Banderlog написав:Понятно, що старші бачать конкурентів, обично вчать щоб звалити свою роботу) так шо тут ніц не зробиш, будь послушним, арбайтен, не бухай і закрий рота та ширінку, то чогось навчишся. Помоєму так було завжди
я в 60е-70е не жил. Тут лучше у Лада проконсультироваться. Но что то мне подсказывает что в те времена отношение к молодежи было душевнее, их охотно учили всему на заводах и где то там где ещё молодых брали на работу. Был культ молодости и комсомола. Комсомольские стройки и прочее прочее. Без поддержки старшего поколения объективно сложно пробивать себе дорогу. Когда дети принадлежат обществу и отношение к ним другое, их не рассматривают как конкурентов или верблюда на которого можно свалить свою работу/проблемы.
Фильм "большая перемена" приходит на ум. Как там носились с молодежью как курица с яйцом.
Фильм смотрел уже 100 лет назад. Ну, пусть не 100, а всего 50. Но всё равно очень давно, уже только смутные воспоминания. Но неужели вы настолько доверяете показанному в кино? Тогда вам надо обязательно посмотреть "Кубанские казаки". Ещё рекомендую "Свинарка и пастух". Хорошие, добрые и высокоморальные фильмы. Смотрел когда-то с удовольствием. Но к реальной жизни имеют весьма относительное отношение.
А своё мнение высказать не могу. Обратная ситуация с вами - знаю, как было тогда, но не знаю, как сегодня. Так что сравнить не могу.
😧На території ЧАЕС знайшли грибок, який здатний витримувати високі рівні радіації та навіть перетворювати її на енергію, — Interesting Engineering
Завдяки меланіну Cladosporium sphaerospermum росте під впливом радіації та частково її поглинає. На Міжнародній космічній станції його ріст виявився на 20% швидшим, ніж на Землі.
Дослідники бачать у цьому перспективу для космічних технологій: біологічний щит можна вирощувати безпосередньо в космосі, що робить його легшою й економнішою альтернативою традиційним матеріалам. NASA вже вивчає концепцію «мікоархітектури» — самовідновних мицелієвих конструкцій для майбутніх позаземних поселень.
1й шаг к заселению космоса. Кислород я так понимаю ему не нужен?
Если мужчине 40+ больше не нужен с@кс, то и новых отношений у него тоже не будет!
С@кс для мужчины для новых отношений - основной, а порой единственный, драйвер!
В старых отношениях, речь про пары, которые больше 20 лет в месте, он часто не критичен, для них часто дружба, взаимоуважение, привычка и тд прекрасно могут компенсировать его отсутствие.
Вы только представьте, зачем мужчине тратить время и идти на свидание, если ему с@кс больше не нужен?
Поесть он и один прекрасно может или с друзьями, про мужчин-тарелочников, которые на халяву ходят по ресторанам за счет женщин, я лично не слышал)
Так что если мужчине с@кс не интересен более, то и в новые отношения он вступать не будет.
Одинокие мужчины после 40 это как раз прекрасно демонстрируют на своем примере.
Большинство женщин, кроме выноса мозга, ничего на постоянной основе дать мужчине не может.
С уборкой, готовкой, бытом, одним словом, большинство мужчин после 40 сами прекрасно справляются.
Я вам скажу на своем примере, последние годы новую одежду покупали только моей бывшей жене, я был в пролете, я на себе экономил.
А как она съехала, я посмотрел на свой потрепанный гардероб и прослезился, это как же надо было так пообноситься.
Оказалось, у меня всего 2 куртки и пара старых сапог. Пришлось оперативно всё исправить. Я и не ожидал, как недорого, оказывается, может мужчина одеться.
К чему это я? В браке нелюбимый мужчина идет часто по остаточному принципу. Ему всё самое плохое достается, несвежая еда, одежда и т.д.
Когда он разводится с женой, не важно по каким причинам, просто остается один, он вдруг понимает, что теперь он у себя на первом месте.
И жизнь начинает играть новыми красками.
Так как я всю сознательную жизнь веду ЗОЖ, а последние 10+ лет еще и получаю свою антивозрастную терапию, то я нуждаюсь в полноценных отношениях со здоровой и активной женщиной, поэтому несмотря на имеющуюся психологическую травму, сразу вошел в новые отношения.
Но таких, как я, единицы, почти 100% мужчин 40+, а в моей случае 50+, - это гипогонадные импотенты, которые после развода по инициативе бывшей жены годами будут раны зализывать, скуля и жалея себя несчастных.
Ни в какие новые отношения вступать они не будут, большинство так в одиночестве дальше жить и будут.
