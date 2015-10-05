Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 833834835836 Додано: Чет 20 лис, 2025 07:03 TUR написав: Wirująświatła написав: Из этого не следует что воровство это хорошо. Но лучше такой опыт, чем никакого. Из этого не следует что воровство это хорошо. Но лучше такой опыт, чем никакого.

Мда уж... С такой логикой или таким психологом можно далеко зайти... Мда уж... С такой логикой или таким психологом можно далеко зайти... То есть просто как человек (если я психолог) я тут писать уже не могу? Инфантильность 150 уровня. Как будто вы только о своем туризме а хотаб о вертолётах пишете.



У детского и взрослого воровства принципиально разные корни. Ребенок ворует чтобы удовлетворить свои потребности, поскольку он не самодостаточный, пойти заработать на еду или велосипед не в состоянии.



Общество обязано содержать детей, в нашем случае эти обязанности переложили на родителей/опекунов.



А если родителей нет, ну там ребенка воспитывает бабушка с мизерной пенсией или семья многодетная/малоимущая? Правильно, пускай носит лохмотья, жрёт на мусорке, растёт без велика и смартфона. Главное чтобы не воровал. Потому что в вашем кармане на одну булочку станет меньше, а это катастрофа.





С какими циничными людьми я здесь общаюсь. Интересно это уже моральное дно или ещё есть куда падать? Я даже подросткам не объясняю элементарные вещи, какие объясняю здесь взрослым людям.



Воровство зло, потому что оно искажает представление о том как можно приемлимо добывать материальные ценности.



Но и вы тоже зло, потому что думаете только о себе. Я таким людям говорю зачем вы живёте в обществе? Идите жить в лес. А лучше на необитаемый остров. Там у вас ничего не украдут и никого не придется содержать. То есть просто как человек (если я психолог) я тут писать уже не могу? Инфантильность 150 уровня. Как будто вы только о своем туризме а хотаб о вертолётах пишете.У детского и взрослого воровства принципиально разные корни. Ребенок ворует чтобы удовлетворить свои потребности, поскольку он не самодостаточный, пойти заработать на еду или велосипед не в состоянии.Общество обязано содержать детей, в нашем случае эти обязанности переложили на родителей/опекунов.А если родителей нет, ну там ребенка воспитывает бабушка с мизерной пенсией или семья многодетная/малоимущая? Правильно, пускай носит лохмотья, жрёт на мусорке, растёт без велика и смартфона. Главное чтобы не воровал. Потому что в вашем кармане на одну булочку станет меньше, а это катастрофа.С какими циничными людьми я здесь общаюсь. Интересно это уже моральное дно или ещё есть куда падать? Я даже подросткам не объясняю элементарные вещи, какие объясняю здесь взрослым людям.Воровство зло, потому что оно искажает представление о том как можно приемлимо добывать материальные ценности.Но и вы тоже зло, потому что думаете только о себе. Я таким людям говорю зачем вы живёте в обществе? Идите жить в лес. А лучше на необитаемый остров. Там у вас ничего не украдут и никого не придется содержать. Wirująświatła

Повідомлень: 30912 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 833834835836 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 11432

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34