и любой взрослый. То что детям нужны именно родители относительно свежий стереотип. 100 лет назад так не считали, когда отдавали ребенка в подмастерья или в училище интернатного типа, после чего ребенок в родительскую семью уже не возвращался.
Wirująświatła
Додано: Сер 19 лис, 2025 10:51
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Не інвалідами, але з травмами і комплексами
стереотипы. Сироты общаются в широком круге заведения наоборот дружелюбны, менее конфликтны и менее эгоистичны. С травмами работает штатный психолог , в детстве высокая нейропластичность и травмы заживают как на собаке. Есть другая проблема, ребенок попадая из системы в семью чаще всего просится обратно. Это взрослые думают что каждый ребенок мечтает о родителях. Детский коллектив для нормотипичного ребенка куда более предпочтительнее своими горизонтальными связями. Опять же количество запретов у домашних детей на порядок больше. То за что домашних строго наказывают в интернате почти разрешено (если это не афишировать).
жил.условия в интернатах лучше, чем у большинства семей. Детей часто возят на экскурсию. Во многих интернатах есть свой автобус. Одеты интернатовские тоже хорошо, может не в бренды, но и не с базара, тем более не с секонда. И одежду они себе выбирают сами. Посещают обычную школу. При желании доступны любые секции (футбол, плаванье) все бесплатно. В семью таких детей фиг затянешь.
Единственные ограничения - до 16лет нельзя иметь смартфон (кнопочный тел. можно) и отсутствие карманных денег. При полном обеспечении карманные нужны только на сигареты/алкоголь. Проезд в ОТ и кстати все кинотеатры бесплатные. Откуда комплексы? Отсутствие родителей интернатовские считают за преимущество - никто не капает на мозги типа делай уроки и не контролирует каждый шаг. Даже уборку помещения делают уборщицы.
В сиріт тих травм і комплексів повний букет на все життя, як і в купи інших дітей. Те, що це розповсюджено, не означає, що так і треба:)
Faceless
