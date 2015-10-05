|
Психологія та саморозвиток
Додано: Чет 20 лис, 2025 00:49
Wirująświatła написав: Faceless написав:
а малим дітям наявність батька тут і поряд потрібне, як і навпаки
и что дети сироты вырастают инвалидами или умственно неполноценными? Ребёнку для развития нужен ЛЮБОЙ ВЗРОСЛЫЙ
. То что это должен быть именно биологический или юридический отец - стереотипы. Миллионы детей растут без отцов и биологических родителей. Кроме этических (отношение нашего общества к таким детям негативное) особых проблем сиротство не вызывает.
Инвалидами или умственно неполноценными они не вырастают. Но то, что они многого не добирают, это точно.
У меня отец умер, когда мне было 10 лет. Мать была сильная женщина и очень любила меня и я, в общем-то, не чувствовал недостатка внимания м любви. Тем не менее, лет в 15-18 отца мне сильно не хватало.
Да и сегодня порой сильно хочется, чтобы мама была жива. Хотя уже давно я сам дедушка.
Прав Banderlog
Додано: Чет 20 лис, 2025 00:54
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Те, що це розповсюджено, не означає, що так і треба:)
вы то точно знаете как надо. У вас есть уверенность, что в пещерных сообществах дети знали кто их отцы? Как человечество выжило без этого и в годы лишений (войны, голодоморы, эпидемии). Тысячи лет детей воспитывали рандомные люди.
Каких то 100 лет назад детей (в т.ч. моих родителей) дубасили до синяков и над "повний букет на все життя," не задумывались. Как то они выжили вопреки вашим представлениям без особых травм. Оба росли в селе до 8го класса, а потом пинок под ж*** из родительского дома. Ничего выросли добрыми и общительными. За богатствами не гонялись. Никому не мстили.
С современного тепличного ребенка сдувают пыль в страхе что она вызовет травму. А травму по факту вызывает золотая клетка. У современного ребенка всё есть с избытком, кроме свободы.
Так ващ идеал - ромы.
Пьют, курят, воруют, с пеленок, свободы - хоть залейся.
Додано: Чет 20 лис, 2025 01:00
rjkz написав:
Так ващ идеал - ромы.
Пьют, курят, воруют, с пеленок, свободы - хоть залейся
нет. Но и обсуждать с вами или идеалы смысла нет, вы их никогда не достигнете. .
Про воровство. лучше пусть ребенок украдёт и осознает глубину и мерзость этого поступка, чем боится всего на свете, в т.ч. воровства. Нейронные связи по книжкам и ютубу не формируются. Домашний ребенок к сожалению, очень ограниченный в плане личного опыта. Негде этот опыт дома получить. Из этого не следует что воровство это хорошо. Но лучше такой опыт, чем никакого. Природа не терпит деградации.
Додано: Чет 20 лис, 2025 01:17
Wirująświatła написав:
тьма исследований что усыновленные дети не отличаются от биологических. кому нужно читайте. спорить об исключительной роли биологических родителей особо нет желания. все академики мира не переспорят ваши стереотипы.
.........
Виталий, так никто и не говорит именно о биологических родителях.
Приёмные родители это тоже родители. Не хуже и не лучше биологических.
И когда вы говорите об общественном воспитании в пещерах (или мальчиков в Спарте), так оно таки было. Сегодня никто не будет воспитывать постороннего ребёнка. Жотя бы потому, что для этого нет условий.
