Не дивлячись на окремі думки по деяким питанням, по яким я з ним не згодний, мислення абсолютно світле. І це в 75!! І це з цигарками в роті! .........Не дивлячись на, мислення абсолютно світле. І це в 75!! І це з цигарками в роті! Уже отвечал на этот пост, но немного о другом. Поэтому дополню.

Это как раз абсолютно нормально и естественно.

Было бы удивительно, если бы вы были во всём согласны.

Нет людей, которые сходятся абсолютно во всём. У каждого свои взгляды и в чём-то они различаются.

Хотя бы из-за разного жизненного опыта. И я не имею ввиду разный возраст (хотя это тоже сказывается), а именно разный опыт. Например, я не жил несколько лет в казарме, не был в Африке и не участвовал в гуманитарных миссиях. Вы не были в каких-то ситуациях, в которых побывал я. Разное образование (опять же это не о хуже-лучше, а просто разное), разное окружение. Разные книги читали, разные фильмы смотрели. Да долго можно перечислять.

Главное, по-моему, чтобы люди хотели понять чужое мнение (не обязательно принять!) и не записывали человека автоматически во враги только потому, что они в чём-то расходятся.

Пример с _hunter"ом, которого вы активно троллите. Его можно обвинять в чём угодно. Не знаю человека , не могу высказываться. Может быть он эгоист, может, трус, не достаточно патриотичен, не знаю. Но во враги я его не записываю. Повторю, это просто пример.

Точно так же и с Успіхом.

Это я не к тому, чтобы осудить вас. Я понял вашу точку зрения из поста на военной ветке (всё хочу там ответить, никак не соберусь). Имеете право.

Что мне не нравится так это то, что вы никогда не выступаете против "патриотов", даже когда они пишут явные глупости. Хотя уверен, что вы понимаете, что написана глупость.

Это по принципу: "Нельзя выступать против "своих"?

В голові є не до кінця оформлена відповідь вам , проте нема часу її сформулювати, та і хай трохи дозріє. Тільки вчора повернувся, багато справ у Києві. І зовсім мало часу на форум.

Якщо коротко, що Хантер що Успіх тут займаються (займались) тролінгом. Ні, тут більшість це роблять. Але вони роблять тільки це))

А це погано.

Модерація дозволяє багато, але загальний принцип який я спостерігаю виглядає так: якщо ти по накопичувальному ефекту назбирав на 2 тижні бана і сходив туди, все,,ти вийшов на новий етап рецидиву. Тепер ти там будеш багато і часто. Це як надломана нервюра))

Може Успіх ї правильно взяв паузу, якщо має намір повернутись в новій іпостасі. Бо він вже був на етапі, коли пару випадів - і знов на тиждень капатись.

Хантер хитрий троль. Набагато розумнішій. Але також лише тролінг, користі нуль.

Доречі ІнвесторК також заслужено став рецидивістом. Вангую буде ходити туди тепер часто. Нервюра зломана

Шаман теж троль. Але ви подивіться скільки він пише корисного в інших гілках. Я думаю саме це рішає загальний баланс на його користь