Как только они поймут новую экономику свою, сколько денег теперь на себя у них остается, что теперь они не первые с конца, что они больше не козлы и идиоты, так еще и заживут прекрасно.
Так что потребность в с@ксе - единственный драйвер, который может привести таких мужчин в новые отношения.
Это я вам описал ситуацию с мужской стороны.
В следующем посте постараюсь описать со стороны женщины)
Да, именно разочарование — один из главных «двигателей» взросления в современном мире. Без него инфантильность сохраняется десятилетиями.
Почему разочарование — это ключ
1. **Разрыв иллюзий = конец магического мышления** До определённого момента человек живёт в убеждении: - «Мне помогут» (родители, государство, партнёр, деньги, удача). - «Мир справедлив» - «Со мной не случится плохого»
Когда эти иллюзии рушатся, происходит первый настоящий шаг во взрослую жизнь. Исследование Кембриджского центра нейронаук (2024–2025) показало: именно после 23–27 лет у большинства людей резко падает активность «системы вознаграждения» от внешнего одобрения и растёт активация префронтальной коры, отвечающей за долгосрочное планирование и принятие ответственности. Это и есть биологический маркер «я понял, что никто меня не спасёт».
2. **Разочарование учит автономии** Психологи Rehab Family и институт психоанализа (2025) прямо пишут: «Зрелость начинается не с 18 лет и не с диплома, а с первого осознанного разочарования в родительской фигуре или в идеализированном мире». Пока человек верит, что «кто-то должен» — он остаётся в позиции ребёнка.
3. **Современные подростки и 20-летние почти не разочаровываются**
Вот почему инфантильность растёт:
- Гиперопека: родители решают проблемы вместо ребёнка → нет опыта неудачи → нет разочарования.
- Соцсети: постоянные лайки и фильтры создают иллюзию, что «я особенный и всё получится само».
- Экономика: жить с родителями до 30 стало нормой → нет жёсткого столкновения с реальностью.
Результат: в 2025 году средний возраст первого серьёзного разочарования в Европе сместился с 17–19 лет (поколение 1990-х) на 27–32 года.
### Какие разочарования «взрослят» быстрее всего (по убыванию силы)
| № | Разочарование | Эффект на зрелость (по исследованиям 2023–2025) |
| 1 | Родители не всесильны / не спасут | +++++ (самый мощный триггер)
| 2 | Первый серьёзный отказ в работе/карьере | ++++
| 6 | Понимание, что «талант» без труда = ничего | +++
Как ускорить «полезное разочарование», если его нет
Если человек в 25–30 лет всё ещё ждёт «спасителя», психологи рекомендуют сознательно создавать контролируемые разочарования:
- Перестать финансово спасать взрослого ребёнка (метод «жёсткой любви»). - Отправить на стажировку/работу, где точно откажут несколько раз. - Попросить самостоятельно решать бюрократические проблемы (налоги, жильё, медицина). - Терапия: проработка иллюзии «меня должны любить просто так» (особенно эффективны схематерапия и КПТ).
Цитаты 2025 года,
- «Сегодняшние 30-летние инфантилы — это вчерашние подростки, которых никто никогда не разочаровывал» — д-р психол. наук А. Полеев,.
- «Зрелый человек — это тот, кто пережил достаточно боли и разочарований, чтобы перестать ждать чуда» — из отчёта Lancet Youth Mental Health 2025.
- «Родители, которые спасают от всех неудач, крадут у ребёнка взрослость» — Rehab Family, 2025.
Banderlog написав:як оце "делегуєш"? А суспільству нащо воно та відповідальність? Суспільству діти непотрібні через неможливість їх іспользувати.
Тобто не потрібна дешева слухняна раб. сила? Найбільш яскравий приклад делегування відповідальності - армія. В меншій формі це майже будь-яка держ служба "за копійки" на посаді "головного-провідного-старшого спеціаліста/вчителя/лікаря..."
ЛАД написав:И Бог тоже. Не знаю, что можно делегувати державі/Богу.
А ви давно були в якійсь секті чи хоча б в свідках Єгови? Там "намісник Бога на землі" звсіно все знає і скаже. Особливо куди гроші переказувати.
тенденция: после 23–27 лет активность "системы вознаграждения" (в основном, дофаминергическая) действительно снижается у большинства людей
Это не резкий "обвал", а постепенное угасание, связанное с созреванием мозга и естественным старением.
В подростковом и раннем взрослом возрасте (до ~25 лет) система вознаграждения работает на пике: повышенная чувствительность к стимулам (риск, удовольствия, социальное одобрение) — это эволюционный механизм для обучения и адаптации.
