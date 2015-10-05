|
Додано: Чет 27 лис, 2025 03:05
Бывает что пишет куету но если указать - исправляется
прикольно указываешь на неточность он перепроверяет инфу и даёт корректную. Почему он не перепроверяет сразу - хз. Но гугл и этого не умеет. На любой запрос тонна мусора что там корректно что нет гугл не интересует. Такая себе спам свалка. Как и весь интернет.
Додано: Чет 27 лис, 2025 10:11
я тут при чём? ветка не моя. каждый пишет что хочет. О чём ему интересно (вдруг еще кто-то заинтересуется) Такая себе курилка или болталка. Единственное пожелание - не дублировать другие ветки. Если есть тема война или эмиграция - об этом писать там.
с успихом мы общаемся на другом форуме. У него всё хорошо. Передаёт всем привет. Говорит вернется только если вы признаете его таланты и будете любить сильнее самых любимых женщин. Что хотаб будет я ему пообещал. Так шо не подведи.
Додано: Чет 27 лис, 2025 11:23
Носки с Bluetooth
Додано: Чет 27 лис, 2025 12:08
Wirująświatła
До сліз.
Це добре що він знайшов місце де його цінують і люблять.
Де буде, нічо не пойняв))
На світі?)
Ну хотілося б ще років 30.. Потім можна в крематорій.
Додано: Чет 27 лис, 2025 12:24
вопрос философский. Например я хочу жить до тех пор пока могу сам себя обслужить. Сходить в магазин, аптеку, убрать, постирать, приготовить еду. Если для этого нужна сторонняя помощь тогда лучше в крематорий. Человеческий фактор худшее что придумано в этом мире. Только человек видит что ты от него зависишь сразу начинается выкручивания рук.
Додано: Чет 27 лис, 2025 12:44
