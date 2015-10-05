RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 855856857858
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 15:10

  Hotab написав:коли 17-20 річні хлопці закриті в межах периметру забору ВВНЗ розказують байки, як там, за забором «простий хлопак без освіти» за півроку став дуже багатим, і майже законно, то здавалось , що ось я випущусь з ВВНЗ, всі дороги для мене відкриються, і я теж легко стану багатим. І головне швидко. Таке дійсно було. В мріях
каждый день это слышу от 17-20ти летних. У них прямо мания на лёгкие деньги. Не помню чтобы я о таком мечтал. Всё что я хотел до 30лет было нематериальное. Ну мож кроме машины и кнопочного телефона. Только потом задумался почему при з/п 3куе я живу в аренде? интересно что коллеги получали и больше, покупали тачки по 50куе но тоже жили в аренде. Зато Каждый день обедали в ресторане а на праздники/дни рождения летали на Кипр и подальше. Я себе только Крым позволял 3-4 раза за лето по 7 дней и пару раз зимой.
  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Я років до 30 вірив що «само» якось прийде багатство))

Це ще пів біди. Я досі згадую як "воно само прийшло", а я його не побачив.
В доісторичні часи, коли можна було 1 BTC на своїй відеокарті десь за місяць намайнити я закинув це через тиждень як неперспективне зайняття.

І таких можливостей чимало було є і буде...

я летом 2008 на форексе 100уе в день зарабатывал. Нашел валютную пару которая днем движется в одну сторону, а ночью в другую и программу советчик (сейчас бы ее назвали ботом) покупающую/продающую. Но осенью когда начался кризис на форексе что то сломалось и по маржин колу я потерял 20куе за 3 дня. Больше чем заработал (я этим недолго занимался). Это было протрезвление что легкие деньги в мышеловке. В последствии все кто обещали легкую работу за жирные деньги оказывались пи3доboламu. К счастью я на такое уже не вёлся.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 02 гру, 2025 15:35, всього редагувалось 7 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31002
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2529 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 15:26

барабашов
Шаман не проходимец
Он глашатай соросовской синагоги
Пиво просто в Праге подорожало
А пост во славу и с яростным гневом в кронах а не валюте
Поэтому надо гадить по 8 постов на странице

Не проходимец.
Он, похоже, из искренне верующих в свою "МИССИЮ".
Именно так, большими буквами. :)
Но при этом считает, что он должен вдохновлять других.

См. с 1:12:40. Почему-то ссылка с привязкой по времени не срабатывает.
"Я ваша мысль, а мысль уюивать нельзя".

P.s. Кто-то научился жаловаться. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37776
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 15:31

  Hotab написав:ЛАД
Перші 2 курси, поки не почали літати, годували таким, що від столової за 100 метрів воніще стояло. Були буквально голодні. А за забором Харків, де у когось грошей повно, а у когось злидні. Добре хоч на гоп-стоп не скотився, а одногрупники промишляли))

Согласен, 90-е для поростков и молодёжи были те ещё.
И это сильно сказалось на последующем развитии Украины.
90-е и для взрослых были очень тяжёлыми, но взрослые всё же были уже сформировашиееся люди, а подростки только определялись в жизни.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37776
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 15:33

  Wirująświatła написав:....... Только потом задумался почему при з/п 3куе я живу в аренде? интересно что коллеги получали и больше, покупали тачки по 50куе но тоже жили в аренде. Зато Каждый день обедали в ресторане а на праздники/дни рождения летали на Кипр и подальше. Я себе только Крым позволял 3-4 раза за лето по 7 дней и пару раз зимой.
......

А вот это интересно.
И почему?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37776
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 15:53

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
Перші 2 курси, поки не почали літати, годували таким, що від столової за 100 метрів воніще стояло. Були буквально голодні. А за забором Харків, де у когось грошей повно, а у когось злидні. Добре хоч на гоп-стоп не скотився, а одногрупники промишляли))

Согласен, 90-е для поростков и молодёжи были те ещё.
И это сильно сказалось на последующем развитии Украины.
90-е и для взрослых были очень тяжёлыми, но взрослые всё же были уже сформировашиееся люди, а подростки только определялись в жизни.

у меня 90е был лучший период в жизни. точнее с 1991 по 1995. потом тоже стало тяжело. в 13-14 жизнь воспринимается как квест. Всё увлекательно и интересно. 1я депрессия накатила в 17 во время зимней сессии. Я ох...л от тех ощущений. Это был переход во взрослую жизнь.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31002
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2529 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 855856857858
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06
2 12095
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 19:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10145)
02.12.2025 16:04
monobank (2756)
02.12.2025 15:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.