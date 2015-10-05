Форуми / Все про гроші: інші

Додано: Сер 19 лис, 2025 21:17 Faceless написав: Всі вищеназвані дорослі колись були дітьми, багато нахилів йдуть з покаліченого дитинства, а тригер спрацьовує вже пізніше. Є чимало причин, чому те, що проявляється серед дорослих, не проявляється серед дітей, не тільки тому, що нібито дітям це не властиве. Діти можуть не бути вбивцями в "дорослому" розумінні, проте можуть знущатися над тваринами, наприклад. Ґвалтівниками стають коли гормони заграють, не раніше, проте саме відношення до протилежної статі формується ще у дітей я ждал этой фразы) доказать ваше утверждение анриал. Нужны лонгэтюдные исследования всей жизни а потом ранжирование триггеров. Если по 1пп еще кое как можно организовать то с ранжированием беда беда. На каждого человека воздействует с десятки негативных факторов и какой их них тригернет - вопрос.

Я бы даже не читал похожее исследование, потому что тут выводы целиком субьективные. У другого исследователя выводы могут быть противоположными.

Конечно я все это слышал ранее. Но когда глубоко нырнул в тему среди того что доказано детских травм нет.

Эффект от буллинга например хорошо исследован. Почему плохо исследованы детские травмы? Потому что травмой можно посчитать что угодно и у каждого ребенка их некое количество.



Я бы даже не читал похожее исследование, потому что тут выводы целиком субьективные. У другого исследователя выводы могут быть противоположными.





Конечно я все это слышал ранее. Но когда глубоко нырнул в тему среди того что доказано детских травм нет.



Эффект от буллинга например хорошо исследован. Почему плохо исследованы детские травмы? Потому что травмой можно посчитать что угодно и у каждого ребенка их некое количество.



Faceless написав: Бідне дитинство, доречі, теж залишає непозбувний відбиток на все доросле життя. Інколи це перетворюється в напади шопоголізму і споживацтва. ну у меня было бедное детство. Не замечаю никаих отпечатков. Одинаково нет тяги ни к большим растратам ни к жеманству. Каждую копейку не экономлю, но и брендами не злоупотребяю. Есть кое какие предпочтения, не более.

Так же моя мама из очень бедной семьи у них даже не было швейной машинки. Аналогично никаких отпечатков не заметил. Она не была жадная. Но помогала людям тихо, никому не рассказывая, мне потом люди рассказали.



Так же моя мама из очень бедной семьи у них даже не было швейной машинки. Аналогично никаких отпечатков не заметил. Она не была жадная. Но помогала людям тихо, никому не рассказывая, мне потом люди рассказали. Faceless написав: Я не про настільки серйозні девіації, як маніяки/вбивці/ґвалтівники і навіть не про крадіжки. Я не про настільки серйозні девіації, як маніяки/вбивці/ґвалтівники і навіть не про крадіжки. а что убийцы маньяки воры корупционеры прилетели к нам с марса? Они тоже были детьми и росли рядом с такими же детьми.



Один мой знакомый в молодости был мега позитивный и юморной, ни с кем не конфликтовал, иногда приходил к нам в компанию. Недавно покончил жизнь самоубийством. Точно причина травма в детстве? А после детства ничего не происходило? По слухам причина развод с женой но я бы не взялся утверждать какой фактор имел решающее значение. Может быть алкоголь. Это была неожиданная новость. В моем представлении позитивные люди так не поступают. Слишком сложные взаимосвязи для простых выводов.



Среди специфичных проблем сирот есть депривация, но она преодолевается хорошей атмосферой заведения.



Если речь про плохую атмосферу, то здесь снова нет разницы, бывает семьи алкоголиков или где родители не занимаются детьми. Бывают обычные школы где буллят.



Это не специфичная проблема детдомов. Где руководитель несет уголовную ответственность если что то не так. Поэтому любой конфликт быстро и тихо разруливается.



Кроме того система при желании может сгноить любого ребенка, это сдерживает буллинг и тем более другие виды насилия. При большей степени свободы (по сравнению с семейными) наказания могут быть куда более жесткими.



Особо наглых экземляров могут лишить всего, праздников, подарков, порезать одежду, сладостей. Короче вести себя конфликтно в системе крайне чревато. Только совсем отмороженные себе такое позволяют.



Поэтому детдомовские дети на рожон не лезут.



