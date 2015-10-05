RSS
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 12:00

2
3
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 12:03

Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:29

Re: Психологія та саморозвиток

70 лет сегодня этому парню

Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 12:09

Re: Психологія та саморозвиток

  ЛАД написав:По поводу численности армии и "ограничении её то ли 600 тыс, то ли 800 тыс.
Богатая Германия планирует резко увеличить армию и сделать её сильнейшей в Европе.
думаєте в них вийде?

https://www.instagram.com/reel/DAgwsbMoilI/
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 03:33

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:По поводу численности армии и "ограничении её то ли 600 тыс, то ли 800 тыс.
Богатая Германия планирует резко увеличить армию и сделать её сильнейшей в Европе.
думаєте в них вийде?

https://www.instagram.com/reel/DAgwsbMoilI/

Так задача достаточно скромная.
При населении 83 млн. чел (не пойму, во сколько раз больше, чем у нас - 2,5? 3?) об армии в 800 тыс. или 600 тыс. они даже не задумываются, 200 тыс. при зарплате солдата 2600 евро, думаю, наберут. К 2039 году. :)

P.s. А чего в этой ветке?
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 08:55

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:По поводу численности армии и "ограничении её то ли 600 тыс, то ли 800 тыс.
Богатая Германия планирует резко увеличить армию и сделать её сильнейшей в Европе.
думаєте в них вийде?

https://www.instagram.com/reel/DAgwsbMoilI/

Так задача достаточно скромная.
При населении 83 млн. чел (не пойму, во сколько раз больше, чем у нас - 2,5? 3?) об армии в 800 тыс. или 600 тыс. они даже не задумываются, 200 тыс. при зарплате солдата 2600 евро, думаю, наберут. К 2039 году. :)

P.s. А чего в этой ветке?
музика не одкрилась?
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 14:07

Рост инфантильности и удлинение детства: тенденции и причины в 2025 году

Тема инфантильности (психической незрелости, сохранения детских черт поведения во взрослой жизни) и удлинения детства (пролонгации подросткового периода) активно обсуждается в психологии и социологии.

В 2025 году исследования подтверждают глобальный тренд: подростки и молодые взрослые (12–25 лет) демонстрируют замедленное формирование самостоятельности, эмоциональной зрелости и ответственности.

Это связано с социальными изменениями, цифровыми технологиями и воспитательными практиками. По данным The Lancet Commission (май 2025), инвестиции в здоровье подростков составляют всего 2,4% глобального бюджета, несмотря на рост проблем ментального здоровья, включая инфантильные черты. В России и мире наблюдается парадокс: физическая акселерация (раннее половое созревание) сочетается с психологической инфантилизацией.

Вот ключевые находки свежих исследований.

1. **Причины роста инфантильности**
- **Воспитание и гиперпротекция**: Родители часто ограничивают самостоятельность, не давая принимать решения, что приводит к эмоционально-волевой незрелости. Психологического института РАО (2025), инфантильность у 10–15% подростков коренится в детстве: избалованность, страх ответственности и "комплекс 'не хочу взрослеть'". Глобально, эмоциональное насилие (инфантилизация как форма контроля) усиливает тревогу и депрессию, особенно у молодежи до 30 лет.

- **Цифровые технологии и соцсети**: С 2010 года рост ментальных проблем у подростков. Frontiers in Psychiatry (май 2025) отмечает: цифровая зависимость продлевает "игровой" этап, снижая навыки реального взаимодействия. Mediascope (2025) фиксирует, что 23% подростков >7 часов онлайн ежедневно, что усиливает избегание ответственности.

- **Социально-экономические факторы**: Экономическая нестабильность (высокие цены на жилье, задержки в карьере) отодвигает "взросление". В постах на X пользователи отмечают: "Рожать до 25 — путь в нищету", что приводит к пролонгации детства до 30 лет. Исследование в Motivation and Emotion (2025) показывает, что безработица и низкий уровень образования повышают инфантильные установки у 20–30% молодежи.

2. **Удлинение детства: от подросткового кризиса к "новой юности"**

- **Биологический аспект**: Исследование Кембриджского университета (ноябрь 2025) выявило: мозг остается в "подростковой фазе" до 30–35 лет, с пиком эффективности в ранней зрелости. Это объясняет задержку в формировании связей (attachment) и семейных обязательств. В Child Development (2025) подчеркивается: стереотипы о "неспособных" подростках усиливают пролонгацию, снижая академическую мотивацию у 13–15-летних.

- **Социальный парадокс**: психологически вестник (2025) описывает "акселерацию + инфантильность": дети физически взрослеют быстрее, но психологически — медленнее, с сохранением "детского статуса" до 19–25 лет по ООН. Lancet (2025) фиксирует: 24% населения — подростки, но их благополучие игнорируется, что приводит к росту изоляции и тревоги.

- **Ментальное здоровье**: WHO (сентябрь 2025) сообщает: 20% детей 3–17 лет имеют расстройства, с ростом суицидальности на 40% за 10 лет.

3. **Позитивные и негативные последствия**
- **Плюсы**: Инфантильность сохраняет креативность, воображение и "игру" — полезно для инноваций (Skillbox Media, 2025). В X обсуждают: "Инфантилизм — молодость бедных, не всегда плох".


- **Минусы**: Заниженная самооценка, конфликты, неудачи в обучении. Rehab Family (октябрь 2025) предупреждает: без коррекции приводит к психопатиям и зависимости. Зрелость начинается с "разочарования" — отказа от иллюзий спасения.

| Аспект | Тренды 2025 | Причины | Последствия |

| **Инфантильность** | 10–15% подростков в РФ; рост на 20% глобально | Гиперпротекция, цифра, травмы | Тревога, низкая мотивация, депрессия |


| **Удлинение детства** | До 30–35 лет (мозг); по ООН — до 25 | Экономика, стереотипы | Задержка карьеры, изоляция, суицидальность |


| **Коррекция** | Терапия, цифровая гигиена | Родительская поддержка | Автономия, креативность |

Re: Психологія та саморозвиток

Та інфантильність у багатьох і в 50 нікуди не зникає
Достатньо почитати домові чати :mrgreen:
