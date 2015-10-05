Форуми / Все про гроші: інші

Wirująświatła

Повідомлень: 30977 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2528 раз. Подякували: 3512 раз.

Любовь морковь секс - выдумки поэтов фантазистов. Научился управлять химией в мозгах будет у тебя вся гамма ощущений начиная от секса и власти, заканчивая большими деньгами и крупными победами. Как у Наполеона из психушки. Только управляемо.



" Любовь морковь секс - выдумки поэтов фантазистов. Научился управлять химией в мозгах будет у тебя вся гамма ощущений начиная от секса и власти, заканчивая большими деньгами и крупными победами. Как у Наполеона из психушки. Только управляемо. управляємо ким?

По суті ти говориш про наркотики. ) управляємо ким?По суті ти говориш про наркотики. ) Banderlog

Повідомлень: 4063 З нами з: 24.06.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 108 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лис, 2025 14:52 Banderlog написав: По суті ти говориш про наркотики. ) По суті ти говориш про наркотики. ) наркотики с точки зрения психологии обычный стимулятор. Наркотическая (химическая) зависимость далеко не единственная, но самая очевидная и раскрученная. Так смешно когда люди панически боятся наркотиков, но другие виды зависимостей не замечают. Мозгу удобно так себя обманывать?



Вот полный и понятный обзор основных видов зависимостей, с примерами и кратким объяснением.



| № | Вид зависимости | Что это такое



| 1 | Химические (вещественные) | Зависимость от веществ, меняющих химию мозга | Алкоголь, наркотики (героин, кокаин, марихуана, спайсы), никотин, некоторые лекарства |



| 2 | Алкоголизм | Подвид химической, выделяется отдельно из-за распространённости | Ежедневное употребление, запои, потеря контроля



| 3 | Игровая зависимость (гемблинг) | Патологическая тяга к азартным играм | Казино, ставки на спорт, покер, лутбоксы в играх

|

| 4 | Интернет- и гаджет-зависимость | Невозможность контролировать время в интернете | Соцсети (TikTok, Instagram), YouTube, бесконечный скроллинг

|

| 5 | Игромания (видеоигры) | Зависимость конкретно от компьютерных и мобильных игр | WoT, Dota 2, Genshin Impact, мобильные «гриндилки» |



| 6 | Шопоголизм (ониомания) | Неконтролируемые покупки | Импульсивные траты, долги ради шопинга

|

| 7 | Зависимость от еды | 1) Переедание (компульсивное) 2) Орторексия (одержимость «правильной» едой) 3) Булимия/анорексия | Эмоциональное заедание, ночные жоры, зависимость от сладкого/фастфуда

|

| 8 | Секс- и порнозависимость | Компульсивное сексуальное поведение | Чрезмерный просмотр порно, бесконечные свидания ради секса, секс-чатах

|

| 9 | Лав-аддикция (зависимость от отношений) | Токсическая потребность постоянно быть в отношениях или влюблённости | «Не могу быть один», прыжки из отношений в отношения за недели |



|10 | Работоголизм | Невозможность остановить работу, выгорание | 80–100 часов в неделю, отказ от отдыха и семьи

|

|11 | Зависимость от адреналина | Тяга к риску и острым ощущениям | Экстремальные виды спорта, опасное вождение, провоцирование конфликтов |



|12 | Танатофильные зависимости | Тяга к темам смерти, саморазрушения | Суицидальные мысли как «допинг», селфхарм, деструктивные секты |



|13 | Созависимость | Не собственная зависимость, а патологическая привязанность к зависимому человеку | Жёны алкоголиков, которые «спасаю» партнёра вместо разрыва |



|14 | Эмоциональная зависимость | Зависимость от определённых эмоций (гнев, жалость к себе, эйфория) | Скандалы ради «чувствовать себя живым», прокрастинация ради стресса в последний день |



Важные моменты

- Почти все зависимости работают через одну и ту же систему дофамина в мозге.

- Многие зависимости комбинируются: например, алкоголизм + игровая + созависимость в семье.

- С 2018 года ВОЗ официально признала игровую зависимость болезнью (код F63.0).

- Интернет-зависимость пока не в МКБ-11 как отдельное заболевание, но уже диагностируется врачами.



и даже эти виды не полные. подростки наркоманы встречаются редко. гораздо чаще встречается такое



Зависимость подростка от мнения референтной группы — это один из самых мощных и нормальных (до определённой степени) видов зависимости в 12–18 лет.

По силе влияния она часто превосходит даже мнение родителей.



### Почему это возникает и так сильно работает



| Фактор | Что происходит в голове подростка

| Формирование идентичности | «Кто я?» отвечает не паспорт, а группа: «Я — скейтер / геймер / отличница / тиктокерша / футбольный фанат» |





| Гормональный и мозговой «ремонт»| Префронтальная кора (ответственная за самоконтроль и долгосрочное планирование) ещё не достроена до 22–25 лет |





| Система вознаграждения на пике | Дофамин от одобрения сверстников в 2–3 раза сильнее, чем от похвалы взрослых |





| Страх социального отвержения | В подростковом возрасте отвержение группой воспринимается мозгом так же болезненно, как физическая боль |



### Проявления сильной зависимости от референтной группы



| Степень | Признаки |



| Норма | Меняет стиль одежды, музыку, сленг, хобби под компанию; стесняется родителей перед друзьями |





| Проблема| Делает то, что внутренне не хочет (курит, прогуливает, снимает унизительные челленджи), лишь бы «вписаться» |



| Тяжёлая | Полная потеря собственного мнения; панические атаки при мысли, что «выгонят из тусовки»; суицидальные мысли после травли или разрыва с группой |



Самые частые референтные группы для подростков 2020-х



1. Дворовая/районная компания

2. Класс или параллель в школе

3. Онлайн-сообщества (Discord-серверы, телеграм-чаты, фандомы)

4. Тикток/ВК-группы по интересам (аниме, к-поп, футбол, вейп, стендофф)

5. Команда в онлайн-игре (особенно токсичные киберспортивные стаки)

6. «Звёзды» и их фан-базы (Эдвард Бил, Хаби Лейм, Моргенштерн и т.д. — подросток копирует не только стиль, но и ценности)



### Чем это опасно именно сейчас (2025 год)



- Скорость и масштаб: раньше «группа» — это 10–15 человек во дворе. Сейчас это тысячи человек в закрытом чате, которые могут травить 24/7.

- Анонимность и безнаказанность в интернете усиливают жестокость.

- Алгоритмы специально подсовывают всё более радикальный контент внутри одной субкультуры → подросток за год может из обычного ребёнка превратиться в радикала любой направленности.



Как понять, что зависимость стала токсичной



Ребёнок:

- Меняет мнение на 180° за один день, если группа сказала «это не круто».

- Готов терпеть унижения и буллинг, лишь бы остаться «в темнике».

- Теряет интерес ко всему, что не одобряется группой (даже к бывшим увлечениям и учёбе).

- Впадает в депрессию или агрессию, если его «кинули» или не взяли в чат/на встречу.



### Что можно сделать (коротко и реально работает)



1. Не воевать с группой напрямую — это только усилит её ценность.

2. Создать альтернативную референтную группу: секция, кружок, лагерь, онлайн-комьюнити по настоящему интересу ребёнка.

3. Дать опыт, где он получает уважение НЕ от подростковой тусовки (волонтёрство, подработка, выступления, победы в чём-то).

4. Очень аккуратно показывать «закулисье» (как лидер группы манипулирует, как быстро вчерашние «друзья» сольют при проблемах).

5. Если уже тяжёлая форма — психолог/подростковый психотерапевт, специализирующийся именно на зависимостях и групповом давлении.



Это нормально, что в 14–16 лет мнение друзей важнее родителей. Это ненормально, когда оно становится единственным источником самооценки и готовности разрушать себе жизнь.



Banderlog написав: управляємо ким? управляємо ким? типа тобой никто не управляет) наркотики с точки зрения психологии обычный стимулятор. Наркотическая (химическая) зависимость далеко не единственная, но самая очевидная и раскрученная. Так смешно когда люди панически боятся наркотиков, но другие виды зависимостей не замечают. Мозгу удобно так себя обманывать?и даже эти виды не полные. подростки наркоманы встречаются редко. гораздо чаще встречается такоетипа тобой никто не управляет) Wirująświatła

Повідомлень: 30977 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2528 раз. Подякували: 3512 раз.

Повідомлень: 30977 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2528 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лис, 2025 15:02 Wirująświatła написав: Banderlog написав: По суті ти говориш про наркотики. ) По суті ти говориш про наркотики. ) наркотики с точки зрения психологии обычный стимулятор. Наркотическая (химическая) зависимость далеко не единственная, но самая очевидная и раскрученная. Так смешно когда люди панически боятся наркотиков, но другие виды зависимостей не замечают. Мозгу удобно так себя обманывать?



Вот полный и понятный обзор основных видов зависимостей, с примерами и кратким объяснением.



наркотики с точки зрения психологии обычный стимулятор. Наркотическая (химическая) зависимость далеко не единственная, но самая очевидная и раскрученная. Так смешно когда люди панически боятся наркотиков, но другие виды зависимостей не замечают. Мозгу удобно так себя обманывать? це ще шо за маніпуляшка- з точки зрєнія психолохології?) По твому замінити природні механізми стимуляції організму на хімічні це шлях до розвитку?

це ще шо за маніпуляшка- з точки зрєнія психолохології?) По твому замінити природні механізми стимуляції організму на хімічні це шлях до розвитку?Ти так і не відповів - контрольовано ким? Banderlog

Повідомлень: 4063 З нами з: 24.06.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 108 раз.

Повідомлень: 4063 З нами з: 24.06.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 108 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лис, 2025 16:23 Зависимость от еды существует у всех, вне привязки к нарушениям поведения. В природе не известны случаи долговременного отказа от еды без последствий.



Но самый страшный наркотик - ж***. На ней сидят абсолютно все 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9141 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6505 раз. Подякували: 21698 раз. Профіль 135 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лис, 2025 16:39 Сибарит написав: Зависимость от еды существует у всех, вне привязки к нарушениям поведения. В природе не известны случаи долговременного отказа от еды без последствий.



Зависимость от еды существует у всех, вне привязки к нарушениям поведения. В природе не известны случаи долговременного отказа от еды без последствий. да, Ви праві, но отримувати задоволення від їди не можливо безкінечно. Понятно , що можно піти за прикладом древніх римлян вирвати і жрать дальше, но даж так рецептори будуть притуплюватись.

Пан психолог пропонує колоти емоцію в обхід всіх систем розпізнавання світу і даж в обхід критичності мозку.

Давайте припустим, що це абсолютно безпечний препарат максимально очищений від побочок.

І даж нехай не викликаючий фізичної залежності тільки чиста необгрунтована радість, навіть нехай її вам отсиплять необмежено і безплатно.

да, Ви праві, но отримувати задоволення від їди не можливо безкінечно. Понятно , що можно піти за прикладом древніх римлян вирвати і жрать дальше, но даж так рецептори будуть притуплюватись.Пан психолог пропонує колоти емоцію в обхід всіх систем розпізнавання світу і даж в обхід критичності мозку.Давайте припустим, що це абсолютно безпечний препарат максимально очищений від побочок.І даж нехай не викликаючий фізичної залежності тільки чиста необгрунтована радість, навіть нехай її вам отсиплять необмежено і безплатно.Це ж убє у вас всяку мотивацію до дії. Banderlog

Повідомлень: 4063 З нами з: 24.06.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 108 раз.

Повідомлень: 4063 З нами з: 24.06.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 108 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лис, 2025 16:58 Banderlog написав: Це ж убє у вас всяку мотивацію до дії. Це ж убє у вас всяку мотивацію до дії.

- что ты будешь делать, если выиграешь миллион баксов?

- ничего.

- ???

- а зачем?

😁



- что ты будешь делать, если выиграешь миллион баксов?- ничего.- ???- а зачем?Или я недостаточно внимательно прочитал, или в списке нет очень распространенной в последнее время зависимости. Это зависимость от прогресса. Люди все время ждут чего-то нового и хватаются за это, не пытаясь анализировать ни степень полезности, ни даже степень новизны. "Я могу" стало значительно важнее чем "мне нужно". Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9141 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6505 раз. Подякували: 21698 раз.

