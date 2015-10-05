|
Психологія та саморозвиток
Додано: Вів 02 гру, 2025 15:10
Hotab написав:
коли 17-20 річні хлопці закриті в межах периметру забору ВВНЗ розказують байки, як там, за забором «простий хлопак без освіти» за півроку став дуже багатим, і майже законно, то здавалось , що ось я випущусь з ВВНЗ, всі дороги для мене відкриються, і я теж легко стану багатим. І головне швидко. Таке дійсно було. В мріях
каждый день это слышу от 17-20ти летних. У них прямо мания на лёгкие деньги. Не помню чтобы я о таком мечтал. Всё что я хотел до 30лет было нематериальное. Ну мож кроме машины и кнопочного телефона. Только потом задумался почему при з/п 3куе я живу в аренде? интересно что коллеги получали и больше, покупали тачки по 50куе но тоже жили в аренде. Зато Каждый день обедали в ресторане а на праздники/дни рождения летали на Кипр и подальше. Я себе только Крым позволял 3-4 раза за лето по 7 дней и пару раз зимой.
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
Я років до 30 вірив що «само» якось прийде багатство))
Це ще пів біди. Я досі згадую як "воно само прийшло", а я його не побачив.
В доісторичні часи, коли можна було 1 BTC на своїй відеокарті десь за місяць намайнити я закинув це через тиждень як неперспективне зайняття.
І таких можливостей чимало було є і буде...
я летом 2008 на форексе 100уе в день зарабатывал. Нашел валютную пару которая днем движется в одну сторону, а ночью в другую и программу советчик (сейчас бы ее назвали ботом) покупающую/продающую. Но осенью когда начался кризис на форексе что то сломалось и по маржин колу я потерял 20куе за 3 дня. Больше чем заработал (я этим недолго занимался). Это было протрезвление что легкие деньги в мышеловке. В последствии все кто обещали легкую работу за жирные деньги оказывались пи3доboламu. К счастью я на такое уже не вёлся.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 02 гру, 2025 15:35, всього редагувалось 7 разів.
Додано: Вів 02 гру, 2025 15:26
барабашов
Шаман не проходимец
Он глашатай соросовской синагоги
Пиво просто в Праге подорожало
А пост во славу и с яростным гневом в кронах а не валюте
Поэтому надо гадить по 8 постов на странице
Не проходимец.
Он, похоже, из искренне верующих в свою "МИССИЮ".
Именно так, большими буквами.
Но при этом считает, что он должен вдохновлять других.
См. с 1:12:40. Почему-то ссылка с привязкой по времени не срабатывает.
"Я ваша мысль, а мысль уюивать нельзя".
P.s. Кто-то научился жаловаться.
Додано: Вів 02 гру, 2025 15:31
Hotab написав:ЛАД
Перші 2 курси, поки не почали літати, годували таким, що від столової за 100 метрів воніще стояло. Були буквально голодні. А за забором Харків, де у когось грошей повно, а у когось злидні. Добре хоч на гоп-стоп не скотився, а одногрупники промишляли))
Согласен, 90-е для поростков и молодёжи были те ещё.
И это сильно сказалось на последующем развитии Украины.
90-е и для взрослых были очень тяжёлыми, но взрослые всё же были уже сформировашиееся люди, а подростки только определялись в жизни.
Додано: Вів 02 гру, 2025 15:33
Wirująświatła написав:
....... Только потом задумался почему при з/п 3куе я живу в аренде? интересно что коллеги получали и больше, покупали тачки по 50куе но тоже жили в аренде. Зато Каждый день обедали в ресторане а на праздники/дни рождения летали на Кипр и подальше. Я себе только Крым позволял 3-4 раза за лето по 7 дней и пару раз зимой.
......
А вот это интересно.
И почему?
Додано: Вів 02 гру, 2025 15:53
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
Перші 2 курси, поки не почали літати, годували таким, що від столової за 100 метрів воніще стояло. Були буквально голодні. А за забором Харків, де у когось грошей повно, а у когось злидні. Добре хоч на гоп-стоп не скотився, а одногрупники промишляли))
Согласен, 90-е для поростков и молодёжи были те ещё.
И это сильно сказалось на последующем развитии Украины.
90-е и для взрослых были очень тяжёлыми, но взрослые всё же были уже сформировашиееся люди, а подростки только определялись в жизни.
у меня 90е был лучший период в жизни. точнее с 1991 по 1995. потом тоже стало тяжело. в 13-14 жизнь воспринимается как квест. Всё увлекательно и интересно. 1я депрессия накатила в 17 во время зимней сессии. Я ох...л от тех ощущений. Это был переход во взрослую жизнь.
