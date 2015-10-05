RSS
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 15:23

Banderlog
дуже просто: ти делегуєш відповідальність за своє життя і прийняття рішень державі / Богу /... Таким людям дуже везе якщо знаходять не інфантильну дружину/чоловіка які можуть замінити їм маму/батька.
Я сам з цим інфантилізмом борюсь постійно, з перемінним успіхом.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 15:50

  Дюрі-бачі написав:Banderlog
дуже просто: ти делегуєш відповідальність за своє життя і прийняття рішень державі / Богу /... Таким людям дуже везе якщо знаходять не інфантильну дружину/чоловіка які можуть замінити їм маму/батька.
Я сам з цим інфантилізмом борюсь постійно, з перемінним успіхом.
як оце "делегуєш"? А суспільству нащо воно та відповідальність?
Суспільству діти непотрібні через неможливість їх іспользувати.
А "діти" не шукають можливості бути корисними так як всі потреби закривають батьки. Потом дивуємось, що дитинство рахують до 35.
Це їхнім батькам десь від 65 до 70 років :lol: більшість вже самі себе не можуть утримувати.
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 20:30

  Дюрі-бачі написав:Banderlog
дуже просто: ти делегуєш відповідальність за своє життя і прийняття рішень державі / Богу /... Таким людям дуже везе якщо знаходять не інфантильну дружину/чоловіка які можуть замінити їм маму/батька.
Я сам з цим інфантилізмом борюсь постійно, з перемінним успіхом.
Держава не скажет вам, где работать, на ком жениться, когда рожать детей.
Да и много чего ещё не подскажет. И Бог тоже.
Не знаю, что можно делегувати державі/Богу. Дружині/чоловіку бывает, но их сначала надо найти.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 20:54

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:........
P.s. А чего в этой ветке?
музика не одкрилась?
Открылась, но всё равно не понял.
Чем реэмиграция, если даже она состоится, помешает набрать 200-млн. армию или почему музыка не прошла бы на лругой ветке?
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 21:00

  Banderlog написав:Як продовження дитинства захищає від непотрібності суспільству?
отсрочка даты вступления во взрослую жизнь. Молодежи если не помогают родители крайне Тяжко . Все проблемы экономики падают на их хрупкие плечи. Спецы себе работу найдут, а что умеет 20ти летний юноша/девушка? Даже после вуза ничего. Их всему надо заново учить. И за ничего не умею и лень платить деньги.
  Banderlog написав:Суспільству діти непотрібні через неможливість їх іспользувати
безработица это 2я глобальная проблема. Там где дефицит раб силы молодых охотно берут - им можно меньше платить. Но экономический аспект не единственный. Общество находится в состоянии внутренних противоречий. В молодых видят потенциальных конкурентов за раб места и другие ресурсы.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 21:20

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Як продовження дитинства захищає від непотрібності суспільству?
отсрочка даты вступления во взрослую жизнь. Молодежи если не помогают родители крайне Тяжко . Все проблемы экономики падают на их хрупкие плечи. Спецы себе работу найдут, а что умеет 20ти летний юноша/девушка? Даже после вуза ничего. Их всему надо заново учить. И за ничего не умею и лень платить деньги.
  Banderlog написав:Суспільству діти непотрібні через неможливість їх іспользувати
безработица это 2я глобальная проблема. Там где дефицит раб силы молодых охотно берут - им можно меньше платить. Но экономический аспект не единственный. Общество находится в состоянии внутренних противоречий. В молодых видят потенциальных конкурентов за раб места и другие ресурсы.

Почему эти вопросы возникли/усилились сегодня?
Что изменилось по сравнению с прошлым в этом отношении?
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 22:05

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:........
P.s. А чего в этой ветке?
музика не одкрилась?
Открылась, но всё равно не понял.
Чем реэмиграция, если даже она состоится, помешает набрать 200-млн. армию или почему музыка не прошла бы на лругой ветке?

Це музика партії адг.Абревіатура- адольф гітлер.)
Якщо їм знову дозволять набрати армію то вони опять перетормошуть всю європу догори дригом.
В них не тільки людей нема, но і техніку наклепану за холодну війну вони сплавили нам.
Так що тут питання скоріше психології. Чи вдасться відродити німецький дух після 80 років?
Banderlog