Banderlog написав: Ти так і не відповів - контрольовано ким? Ти так і не відповів - контрольовано ким? як мінімум фарм компаніями які вирішують яка ціна/дозування. Banderlog написав: По твому замінити природні механізми стимуляції організму на хімічні це шлях до розвитку? По твому замінити природні механізми стимуляції організму на хімічні це шлях до розвитку? про який розвиток мова? попереду тільки деградація. Те що люди себе їжею, бухлом, тютюном, онанізмом та іншими надмірностями себе тисячі років стимулюють це природні механізми? в чому різниця з дофаміновими таблетками? Wirująświatła

Повідомлень: 30977 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2528 раз. Подякували: 3512 раз.

Повідомлень: 30977 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2528 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лис, 2025 17:34 Сибарит написав: Зависимость от еды существует у всех, вне привязки к нарушениям поведения. Зависимость от еды существует у всех, вне привязки к нарушениям поведения. шта? есть даже такоепонятие Нарушение пищевого поведения



Нарушение пищевого поведения (НПП) у подростков — краткий и честный гид (2025)



| Вид НПП | Основные признаки (как выглядит снаружи) | Что происходит внутри | Самые частые триггеры у подростков сейчас |



| **Нервная анорексия** | Вес явно ниже нормы (ИМТ <17,5), отказ от еды, страх «поправиться» даже при дистрофии, ритуалы с едой | Искажённое восприятие своего тела + ощущение контроля через голодание | Соцсети (фото «до/после», треды про «-10 кг за месяц»), давление референтной группы, перфекционизм |





| **Нервная булимия** | Нормальный или чуть лишний вес, эпизоды обжорства → вызывание рвоты/слабительное/спорт до изнеможения | Цикл «обжорство → стыд → очищение» → временное облегчение | Стресс, тревожность, невозможность выразить эмоции другими способами |





| **Компульсивное переедание** | Лишний вес или ожирение, регулярные «срывы» на огромные объёмы еды (часто тайком), чувство потери контроля | Эмоциональное заедание (стресс, скука, одиночество) | Травля, развод родителей, экзамены, буллинг в интернете |



| **Орторексия** | Вес чаще нормальный, одержимость «чистой» едой, отказ от целых групп продуктов, паника при «неправильной» еде | Контроль и моральное превосходство через еду вместо веса | Фитнес-блогеры, «здоровый образ жизни» в TikTok и Instagram |



| **Избегающее/ограничительное расстройство (ARFID)** | Недостаток веса или дефициты витаминов, но НЕ из-за страха поправиться. Просто «не могу/не хочу эту еду» | Сильная сенсорная чувствительность, страх подавиться, ассоциации еды с чем-то плохим | Часто начинается в детстве, продолжается в подростковом возрасте |



| **Дранкорексия** (новое, 2023–2025) | Замена еды алкоголем/энергетиками, чтобы «экономить калории» и напиваться быстрее | Комбинация булимии и алкогольной зависимости | Вечеринки, тренд «пить, но не толстеть» в студенческих и старше-подростковых тусовках |



Как понять, что у подростка действительно НПП (а не просто «сидит на диете»)



Красные флаги (если несколько совпадает — 99 % есть расстройство):

- Вес падает/скачет больше 5–7 кг за короткое время без объективных причин

- Постоянные разговоры о еде, калориях, «чистоте» продуктов

- Исчезает из-за стола сразу после еды (в туалет)

- Резко меняет рацион (убирает углеводы/жиры/молочку и т.д.)

- Тренировки «наказывающие» — до обмороков, травм

- Менструация пропала (у девочек)

- Постоянная мерзлявость, синяки под глазами, выпадение волос

- Раздражительность, депрессия, социальная изоляция

- Тайные пакеты с едой/обёртки или, наоборот, пустой холодильник и отказ есть с семьёй



### Что делать родителям/близким (пошагово и без паники)



1. **Не комментировать вес и внешность вообще** — даже «ты похудела, красиво» может стать триггером.

2. Собрать факты спокойно, без обвинений: «Я заметила, что ты почти не ешь ужин и сразу уходишь в ванную. Мне страшно за тебя. Давай поговорим или сходим к врачу?»

3. Обратиться сразу к специалистам (очередь важна):

- Подростковый психиатр или психотерапевт, работающий именно с НПП

- Эндокринолог + анализы (часто щитовидка, гормоны, дефициты)

- Диетолог-реабилитолог (не обычный «похудейный»!)





шта? есть даже такоепонятие Нарушение пищевого поведения Wirująświatła

