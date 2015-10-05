RSS
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 07:03

  TUR написав:
  Wirująświatła написав:Из этого не следует что воровство это хорошо. Но лучше такой опыт, чем никакого.

Мда уж... С такой логикой или таким психологом можно далеко зайти... :evil:
То есть просто как человек (если я психолог) я тут писать уже не могу? Инфантильность 150 уровня. Как будто вы только о своем туризме а хотаб о вертолётах пишете.

У детского и взрослого воровства принципиально разные корни. Ребенок ворует чтобы удовлетворить свои потребности, поскольку он не самодостаточный, пойти заработать на еду или велосипед не в состоянии.

Общество обязано содержать детей, в нашем случае эти обязанности переложили на родителей/опекунов.

А если родителей нет, ну там ребенка воспитывает бабушка с мизерной пенсией или семья многодетная/малоимущая? Правильно, пускай носит лохмотья, жрёт на мусорке, растёт без велика и смартфона. Главное чтобы не воровал. Потому что в вашем кармане на одну булочку станет меньше, а это катастрофа.


С какими циничными людьми я здесь общаюсь. Интересно это уже моральное дно или ещё есть куда падать? Я даже подросткам не объясняю элементарные вещи, какие объясняю здесь взрослым людям.

Воровство зло, потому что оно искажает представление о том как можно приемлимо добывать материальные ценности.

Но и вы тоже зло, потому что думаете только о себе. Я таким людям говорю зачем вы живёте в обществе? Идите жить в лес. А лучше на необитаемый остров. Там у вас ничего не украдут и никого не придется содержать.
