Додано: Сер 19 лис, 2025 14:48

Бедное животное, на две недели осталось в гордом одиночестве, прям как орел на вершине Кавказа…

ви помітили що в сучасної молоді анекдот як культурний феномен вмер?

не у всіх, у Віталика точнобагато надав посилань, але в 40+років не розуміє, що він травмований з дитинства, тим що виховувався без батьків (у мене у 2012р був старпом з такими комплексами, хвора людина, зовні все нормально, а як почне перли видавати, на кшталт :даремно Гітлер не всіх євреїв знищів, кажу йому ти в дзеркало дивився? ти єврей 100%, здивований? о тожписав пару днів тому, що коли він перейшов з ЗП 3к на 1к з нього пилздували, не має такого в реальності, звучить просто смішноуявіть собі , що я працював капітаном за 9-10к на місяць, а сьогодні я погодився на контракт 3к на місяць, і що? з мене не будуть здавати пил, бо роботодавець розумієякщо як не влаштувався на 10к (ок, 60+, хоч би 8к), то це і є моя ціна на ринку капітанівдо цього треба ставитись адекватно, а якщо кожного дня рахувати збитки(від 10к-3к)а ще гірше починати буреть, типу схиляйтесь до землі перед мною (в ножки кланяйтесь) (такий спеціаліст на вас працює за копійки), то овнер буде не задоволений і швидко позбудеться такого робітника