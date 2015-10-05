Додано: Вів 02 гру, 2025 10:35

Если мужчине 40+ больше не нужен с@кс, то и новых отношений у него тоже не будет!С@кс для мужчины для новых отношений - основной, а порой единственный, драйвер!В старых отношениях, речь про пары, которые больше 20 лет в месте, он часто не критичен, для них часто дружба, взаимоуважение, привычка и тд прекрасно могут компенсировать его отсутствие.Вы только представьте, зачем мужчине тратить время и идти на свидание, если ему с@кс больше не нужен?Поесть он и один прекрасно может или с друзьями, про мужчин-тарелочников, которые на халяву ходят по ресторанам за счет женщин, я лично не слышал)Так что если мужчине с@кс не интересен более, то и в новые отношения он вступать не будет.Одинокие мужчины после 40 это как раз прекрасно демонстрируют на своем примере.Большинство женщин, кроме выноса мозга, ничего на постоянной основе дать мужчине не может.С уборкой, готовкой, бытом, одним словом, большинство мужчин после 40 сами прекрасно справляются.Я вам скажу на своем примере, последние годы новую одежду покупали только моей бывшей жене, я был в пролете, я на себе экономил.А как она съехала, я посмотрел на свой потрепанный гардероб и прослезился, это как же надо было так пообноситься.Оказалось, у меня всего 2 куртки и пара старых сапог. Пришлось оперативно всё исправить. Я и не ожидал, как недорого, оказывается, может мужчина одеться.К чему это я? В браке нелюбимый мужчина идет часто по остаточному принципу. Ему всё самое плохое достается, несвежая еда, одежда и т.д.Когда он разводится с женой, не важно по каким причинам, просто остается один, он вдруг понимает, что теперь он у себя на первом месте.И жизнь начинает играть новыми красками.Так как я всю сознательную жизнь веду ЗОЖ, а последние 10+ лет еще и получаю свою антивозрастную терапию, то я нуждаюсь в полноценных отношениях со здоровой и активной женщиной, поэтому несмотря на имеющуюся психологическую травму, сразу вошел в новые отношения.Но таких, как я, единицы, почти 100% мужчин 40+, а в моей случае 50+, - это гипогонадные импотенты, которые после развода по инициативе бывшей жены годами будут раны зализывать, скуля и жалея себя несчастных.Ни в какие новые отношения вступать они не будут, большинство так в одиночестве дальше жить и будут.Как только они поймут новую экономику свою, сколько денег теперь на себя у них остается, что теперь они не первые с конца, что они больше не козлы и идиоты, так еще и заживут прекрасно.Так что потребность в с@ксе - единственный драйвер, который может привести таких мужчин в новые отношения.Это я вам описал ситуацию с мужской стороны.В следующем посте постараюсь описать со стороны женщины)