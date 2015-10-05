Форуми / Все про гроші: інші

Wirująświatła написав: Banderlog написав: Понятно, що старші бачать конкурентів, обично вчать щоб звалити свою роботу) так шо тут ніц не зробиш, будь послушним, арбайтен, не бухай і закрий рота та ширінку, то чогось навчишся. Помоєму так було завжди

я в 60е-70е не жил. Тут лучше у Лада проконсультироваться. Но что то мне подсказывает что в те времена отношение к молодежи было душевнее, их охотно учили всему на заводах и где то там где ещё молодых брали на работу. Был культ молодости и комсомола. Комсомольские стройки и прочее прочее. Без поддержки старшего поколения объективно сложно пробивать себе дорогу. Когда дети принадлежат обществу и отношение к ним другое, их не рассматривают как конкурентов или верблюда на которого можно свалить свою работу/проблемы.

Фильм "большая перемена" приходит на ум. Как там носились с молодежью как курица с яйцом.



Фильм смотрел уже 100 лет назад. Ну, пусть не 100, а всего 50.

Но всё равно очень давно, уже только смутные воспоминания.

Но неужели вы настолько доверяете показанному в кино?

Тогда вам надо обязательно посмотреть "Кубанские казаки".

Ещё рекомендую "Свинарка и пастух".

Хорошие, добрые и высокоморальные фильмы. Смотрел когда-то с удовольствием. Но к реальной жизни имеют весьма относительное отношение.

А своё мнение высказать не могу. Обратная ситуация с вами - знаю, как было тогда, но не знаю, как сегодня. Так что сравнить не могу.

Фильм смотрел уже 100 лет назад. Ну, пусть не 100, а всего 50.

Но всё равно очень давно, уже только смутные воспоминания.

Но неужели вы настолько доверяете показанному в кино?

Тогда вам надо обязательно посмотреть "Кубанские казаки".

Ещё рекомендую "Свинарка и пастух".

Хорошие, добрые и высокоморальные фильмы. Смотрел когда-то с удовольствием. Но к реальной жизни имеют весьма относительное отношение.