Wirująświatła

Повідомлень: 30911 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз.

Додано: Сер 19 лис, 2025 23:07

Wirująświatła написав: У меня в последнее время другая проблема. Покупаю например рыбу (или другое) любимое блюдо. Прихожу домой, аппетит 100% есть, но именно рыбу (вообще то что купил) не хочу. Уже полный холодильник того что не хочу насобирался. Расстройство пищевого поведения называется. Хз что с этим делать. Насильно запихивать не вариант. Мозг подкидывает кейсы чтобы скучно не было?

Читать книги художественные любите?

Купите 20-ти томник Рекса Стаута.

Аппетит будет как у бегемота.



Читать книги художественные любите?

Купите 20-ти томник Рекса Стаута.

rjkz

Повідомлень: 18043 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8790 раз. Подякували: 5538 раз.

Додано: Сер 19 лис, 2025 23:20

rjkz написав: Читать книги художественные любите? читал одну Шацкий Бодрая жизнь. ну как читал. нашел сайт с озвучкой и слушал. Мои нейронки Bing и Grok пока не хотят читать вслух.

Повідомлень: 30911 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лис, 2025 23:29 Wirująświatła написав: Сибарит написав: Тут есть важный аспект.

Вам перестает хотеться есть купленный продукт до того, как Вы его приготовили или после? Тут есть важный аспект.Вам перестает хотеться есть купленный продукт до того, как Вы его приготовили или после? канешн после. я сырую картошку и фарш не ем. канешн после. я сырую картошку и фарш не ем.

А когда готовит кто-то, например в ресторане, это проявляется? А когда готовит кто-то, например в ресторане, это проявляется? Сибарит

да. пару раз брал чисбургер с картошкой фри заходило на ура. сейчас бы выкинул наверное. Есть аппетит к грибам. 2 дня ем грибную юшку и жарю грибные чипсы. Но если и этот аппетит пропадёт чё дальше хз. Ранее был аппетит к рыбе, сейчас валяется кар копченый и сёмга. Не хочу. Мож завтра сгущенку попробую.

Повідомлень: 30911 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 00:16 Wirująświatła написав: Хорошие взаимоотношения делают нас счастливее и здоровее. Точка», – заявил профессор психиатрии Гарвардского университета Роберт Уолдингер в

лекции, записанной им для TED в 2015 г. Так он подытожил главные результаты проекта

Harvard Study of Adult Development – самого продолжительного в мире лонгитюдного исследования, посвященного условиям жизни и развития взрослых людей.

..............



Зашёл на ветку и удивился - 9 стр. за день!

Но быстро понял в чём дело - Виталик наобщался с подростками и решил попробовать влиться во взрослый коллектив с длинными простынями. Длина, правда, обеспечивается повторами целых кусков текста. Во всяком случае, в значительной мере.

Когда-то он уже объяснял это тем, что лень проверять текст, но, по-моему, это элементарное неуважение к читателям. Ему некогда проверить текст, а в итоге остальные должны тратить время на чтение повторов.



И стоило ставить эксперимент 80 лет ради вполне очевидного вывода?

ЛАД 2 Повідомлень: 37519 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5376 раз. Подякували: 4873 раз.

Додано: Чет 20 лис, 2025 00:18

Ірина_ написав: ЛАД написав: Сибарит написав: Не ожидал такого уровня авто цензуры на форуме. Я пропустил неприличную строчку, но звёздочками был заменён вполне научный термин. Так там, вроде, нет слова на "г".

Стих заканчивается на "б..довиты".

Или так автоцензурировало "полиг_амность"?

Хм, действительно, без "_" превращается в "*г****".

Полигамия проходит.

Шановні користувачі, після відновлення пошуку багаторазово проводили технічні роботи.

Я вже не хочу просити звернути на ці моменти увагу, бо там і так все тримається на волосині. Щось ремонтуєш, інше ламається.

Тому вибачайте! І можете креативити

Ирина, никаких претензий.

Просто прикольно.

Так там, вроде, нет слова на "г".

Стих заканчивается на "б..довиты".

Или так автоцензурировало "полиг_амность"?

Хм, действительно, без "_" превращается в "*г****".

Полигамия проходит. Так там, вроде, нет слова на "г".Стих заканчивается на "б..довиты".Или так автоцензурировало "полиг_амность"?Хм, действительно, без "_" превращается в "*г****".Полигамия проходит.

