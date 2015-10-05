|
Психологія та саморозвиток
Додано: П'ят 21 лис, 2025 04:46
Wirująświatła написав:Banderlog
угу красиво на бумаге. Вспоминаю свое окружение ни у кого родители не были значимыми взрослыми. Мне рано дали самостоятельность, переезды поиск работы, стройка, крч не до меня им было в мои 13. Но и друзья не отставали делали что хотели и родители им не указ был. ссорились мирились. Кто то из дома убегал. В итоге приходили на какие то общие позиции, так и жили. Мама у меня католик а я ударился в Агни йогу и ее это сильно харило. Но попустило. Да и я далек от фанатизма в любом вопросе. В церковь за компанию с ней начал ходить уже после 40.
Ещё раз я не устанавливаю норм и не говорю как надо правильно. По разному бывает. Очень много от окружения зависит. Наверное 90% . гораздо больше чем от темперамента и воспитания. Окружение быстро испортит/перевоспитает. Ребенку нужна социализация и проходит она не на его условиях.
Ну признайте уже.
Оно ж лезет из всех щелей.
Ваша позиция - резултат того самого негативного ЛИЧНОГО опыта.
Вам просто не повезло в детской жизни.
Сочувствую.
Но это не типично.
По крайней мере в нормальных семьях.
Можно до хрипоты спорить только о %% ненормальных нормальных семей.
Но что-то никому в голову не приходило ранее нормальное и ненормальное менять местами.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 05:01
Сибарит написав: Banderlog написав:
Например, папа может говорить о маме, даже когда её нет рядом: вспоминать, как ей было непросто заботиться о ребенке с первых дней его жизни, как она вставала ночами, переживала за каждую мелочь, сколько сил и любви она вложила в малыша.[/i]
[i]Мама, в свою очередь, может рассказывать о папе, формируя образ надежного защитника и человека, на которого всегда можно опереться. Она может показывать, что папина забота, труд и постоянное чувство ответственности — это тоже проявление любви.
Какой дремучий сексизм!
По нынешним временам, за такое и родительских прав лишиться можно.
(Не знаю, какой тут поставить смайлик)
Не совсем сексизм.
Если там не ржачный смайлик подразумевался.
Это уже перегибы либерального общества.
Реально, папа не может ни рожать (присутствие при родах не счет, особенно если было в состоянии беспамятства тихонько на коврике в углу) ни кормить грудью ни вынашивать.
Да, много чего на самом деле папа может делать, чего большинство мужчин старается избегать. А маме, чтобы делать то, чего не может папа нужны силы. И немалые. И папа должен взять на себя то, что он может делать.
Так что на самом деле все логично и закономерно.
В современном обществе женщины водят машины (порой даже ого-го как), некоторые из них могут раскидать с пяток крепких мужиков, мужчины могут красить волосы и даже ногти, а некоторые ходить на каблуках. Но это небольшие %% крайних проявлений. Если говорить об среднестатистических, то распределение ролей все еще сохраняется.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 05:05
Banderlog написав: Сибарит написав: Banderlog написав:
Давайте тоді- чи можно кедрові горіхи в соусі песто замінити арахісовими а якщо ні, то якими?
Если опираться на то, что ни те, ни другие не являются орехами, замена выглядит равноценной 😁
нема, кедрових тут зара нема. Є іще фісташки я маю склонність загризати ними подобіє коняки.
Но для експерименту їх шкода
Коняку тож, шкода. Пю здебільшого на ничку.
Офіцери пють аджарі стаканами
запах... хз не то він пальоний, не то фірма його одразу пальоним випускає, ужас. Я вже краще шпірту випю.
Я хотел спросить, а что Вы имеете против кофе?
Додано: П'ят 21 лис, 2025 09:03
rjkz написав:
У детей есть родители, которых вы нигиллируете как класс.
Они детей и накормят и оденут и крышу над головой дадут
то что все родители в состоянии полностью обеспечить потребности ребёнка - это инфантильная точка зрения есть много малоимущих, неполных семей, детей которые растут с бабушками и другими родственниками. У которых родители злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Или просто забивают на потребности ребёнка
Вы этого не видите и думаете что у всех всё так же само хорошо, как у вас и ваших друзей. Крч инфантильная точка зрения
Так же ребёнку мало для развития крыши над головой и питания. для развития нужно что-то ещё. Общение, приобретение навыков которые ценятся в окружении. Много чего. Место в группе. Родители не могут такое обеспечить. Вы же не придёте в школу не скажете это мой сын пожалуйста дружите с ним. Он как то сам должен заводить знакомства, связи, разрулировать конфликтые ситуации.
Самонадеянно верить что этот опыт падает с неба. На вас этот опыт почему то не упал. Вы же создаёте конфликты, там где они не нужны. Из за проблем с коммуникациями, которые у вас обострились после переезда в США. По вашим рассказам этим проблемам 100 лет и раньше вы как то их преодолевали, а тепер6увы
считаете что если привели ребёнка в школу теперь она обеспечит его развитие и выдаст сертификат на свой продукт. Остальное сделает Ютуб.
