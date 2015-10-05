какими методиками вы определяли их травмы или на глаз? На глаз здесь все допысувачи (кроме Сибарита) травмированы судя по желанию спорить без аргументов. Правда не факт что в детстве.
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 19 лис, 2025 13:27
Додано: Сер 19 лис, 2025 13:47
Тут есть важный аспект.
Вам перестает хотеться есть купленный продукт до того, как Вы его приготовили или после?
Додано: Сер 19 лис, 2025 13:47
тьма исследований что усыновленные дети не отличаются от биологических. кому нужно читайте. спорить об исключительной роли биологических родителей особо нет желания. все академики мира не переспорят ваши стереотипы.
Додано: Сер 19 лис, 2025 13:51
Додано: Сер 19 лис, 2025 14:02
Додано: Сер 19 лис, 2025 14:46
Я бы сказал, что он перестал быть устным творчеством. Сейчас проще найти анекдот в сети и переслать ссылку. Так нет необходимости его полностью помнить.
Возраст тех, кто размещает их в сети, Я определить не возьмусь, но "адаптация" старых анекдотов к нынешним временам встречается часто. Думаю, что этим занимаются достаточно молодые люди. Я могу посмеяться над анекдотом про Брежнева, а молодежь заменяет его более знакомым персонажем.
Додано: Сер 19 лис, 2025 14:48
не у всіх, у Віталика точно
багато надав посилань, але в 40+років не розуміє, що він травмований з дитинства, тим що виховувався без батьків (у мене у 2012р був старпом з такими комплексами, хвора людина, зовні все нормально, а як почне перли видавати, на кшталт :даремно Гітлер не всіх євреїв знищів, кажу йому ти в дзеркало дивився? ти єврей 100%, здивований? о тож
писав пару днів тому, що коли він перейшов з ЗП 3к на 1к з нього пил
здували, не має такого в реальності, звучить просто смішно
уявіть собі , що я працював капітаном за 9-10к на місяць, а сьогодні я погодився на контракт 3к на місяць, і що? з мене не будуть здавати пил, бо роботодавець розуміє
якщо як не влаштувався на 10к (ок, 60+, хоч би 8к), то це і є моя ціна на ринку капітанів
до цього треба ставитись адекватно, а якщо кожного дня рахувати збитки(від 10к-3к)
а ще гірше починати буреть, типу схиляйтесь до землі перед мною (в ножки кланяйтесь) (такий спеціаліст на вас працює за копійки), то овнер буде не задоволений і швидко позбудеться такого робітника
Додано: Сер 19 лис, 2025 14:52
в часи Брежнева більшість анекдотів генерувати в комітеті (кгб), "запускали в народ", потім дивились на реакцію населення
анекдоти типу: летять в літаку руський, американець і китаєць-це було тема родича одного знайомого з Москви, він сам зазнавався, що йому шеф ставив план по анекдотам на місяць
Додано: Сер 19 лис, 2025 15:19
толку з вами спорити?
У вас ж пацан котрий вбив дєдушку лопатою у нормальний ) випускники дитбудинків мають проблеми з соціальною адаптацією і багато з них спутується з криміналом. А ті ваші дослідження заказні.
|