Шановні користувачі, після відновлення пошуку багаторазово проводили технічні роботи.

Я вже не хочу просити звернути на ці моменти увагу, бо там і так все тримається на волосині. Щось ремонтуєш, інше ламається.

Тому вибачайте! І можете креативити Шановні користувачі, після відновлення пошуку багаторазово проводили технічні роботи.Я вже не хочу просити звернути на ці моменти увагу, бо там і так все тримається на волосині. Щось ремонтуєш, інше ламається.Тому вибачайте! І можете креативити

Ирина, никаких претензий.

Просто прикольно. Ирина, никаких претензий.Просто прикольно. ЛАД 2 Повідомлень: 37519 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5376 раз. Подякували: 4873 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 00:33 TUR написав: Сибарит написав: Если человек пытается навязывать свое мнение окружающим, значит он сам в нем сомневается и таким образом ищет поддержки Если человек пытается навязывать свое мнение окружающим, значит он сам в нем сомневается и таким образом ищет поддержки

А вот здесь не согласен.

При навязывании мнения возможны разные варианты - самые распространенные:

- человек фанат идеи;

- человек использует идею как лично ему выгодно (по разным причинам) для достижения каких-то целей. Вне зависимости от сомневается ли он в правильности идеи ничего не зависит.

- куча других вариаций А вот здесь не согласен.При навязывании мнения возможны разные варианты - самые распространенные:- человек фанат идеи;- человек использует идею как лично ему выгодно (по разным причинам) для достижения каких-то целей. Вне зависимости от сомневается ли он в правильности идеи ничего не зависит.- куча других вариаций

+ поставил.

Но вы отметили, скажет так, негативные причины спора об идеях.

Я бы отметил другое - в любом обществе присутствует борьба идей и от того, какие идеи победят зависит очень многое.

ЛАД 2 Повідомлень: 37519 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5376 раз. Подякували: 4873 раз.

Додано: Чет 20 лис, 2025 00



жил.условия в интернатах лучше, чем у большинства семей. Детей часто возят на экскурсию. Во многих интернатах есть свой автобус. Одеты интернатовские тоже хорошо, может не в бренды, но и не с базара, тем более не с секонда. И одежду они себе выбирают сами. Посещают обычную школу. При желании доступны любые секции (футбол, плаванье) все бесплатно. В семью таких детей фиг затянешь.



Единственные ограничения - до 16лет нельзя иметь смартфон (кнопочный тел. можно) и отсутствие карманных денег. При полном обеспечении карманные нужны только на сигареты/алкоголь. Проезд в ОТ и кстати все кинотеатры бесплатные. Откуда комплексы? Отсутствие родителей интернатовские считают за преимущество - никто не капает на мозги типа делай уроки и не контролирует каждый шаг. Даже уборку помещения делают уборщицы.

стереотипы. Сироты общаются в широком круге заведения наоборот дружелюбны, менее конфликтны и менее эгоистичны. С травмами работает штатный психолог , в детстве высокая нейропластичность и травмы заживают как на собаке. Есть другая проблема, ребенок попадая из системы в семью чаще всего просится обратно. Это взрослые думают что каждый ребенок мечтает о родителях. Детский коллектив для нормотипичного ребенка куда более предпочтительнее своими горизонтальными связями. Опять же количество запретов у домашних детей на порядок больше. То за что домашних строго наказывают в интернате почти разрешено (если это не афишировать).жил.условия в интернатах лучше, чем у большинства семей. Детей часто возят на экскурсию. Во многих интернатах есть свой автобус. Одеты интернатовские тоже хорошо, может не в бренды, но и не с базара, тем более не с секонда. И одежду они себе выбирают сами. Посещают обычную школу. При желании доступны любые секции (футбол, плаванье) все бесплатно. В семью таких детей фиг затянешь.Единственные ограничения - до 16лет нельзя иметь смартфон (кнопочный тел. можно) и отсутствие карманных денег. При полном обеспечении карманные нужны только на сигареты/алкоголь. Проезд в ОТ и кстати все кинотеатры бесплатные. Откуда комплексы? Отсутствие родителей интернатовские считают за преимущество - никто не капает на мозги типа делай уроки и не контролирует каждый шаг. Даже уборку помещения делают уборщицы.