Но после 23–27 лет начинается "прирезка" (pruning) рецепторов и снижение дофаминовой активности, что делает мозг более "сдержанным" и фокусированным на долгосрочных целях. Это объясняет переход от импульсивности к зрелости, но также может способствовать снижению мотивации или риска депрессии.
Почему это происходит (ключевые нейробиологические изменения)
На основе свежих данных (2020–2025), вот что показывают исследования (fMRI, PET-сканирование, постмортем-анализы):
- **Пик в подростковом периоде**: Уровни дофамина в стриатуме (nucleus accumbens — центр вознаграждения) и префронтальной коре достигают максимума в 13–19 лет. Рецепторы D1 и D2 "перепроизводятся" на 30–45% по сравнению со взрослыми, что усиливает реакцию на награды (риск, еда, секс, лайки). Это подтверждает "гиперчувствительность" — подростки чаще ищут стимулы, потому что мозг "заточен" на быстрый дофаминовый всплеск.
- **Снижение после 23–27 лет**:
- **Pruning рецепторов**: К 25–30 годам теряется 20–50% D1/D2-рецепторов в стриатуме и коре. Это "очистка" — мозг оптимизируется, снижая импульсивность. Уровни дофамина падают на 9% за декаду с ранней взрослости.
- **Снижение синтеза и высвобождения**: PET-исследования показывают, что активность дофаминовых нейронов в ventral tegmental area (VTA) уменьшается: меньше "всплесков" на награды, больше фокуса на предсказуемых. В ранней взрослости (23–27) это коррелирует с ростом префронтальной активности — центр планирования "берет верх".
- **Пол**: У мужчин pruning сильнее (до 4,6-кратного снижения), у женщин — мягче, но общее снижение общее.
Это не "падение", а сдвиг: от "быстрого удовольствия" (phasic dopamine) к "стабильному" (tonic). Но если снижение слишком резкое (генетика, стресс), растет риск апатии или аддикций.
Доказательства из исследований (2020–2025)
- **Frontiers in Aging Neuroscience (2020)**: У пожилых (но тенденция начинается в 20+ лет) дофаминовые нейроны в VTA слабее реагируют на награды, что повышает "дисконтинг" и риски. В ранней взрослости это проявляется как снижение sensation-seeking.
- **PMC/Neuroimaging studies (2023–2025)**: Снижение D2-рецепторов в стриатуме коррелирует с возрастом: с 23 лет — минус 10–15% к 30, влияя на мотивацию и моторные функции. fMRI показывает: взрослые (25+) имеют меньшую активацию VS (ventral striatum) на "неожиданные" награды по сравнению с 18–22-летними.
- **American Journal of Psychiatry (2019–2025 обновления)**: В депрессии у молодых взрослых (23–27) — гипоактивность reward system, усугубляемая pruning. Нормальное снижение — ~5–7% в год после пика.
- **Кембридж/Гарвард (2024–2025)**: Мозг "взрослеет" до 30–35, с пиком prefrontal cortex после 25, что подавляет reward-seeking для фокуса на ответственности.
| Возраст | Активность reward system | Поведенческие эффекты | Пример из исследований |
| **13–22 года** | Пик (overproduction рецепторов +30–45%) | Высокий риск, sensation-seeking, импульсы | Ernst et al. (2005): Гиперактивация стриатума на награды |
| **23–27 лет** | Начало снижения (pruning 20–30%, -9%/декаду) | Переход: меньше импульсов, больше планирования | Dreher et al. (2008/2025): Отрицательная корреляция дофамина с prefrontal |
| **28+ лет** | Стабильное угасание (-50% от пика к 40) | Консерватизм, фокус на стабильности | Volkow et al. (1998/2025): Связь с моторным/когнитивным спадом |
Последствия для жизни - **Плюсы**: Меньше глупых рисков, лучше самоконтроль. Это "ключ к зрелости" — мозг учится на разочарованиях, фокусируясь на долгосрочном.
- **Минусы**: Снижение мотивации (особенно если +стресс/депрессия). В 2025 году ~15% 25–30-летних отмечают "апатию" из-за этого (данные WHO).
- **Как поддержать**: Физнагрузки, цели (дофамин-бусть), терапия (если спад резкий). Генетика (COMT-ген) влияет: "оптимальный" уровень — в 23–27.
не надо объяснять что быстрый дофамин нужен подросткам для ускоренного получения опыта, за 4 "основных" подростковых года (14-18) ему предстоит полностью отказаться от детства (мышление/поведение). Соответственно с этой потребностью меняется и поведение. Подросток требует самостоятельности, хотя сам пока ещё не самодостаточный.