Если бы так было все дети были бы очень хорошо развиты интеллектуально и эмоционально.
rjkz написав:
меня все больше складывается впечатление, что вам нужен или психолог или психиатр.
Я бы с таким отцом наверное сбежал из дома, от вашего великолепного обеспечения в т.ч. лучше бы жил победнее, но чтобы мне не капали на мозги какую то дичь.
Быть чьей-то собачкой, удовольствие на любителя, хорошо помню как вы диктовали детям что им смотреть на ЮТ. Ребенок не смотря на возраст личность, и должен учиться самостоятельности, а не рассчитывать что родители его будут кормить и обеспечивать вечно, как домашнюю собачку.
Чтобы не размазывать далее эти сопли идите в чс. Большая просьба мне не писать и меня не цитировать. Имейте уважение хотя бы к себе, если не в состоянии уважать другую личность и точку зрения. Ваше уважением мне ниже спины, своими постами вы травите ветку, вызывая негативные эмоции. Подтасовывая не связанные факты, типа если я 30 лет назад учил детей воровать (будучи сам ребенком) то делаю это всё время до сих пор.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:25
rjkz написав:
Набор еды в холодильнике - подтверждение отсутствия у интернатовских детей элементарных навыков самостоятельно вести домашнее хозяйство.
Ну, банку сгущенки вскрыть умения хватит.
Помниться, несмотря на свой статус "удобного ребенка", я по утрам себе яичницу сам жарил с первого класса.
Мои "удобные дети" себе макароны и пельмени хотя-бы могут сварить.
К стыду своему должен признаться, что будучи домашним ребенком, я тоже не продвинулся в кулинарии дальше яичницы и полуфабрикатов.
Основные потребности ребёнка меняются с возрастом в соответствии с этапами физического, эмоционального, когнитивного и социального развития. Ниже я привёл таблицу с ключевыми потребностями по возрастным периодам (по общепринятой классификации детских психологов и педиатров).
| Возраст | Физические потребности | Эмоциональные/психологические потребности | Когнитивные/игровые потребности | Социальные потребности
| 0–3 месяца | Сон 16–18 ч/сутки, грудное вскармливание/смесь по требованию, гигиена, тепло, тактильный контакт (ношение на руках) | Постоянное ощущение безопасности, быстрые реакции на плач, зрительный и голосовой контакт с мамой/папой | Сенсорная стимуляция (свет, звуки, контрастные игрушки) | Привязанность к основному взрослому (теория Боулби) |
| 3–6 месяцев | Сон 14–16 ч, введение прикорма с 5–6 мес (по рекомендациям ВОЗ), активное движение (перевороты) | Улыбки, «разговоры», эмоциональное зеркалирование, ритуалы (песенки перед сном) | Яркие игрушки, погремушки, игры в «ку-ку» | Расширение круга близких людей
|
| 6–12 месяцев | Сон 13–15 ч, полноценный прикорм, развитие мелкой моторики (хватание) | Поддержка исследования мира, защита от опасности без запретов «нельзя всё подряд» | Игрушки разных текстур, сортеры, пирамидки, первые слова | Страх чужих (8–9 мес.) → нужен надёжный взрослый |
| 1–3 года | Сон 12–14 ч, 3-разовое питание + перекусы, активные прогулки | Автономия (Эриксон: «я сам!»), чёткие границы, похвала за достижения | Сенсорные игры, сюжетно-ролевые игры, книжки с картинками, развитие речи | Первые друзья, параллельная игра |
| 3–6 лет (дошкольный) | Сон 10–12 ч, полноценное питание, спорт/танцы | Инициатива vs чувство вины (Эриксон), эмоциональная регуляция, сказкотерапия | Сюжетно-ролевые игры, рисование, конструкторы, вопросы «почему?», подготовка к школе | Игры в группе, правила, умение делиться, дружба |
| 6–11 лет (младший школьный) | Сон 9–11 ч, спорт минимум 1 ч в день, правильное питание | Успех и компетентность (Эриксон: трудолюбие vs неполноценность), поддержка в учёбе | Учебная деятельность, хобби, логические игры, чтение | Принадлежность к группе сверстников, лучшие друзья, командные игры |
| 12–18 лет (подростковый) | Сон 8–10 ч, здоровое питание, спорт, гигиена полового созревания | Идентичность vs ролевое смешение (Эриксон), принятие без условий, доверительные разговоры | Самообразование, выбор профессии, критическое мышление | Отделение от родителей, близкие романтические отношения, принадлежность к референтной группе |
Ключевые сквозные потребности на ВСЕХ возрастах (по пирамиде Маслоу, адаптированной для детей):
1. Физиологические (еда, сон, тепло, безопасность)
2. Безопасность и предсказуемость мира
3. Любовь и принадлежность (безусловное принятие)
4. Уважение и признание достижений
5. Самоактуализация (с возрастом всё больше)
Если родители закрывают эти потребности последовательно и вовремя — ребёнок растёт психически здоровым, уверенным и способным строить близкие отношения во взрослом возрасте.