Какая ужасть, родители детям до 16 лет не разрешают курить, употреблять алкоголь и прививают навыки того, что в советской школе называли "домоведение".

А потом интернатовский ребенок попадает во взрослую жизнь и не умеет макароны сварить или яйцо поджарить. Нанимает уборщицу, которая уберет ему квартиру...хотя...откуда у интернатовского возьмется квартира?

Я не говорю, что интернатовские дети плохие. Плохих детей не быввает.

Не пойму почему дети с нормальными родителями (в смысле, не такие, по которым плачет ювеналка) хуже, чем интернат?

У меня сейчас перед глазами интересная картина, часто бывают в районе, где живут в частных домах религиозные евреи.

У них очень большие семьи. 3-4-5 детей. Очень популярны машины типа Тойота Сьенна, Хонда Одиссей - это минивены с третьим рядом сидений.

В их традициях забота о детях и забота о пожилых родителях.

В США есть разные формы "доживания" (не нравится это слово) пожилых людей.

В числе прочих - нерсинг хоумы (фактически медучреждение, где живут пожилые люди, покрывается страховками), ассистинг ливинг - это уже как некоего рода отель для пожилых со всем необходимым и развлекухами (не знаю или покрывается страховками, насколько я слышал - дорогое удовольствие). Ну и варианты проживания дома с участием стороней помощи.

Нерсинг хоумы бывают разные, но слава о них идет не очень. В не самых хороших, старики могут лежать по несколько часов в своих ...делах (если лежачие), к ним подходят пару раз в день. Фактически они там превращаются в овощ.

Я не знаю ни одного случая пребывания в нерсинг хоуме старика из таких семей.

У них не только большая семья живет как коммуна, но и сами они живут коммуной.

Помогают друг другу в случае необходимости.

При этом, очень небольшой процент курит или излишне склонен к алкоголю, хотя я знаю что у них в традиции употреблять вино на многие свои праздники, которых очень так немало.

При этом, они дают детям очень качественное образование (в НЙ очень много еврейских религиозных школ, они платные. Насколько я слышал есть и свои коледжи и университеты).

Из того, что я вижу, у них в домах зачастую живет 3 поколения семьи.

То есть, дети, их родители и дедущки-бабушки.

На улицах в этом районе не увидишь пьяного, орущего, курящего не то, что дурь, но и просто табак. Тротуары чистые, хотя в НЙ привычно то, что хотя каждое утро перед каждым зданием убирается (обычно в каждом здании есть штат обслуживающего персонала, иногда это один человек, иногда несколько), то через несколько часов тротуар завален мусором и окурками. "ЧИсто не там где убирают, а там, где не сорят).

Я вот хожу по тому району и думаю - Вот почему эта видимая невооруженным глазом привязанность и забота, которые эти семьи дают друг другу могут быть хуже интерната и беспризорничества?

Понятное дело, что если родители не просыхают, а из условий проживания - туалет-ведро на улице, то это другой случай. Причем, второе - показатель достатка, которого нет. А вот первое - причина второго.

