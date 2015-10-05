RSS
  #<1 ... 845846847848
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 20:28

  Ірина_ написав:
  ЛАД написав:До модераторів.
Може, розділити цю гілку на дві - "психологія" окремо, "інші цікавинки" окремо?

Шановний Ладе!
За потреби кожен учасник спільноти може самостійно створити окрему тему й розвивати її в тому напрямку, який вважає цікавим або корисним. Модератори завжди “за” активність і структурованість на форумі та не заперечують проти створення нових гілок.
Якщо маєте бачення, як краще розподілити матеріали - сміливо відкривайте нову тему, спільноті буде лише на користь!

З повагою,

Спасибо за предложение, но вести какую-то ветку я вряд ли смогу, чтобы она была достаточно активной.
Как видите и эта активна благодаря простыням Виталия, на которые тоже откликов не много, и его провокациям, которые вызывают возбуждение у народа.
Но провокациями мне заниматься не хочется, а публиковать простыни...
Я слишком уважаю чужое время. И постить что-то без откликов мне тоже не интересно, хочется разговора. А сейчас не вижу других тем, кроме войны, эмиграции и жилья, которые вызвали бы активное обсуждение у широкого круга читателей. Здесь всё-таки не специализированный форум.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 21:23

ЛАД гілка функціонує як болталка про наболіле, то хай і буде.
Навіщо ще нові?)
Якщо віталя не проти звичайно.
Якщо залишаться лише простині Віталі, вона помре.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 23:10

  Wirująświatła написав:
**«Вертолётные родители»** (helicopter parents) — это родители, которые **постоянно «парят» над ребёнком**, как вертолёт, чрезмерно контролируя, опекая и вмешиваясь во все аспекты его жизни.

Хотаб, це як про вас з Успіхом :lol:
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 23:21

  Hotab написав:...
Шаман теж троль. Але ви подивіться скільки він пише корисного в інших гілках. Я думаю саме це рішає загальний баланс на його користь
...

а от тут ви трошки неправі. я тролю відвертих неадекватів. ну й коли вже зовсім блювотну зраду розводять... а коли я пишу про фінанси чи економіку, організацію суспільства, то це не тролінг. але декому не подобається, бо антизахідний дискурс дуже поширений. й далеко не всі розуміють, що наша війна має безпосереднє відношення до цього конфлікту демократія-автократія, є уособленням цього
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 23:27

Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 23:29

  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:
**«Вертолётные родители»** (helicopter parents) — это родители, которые **постоянно «парят» над ребёнком**, как вертолёт, чрезмерно контролируя, опекая и вмешиваясь во все аспекты его жизни.

Хотаб, це як про вас з Успіхом :lol:

Тут нічо не зрозумів))
Хто з нас кого опікає?))

Доречі, не хочеться сходити в клоаку до «друга», порозважатися його?))
Поки він на прокапуванні на 2 тижні?)