как родители могу закрыть потребность в принадлежности к референтной группе и романтических отношениях?
Главное правило: не замещать собой референтную группу и не пытаться быть «лучшим другом» или выбирать партнёра за ребёнка.
то есть никак.
1. Принадлежность к референтной группе (12–18 лет)
Это самая важная потребность подросткового возраста после базовой безопасности. Без неё — депрессия, девиантное поведение, зависимость от токсичных компаний.
Что могут делать родители:
+ Что делать - Что НЕ делать
+ Помогать находить «своих»: кружки, секции, лагеря, волонтёрство, киберспорт, косплей, музыкальные группы — всё, где собираются дети со схожими интересами |
- Запрещать общение «со всеми этими» без альтернативы |
+ Давать возможность проводить время с друзьями вне дома (ночёвки, походы, совместные поездки) |
- Требовать, чтобы друзья приходили только к вам домой под контролем |
+ Финансировать и логистически поддерживать хобби, которое объединяет (походный снаряжение, билеты на конвенты и т.д.)
- Обесценивать интересы подростка («это всё ерунда, лучше учись») |
+ Учить социальных навыков: как знакомиться, как выходить из конфликта, как говорить «нет»
- Решать конфликты с друзьями за ребёнка |
+ Быть «безопасной гаванью»: подросток должен знать, что если в компании что-то пойдёт не так — он может позвонить в 3 ночи и его заберут без нравоучений
- Устраивать допросы за каждую вечеринку |
2. Романтические отношения
Здесь роль родителей — не давать любовь, а снять страхи и дать навыки.
+ Полезные действия родителей - Вредные действия
+ Открыто говорить о сексе, контрацепции, согласии, эмоциональной близости (с 11–12 лет, не дожидаясь первого партнёра) |
- Игнорировать тему или пугать («забеременеешь — выгоню») |
+ Знакомиться с парнем/девушкой подростка спокойно и доброжелательно (без «допроса с пристрастием») |
- Запрещать отношения до 18/вуза/армии |
+ Давать возможность уединяться (закрытая дверь в комнате, совместные прогулки)
- Ordinary searching в телефоне, чтение переписок |
+ Учить распознавать токсичные отношения и манипуляции
- Выбирать «правильного» партнёра за ребёнка |
Ключевой посыл подростку:
«Твои чувства нормальные. Ты имеешь право любить и быть любимым. Если что-то пойдёт не так — я на твоей стороне, помогу разобраться без осуждения».
Когда эти две потребности закрыты вне семьи — подросток легче отделяется от родителей, меньше бунтует «назло» и в целом проходит кризис идентичности мягче.
Если коротко:
- Для референтной группы — помогайте искать «своих» и не мешайте общению.
- Для романтики — давайте знания, безопасность и принятие, но не контроль.
ИИ в одном месте сморозил глупость что родители могут обеспечить ребенку референтную группу и романтические отношения. Правильнее говорить обеспечить достаточную свободу чтобы то и другое у ребенка появилось.
Даже если это будет уличная банда или девочка с розовыми волосами в свитере до колен и в армейских ботинках не вонять и не возражать против такого выбора. Потому что делать выборы вопреки ожиданиям родителей - элемент сепарации. Прежде всего в одежде. Как бы подчёркивая что у ребенка на этот счёт своё мнение.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 21 лис, 2025 12:01, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:29
rjkz написав:
Не совсем сексизм.
Если там не ржачный смайлик подразумевался.
Это был сарказм.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:46
Banderlog написав:
Або шо пить коняк на ничку западло...
Это ещё почему?
Коньяк - напиток, предполагающий вдумчивое, философское потребление. Лишние разговоры этому мешают. 😁
У меня у самого приныкана бутылочка Одессы в качестве лекарства от головной боли и от переедания.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:07
Hotab написав:Banderlog
Ти сьогодні як написав «офіцери азнаурі», так я чув не зблєвнув. По-перше кілька місяців навіть пиво не вживав, по-друге таке не пʼю давно. Проте, дійсно, у воєнну битність саме такі шмурдячки з шоколадкою і ковтали.
Аджарі він написав
Азнаурі ніби непоганий, хоча я пробував на дегустації на київвайнфесті, в магазині не брав
Сибарит написав: rjkz написав:
Набор еды в холодильнике - подтверждение отсутствия у интернатовских детей элементарных навыков самостоятельно вести домашнее хозяйство.
Ну, банку сгущенки вскрыть умения хватит.
Помниться, несмотря на свой статус "удобного ребенка", я по утрам себе яичницу сам жарил с первого класса.
Мои "удобные дети" себе макароны и пельмени хотя-бы могут сварить.
К стыду своему должен признаться, что будучи домашним ребенком, я тоже не продвинулся в кулинарии дальше яичницы и полуфабрикатов.
Ну я вдома готував максимум якесь печиво, торти робив інколи, а готувати почав вже в общазі. Ну бо не було потреби:)