Но у меня почему-то устойчивая ассоциация, что это картина более характерна для раши. Какая ужасть, родители детям до 16 лет не разрешают курить, употреблять алкоголь и прививают навыки того, что в советской школе называли "домоведение".А потом интернатовский ребенок попадает во взрослую жизнь и не умеет макароны сварить или яйцо поджарить. Нанимает уборщицу, которая уберет ему квартиру...хотя...откуда у интернатовского возьмется квартира?Я не говорю, что интернатовские дети плохие. Плохих детей не быввает.Не пойму почему дети с нормальными родителями (в смысле, не такие, по которым плачет ювеналка) хуже, чем интернат?У меня сейчас перед глазами интересная картина, часто бывают в районе, где живут в частных домах религиозные евреи.У них очень большие семьи. 3-4-5 детей. Очень популярны машины типа Тойота Сьенна, Хонда Одиссей - это минивены с третьим рядом сидений.В их традициях забота о детях и забота о пожилых родителях.В США есть разные формы "доживания" (не нравится это слово) пожилых людей.В числе прочих - нерсинг хоумы (фактически медучреждение, где живут пожилые люди, покрывается страховками), ассистинг ливинг - это уже как некоего рода отель для пожилых со всем необходимым и развлекухами (не знаю или покрывается страховками, насколько я слышал - дорогое удовольствие). Ну и варианты проживания дома с участием стороней помощи.Нерсинг хоумы бывают разные, но слава о них идет не очень. В не самых хороших, старики могут лежать по несколько часов в своих ...делах (если лежачие), к ним подходят пару раз в день. Фактически они там превращаются в овощ.Я не знаю ни одного случая пребывания в нерсинг хоуме старика из таких семей.У них не только большая семья живет как коммуна, но и сами они живут коммуной.Помогают друг другу в случае необходимости.При этом, очень небольшой процент курит или излишне склонен к алкоголю, хотя я знаю что у них в традиции употреблять вино на многие свои праздники, которых очень так немало.При этом, они дают детям очень качественное образование (в НЙ очень много еврейских религиозных школ, они платные. Насколько я слышал есть и свои коледжи и университеты).Из того, что я вижу, у них в домах зачастую живет 3 поколения семьи.То есть, дети, их родители и дедущки-бабушки.На улицах в этом районе не увидишь пьяного, орущего, курящего не то, что дурь, но и просто табак. Тротуары чистые, хотя в НЙ привычно то, что хотя каждое утро перед каждым зданием убирается (обычно в каждом здании есть штат обслуживающего персонала, иногда это один человек, иногда несколько), то через несколько часов тротуар завален мусором и окурками. "ЧИсто не там где убирают, а там, где не сорят).Я вот хожу по тому району и думаю - Вот почему эта видимая невооруженным глазом привязанность и забота, которые эти семьи дают друг другу могут быть хуже интерната и беспризорничества?Понятное дело, что если родители не просыхают, а из условий проживания - туалет-ведро на улице, то это другой случай. Причем, второе - показатель достатка, которого нет. А вот первое - причина второго.Но у меня почему-то устойчивая ассоциация, что это картина более характерна для раши. rjkz

Повідомлень: 18043 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8790 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 00:48 Wirująświatła написав: rjkz написав: Я понимаю, что это вам непонимаемо, но есть и дети, которые и любят и ценят родителей и тяготеют к ним Я понимаю, что это вам непонимаемо, но есть и дети, которые и любят и ценят родителей и тяготеют к ним точно так же они бы тяготели и к другим значимым взрослым. Думаете во все времена детей воспитывали родители? В больших семьях (я такие видел) родители с утра до ночи на работе, детей воспитывают старшие сиблинги или какие то родственники типа бабушек/тёток. Их дети любили не меньше родителей. Так что ваша формула ошибочна. Детям нужна безопасность и любой взрослый. То что детям нужны именно родители относительно свежий стереотип. 100 лет назад так не считали, когда отдавали ребенка в подмастерья или в училище интернатного типа, после чего ребенок в родительскую семью уже не возвращался. точно так же они бы тяготели и к другим значимым взрослым. Думаете во все времена детей воспитывали родители? В больших семьях (я такие видел) родители с утра до ночи на работе, детей воспитывают старшие сиблинги или какие то родственники типа бабушек/тёток. Их дети любили не меньше родителей. Так что ваша формула ошибочна. Детям нужна безопасность и любой взрослый. То что детям нужны именно родители относительно свежий стереотип. 100 лет назад так не считали, когда отдавали ребенка в подмастерья или в училище интернатного типа, после чего ребенок в родительскую семью уже не возвращался.



Позвольте поинтересоваться - а с какого перепуга, этот "взрослый", должен заниматься НЕ СВОИМ ребенком?

Какова мотивация?

Я уже несколько раз задавал этот вопрос, но вы не считаете нужным на него отвечать.

Маугли тоже волки воспитали.

У ребенка не так много выбора когда его к кому-то отдают. Он НЕ сознательный и его никто не спрашивает. Он может только подчиняться обстоятельствам.

Когда он вырастет, он может иметь свое мнение, насчет того, что С НИМ сделали. Позвольте поинтересоваться - а с какого перепуга, этот "взрослый", должен заниматься НЕ СВОИМ ребенком?Какова мотивация?Я уже несколько раз задавал этот вопрос, но вы не считаете нужным на него отвечать.Маугли тоже волки воспитали.У ребенка не так много выбора когда его к кому-то отдают. Он НЕ сознательный и его никто не спрашивает. Он может только подчиняться обстоятельствам.Когда он вырастет, он может иметь свое мнение, насчет того, что С НИМ сделали. rjkz

